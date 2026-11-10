Ilgi gaidītā atgriešanās: zināms, kad durvis vērs atjaunotais "Maxima XXX" veikals

"Maxima XXX" veikala rekonstrukcija K. Ulmaņa gatvē 88A, Rīgā, tuvojas noslēgumam — plānots, ka klientu iecienītais veikals durvis vērs jau decembra sākumā. Pēc vērienīgās pārbūves klientus sagaidīs atjaunota un ērta iepirkšanās vide, kurā būs pieejams aptuveni 30 000 dažādu pozīciju plašs sortiments — svaigā pārtika, bakalejas produkti un citas ikdienā noderīgas preces, informē "Maxima Latvija"
Vienlaikus iepirkšanās centra apmeklētājus priecēs arī citi klientu iecienīti zīmoli un pakalpojumu sniedzēji, kas papildinās piedāvājumu dažādās jomās, piemēram, apģērbu, skaistumkopšanas un farmācijas nozarē.
Pēc rekonstrukcijas atjaunotajā "Maxima XXX" veikalā klientus sagaidīs vēl plašāks pārtikas un nepārtikas preču sortiments, tiks paplašināts svaigās pārtikas un bakalejas preču piedāvājums, īpašu uzmanību pievēršot vietējo ražotāju produkcijai.
Pircējiem būs pieejama unikāla svaigo zivju vitrīna ar plašāku sortimentu, kā arī plašs "Meistara Marka" gatavo maltīšu piedāvājums, tostarp karstie ēdieni, grilēti produkti un sveramā kulinārija. Tāpat veikalā būs pieejama svaigi cepta maize un konditorejas izstrādājumi. Ērtākai un ātrākai iepirkšanās pieredzei būs ierīkotas 22 jaunākās paaudzes pašapkalpošanās kases ar lielākiem ekrāniem un uzlabotu funkcionalitāti, atsevišķa "Scan & Go" kasu zona, kā arī astoņas tradicionālās kases.
"Veikals jau teju 20 gadus ir daļa no apkaimes ikdienas un šajā laikā kļuvis par iecienītu iepirkšanās vietu Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem. Tāpēc mūsu mērķis ir pēc rekonstrukcijas piedāvāt klientiem vēl ērtāku un mūsdienīgāku iepirkšanās vidi, kā arī plašu un kvalitatīvu preču sortimentu.
Vienlaikus mēs radām patīkamākus un ergonomiskākus darba apstākļus vairāk nekā 100 mūsu kolēģiem, kuri ik dienu rūpējas par klientu labsajūtu. Šobrīd rekonstrukcijas darbi norit atbilstoši plānotajam grafikam, un esam jau to noslēdzošajā posmā, lai decembra sākumā klienti atjaunotajā veikalā varētu iegādāties visu nepieciešamo arī gaidāmajiem gada nogales svētkiem," stāsta Arta Timermane, "Maxima Latvija" tirdzniecības direktore.
Rekonstrukcijas laikā būtiska uzmanība pievērsta arī energoefektivitātei — modernizētas ventilācijas, apkures un dzesēšanas sistēmas, ieviesta siltuma atgūšana, atkārtoti izmantojot aukstuma iekārtu radīto siltumu, un ierīkots LED apgaismojums. Tāpat uzstādīta attālinātās ēkas vadības sistēma, kas ļaus efektīvāk uzraudzīt un regulēt tehnisko iekārtu darbību. Atjaunota arī veikala fasāde, labiekārtota pieguļošā teritorija, ierīkoti jauni apstādījumi un uzlabota piekļuve veikalam no K. Ulmaņa gatves.
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"Maxima XXX" veikala rekonstrukcija K. Ulmaņa gatvē 88A, Rīgā, tuvojas noslēgumam — plānots, ka klientu iecienītais veikals durvis vērs jau decembra sākumā. Pēc vērienīgās pārbūves klientus sagaidīs atjaunota un ērta iepirkšanās vide, kurā būs pieejams aptuveni 30 000 dažādu pozīciju plašs sortiments — svaigā pārtika, bakalejas produkti un citas ikdienā noderīgas preces, informē "Maxima Latvija"
Vienlaikus iepirkšanās centra apmeklētājus priecēs arī citi klientu iecienīti zīmoli un pakalpojumu sniedzēji, kas papildinās piedāvājumu dažādās jomās, piemēram, apģērbu, skaistumkopšanas un farmācijas nozarē.
Pēc rekonstrukcijas atjaunotajā "Maxima XXX" veikalā klientus sagaidīs vēl plašāks pārtikas un nepārtikas preču sortiments, tiks paplašināts svaigās pārtikas un bakalejas preču piedāvājums, īpašu uzmanību pievēršot vietējo ražotāju produkcijai.
Pircējiem būs pieejama unikāla svaigo zivju vitrīna ar plašāku sortimentu, kā arī plašs "Meistara Marka" gatavo maltīšu piedāvājums, tostarp karstie ēdieni, grilēti produkti un sveramā kulinārija. Tāpat veikalā būs pieejama svaigi cepta maize un konditorejas izstrādājumi. Ērtākai un ātrākai iepirkšanās pieredzei būs ierīkotas 22 jaunākās paaudzes pašapkalpošanās kases ar lielākiem ekrāniem un uzlabotu funkcionalitāti, atsevišķa "Scan & Go" kasu zona, kā arī astoņas tradicionālās kases.
"Veikals jau teju 20 gadus ir daļa no apkaimes ikdienas un šajā laikā kļuvis par iecienītu iepirkšanās vietu Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem. Tāpēc mūsu mērķis ir pēc rekonstrukcijas piedāvāt klientiem vēl ērtāku un mūsdienīgāku iepirkšanās vidi, kā arī plašu un kvalitatīvu preču sortimentu.
Vienlaikus mēs radām patīkamākus un ergonomiskākus darba apstākļus vairāk nekā 100 mūsu kolēģiem, kuri ik dienu rūpējas par klientu labsajūtu. Šobrīd rekonstrukcijas darbi norit atbilstoši plānotajam grafikam, un esam jau to noslēdzošajā posmā, lai decembra sākumā klienti atjaunotajā veikalā varētu iegādāties visu nepieciešamo arī gaidāmajiem gada nogales svētkiem," stāsta Arta Timermane, "Maxima Latvija" tirdzniecības direktore.
Rekonstrukcijas laikā būtiska uzmanība pievērsta arī energoefektivitātei — modernizētas ventilācijas, apkures un dzesēšanas sistēmas, ieviesta siltuma atgūšana, atkārtoti izmantojot aukstuma iekārtu radīto siltumu, un ierīkots LED apgaismojums. Tāpat uzstādīta attālinātās ēkas vadības sistēma, kas ļaus efektīvāk uzraudzīt un regulēt tehnisko iekārtu darbību. Atjaunota arī veikala fasāde, labiekārtota pieguļošā teritorija, ierīkoti jauni apstādījumi un uzlabota piekļuve veikalam no K. Ulmaņa gatves.
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