"Globusa" desmitnieks: Nedēļas pirktākās grāmatas no 02.11.2026. - 08.11.2026.

Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Novembra otrajā nedēļā ''Globuss'' grāmatnīcu un eglobuss.lv pirktāko grāmatu Top 10 atkal vērojamas pārmaiņas. Pirmajā vietā uzreiz ierindojies Andra Kalnozola jaunais romāns ''Zobi'', bet desmitnieku papildinājuši arī citi pašmāju un ārzemju autoru darbi. Starp tiem ir Daces Judinas jaunākais kriminālromāns un sirsnīgs stāsts bērniem par pirmo sastapšanos ar sniegu.
Andra Kalnozola romāna ''Zobi'' (izdevniecība ''Orbita'') centrā ir rakstnieks Roberts Krasts, kurš pēc vecāku nāves atgriežas dzimtajā mazpilsētā. Alkohola atkarības un smagu pārdzīvojumu nomākts, viņš apmetas pilsētas nabadzīgākajā rajonā, tā dēvētajā Ķīniešu kvartālā, un ir nolēmis pielikt punktu savai dzīvei. Tomēr sastapšanās ar vietējiem iedzīvotājiem un pievēršanās rakstīšanai pamazām maina viņa ikdienu. Romāns daļēji balstīts paša autora pieredzē un ļauj ielūkoties dzīves posmā pirms viņa plašu ievērību guvušā debijas darba ''Kalendārs mani sauc''. Tas ir atklāts un iejūtīgs stāsts par atkarību, cilvēka ievainojamību un spēju atrast cerību pat vissmagākajos dzīves brīžos.
Kriminālromānu cienītājiem šonedēļ pievienojies Daces Judinas jaunais darbs ''Atpakaļceļa nav'' (izdevniecība ''Latvijas Mediji''). Pēc notikumiem Austrijā ģenerāļa Basa komandu sašķeļ nesaskaņas, bet Pūču māja piedzīvo kiberuzbrukumu. Pazūd sakari un elektrība, visas izejas ir nobloķētas, un vienīgais ceļš pēc palīdzības ved caur pazemes eju zem Melnupes. Drīz vien Mežmuižas dīķī tiek atrasta automašīna ar diviem bojāgājušajiem, un aizdomas krīt uz Annu un Miku. Tikmēr gatavošanās dubultkāzām pārvēršas jaunā pārbaudījumā, kad tiek nolaupītas abas līgavas, bet bez vēsts pazūd arī ģenerālis Bass. Notikumi savijas arvien ciešāk, un varoņiem nākas meklēt atbildes situācijā, kurā uzticēties kļūst aizvien grūtāk.
Savukārt mazākajiem lasītājiem pirktāko grāmatu desmitniekā pievienojusies Mateusa Bēra un Anikas Foigtas grāmata ''Trīs kapibaras un pirmais sniegs'' (izdevniecība ''Latvijas Mediji''). Emija, Rauls un Tristans pirmo reizi ierauga sniegu un sākumā pat nesaprot, kas tas ir. Vai varbūt kaut kas bīstams? Taču drīz vien neparastais atklājums pārvēršas jautrā ziemas piedzīvojumā. Krāsainais bilžu stāsts vēsta par draudzību, zinātkāri un prieku, ko sagādā kopīga pasaules iepazīšana. Grāmatu ilustrējusi Anika Foigta, no vācu valodas tulkojis Bernards Kudiņš.
Novembra grāmatu izvēlē šonedēļ sastopami gan nopietni dzīvesstāsti un kriminālintrigas, gan viegli un sirsnīgi piedzīvojumi bērniem. Ar visu aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu Top 10 var iepazīties ''Globuss'' grāmatnīcās un eglobuss.lv.
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Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!
Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Novembra otrajā nedēļā ''Globuss'' grāmatnīcu un eglobuss.lv pirktāko grāmatu Top 10 atkal vērojamas pārmaiņas. Pirmajā vietā uzreiz ierindojies Andra Kalnozola jaunais romāns ''Zobi'', bet desmitnieku papildinājuši arī citi pašmāju un ārzemju autoru darbi. Starp tiem ir Daces Judinas jaunākais kriminālromāns un sirsnīgs stāsts bērniem par pirmo sastapšanos ar sniegu.
Andra Kalnozola romāna ''Zobi'' (izdevniecība ''Orbita'') centrā ir rakstnieks Roberts Krasts, kurš pēc vecāku nāves atgriežas dzimtajā mazpilsētā. Alkohola atkarības un smagu pārdzīvojumu nomākts, viņš apmetas pilsētas nabadzīgākajā rajonā, tā dēvētajā Ķīniešu kvartālā, un ir nolēmis pielikt punktu savai dzīvei. Tomēr sastapšanās ar vietējiem iedzīvotājiem un pievēršanās rakstīšanai pamazām maina viņa ikdienu. Romāns daļēji balstīts paša autora pieredzē un ļauj ielūkoties dzīves posmā pirms viņa plašu ievērību guvušā debijas darba ''Kalendārs mani sauc''. Tas ir atklāts un iejūtīgs stāsts par atkarību, cilvēka ievainojamību un spēju atrast cerību pat vissmagākajos dzīves brīžos.
Kriminālromānu cienītājiem šonedēļ pievienojies Daces Judinas jaunais darbs ''Atpakaļceļa nav'' (izdevniecība ''Latvijas Mediji''). Pēc notikumiem Austrijā ģenerāļa Basa komandu sašķeļ nesaskaņas, bet Pūču māja piedzīvo kiberuzbrukumu. Pazūd sakari un elektrība, visas izejas ir nobloķētas, un vienīgais ceļš pēc palīdzības ved caur pazemes eju zem Melnupes. Drīz vien Mežmuižas dīķī tiek atrasta automašīna ar diviem bojāgājušajiem, un aizdomas krīt uz Annu un Miku. Tikmēr gatavošanās dubultkāzām pārvēršas jaunā pārbaudījumā, kad tiek nolaupītas abas līgavas, bet bez vēsts pazūd arī ģenerālis Bass. Notikumi savijas arvien ciešāk, un varoņiem nākas meklēt atbildes situācijā, kurā uzticēties kļūst aizvien grūtāk.
Savukārt mazākajiem lasītājiem pirktāko grāmatu desmitniekā pievienojusies Mateusa Bēra un Anikas Foigtas grāmata ''Trīs kapibaras un pirmais sniegs'' (izdevniecība ''Latvijas Mediji''). Emija, Rauls un Tristans pirmo reizi ierauga sniegu un sākumā pat nesaprot, kas tas ir. Vai varbūt kaut kas bīstams? Taču drīz vien neparastais atklājums pārvēršas jautrā ziemas piedzīvojumā. Krāsainais bilžu stāsts vēsta par draudzību, zinātkāri un prieku, ko sagādā kopīga pasaules iepazīšana. Grāmatu ilustrējusi Anika Foigta, no vācu valodas tulkojis Bernards Kudiņš.
Novembra grāmatu izvēlē šonedēļ sastopami gan nopietni dzīvesstāsti un kriminālintrigas, gan viegli un sirsnīgi piedzīvojumi bērniem. Ar visu aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu Top 10 var iepazīties ''Globuss'' grāmatnīcās un eglobuss.lv.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!