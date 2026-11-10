Jaunuzņēmums "Swotzy": iespēja eksportēt un augt arī citiem

Loģistikas tehnoloģiju jaunuzņēmums "Swotzy" atvieglo sūtījumu piegādi uz visu pasauli. Tas ir izrādījies tik pieprasīts pakalpojums, ka uzņēmumu pamanījuši un augstu novērtējuši pat Lielbritānijā.
"Latvijā ir daudz uzņēmīgu cilvēku, kas rada lieliskus produktus un, pateicoties straujajai e-komercijas attīstībai, šodien tos var piedāvāt pircējiem visā pasaulē. Taču pat ar lielisku produktu ne vienmēr ir viegli konkurēt starptautiskajā tirgū. Mazākiem uzņēmumiem piegādes izmaksas bieži vien ir ievērojami augstākas, un tas ierobežo viņu izaugsmes iespējas. Mūsu mērķis ir to mainīt, piedāvājot konkurētspējīgas piegādes cenas un tehnoloģiju, kas uzņēmēju vietā paveic lielāko daļu ar sūtījumu sagatavošanu saistīto darbu. Mēs vēlamies, lai preču nosūtīšana uz ārvalstīm būtu tikpat vienkārša kā tepat Latvijā," iepazīstinot ar sniegtā pakalpojuma būtību, stāsta jaunuzņēmuma "Swotzy" mārketinga vadītāja Alise Birzniece.
Loģistikas tehnoloģiju jaunuzņēmums "Swotzy" darbojas ceturto gadu un pērn sasniedza 3,33 miljonu eiro apgrozījumu. Uzņēmuma misija esot vienkāršot sūtījumu piegādi un padarīt to pieejamāku ikvienam uzņēmējam. Šim nolūkam "Swotzy" izstrādājis platformu, kurā neatkarīgi no sūtījumu apjoma iespējams vienuviet salīdzināt tādu kurjerdienestu kā "Omniva", "DPD", "FedEx", "Pasts" un citu piegādes cenas, izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu, kā arī ērti sagatavot un pārvaldīt sūtījumus klientiem visā pasaulē.
No pieredzes dzimusī ideja
"Swotzy" ideja radās no uzņēmuma līdzdibinātāja un vadītāja Laura Rutka pieredzes, strādājot Latvijas pirmajā vienradzī "Printful". Tur viņš bija atbildīgs par starptautisko sūtījumu piegāžu organizēšanu un ikdienā sadarbojās ar vairāk nekā 60 loģistikas partneriem visā pasaulē.
"Lauris redzēja, cik sarežģīti ir organizēt piegādes pat tik lielam uzņēmumam kā "Printful". Ar katru kurjerdienestu jāslēdz atsevišķs līgums, jāvienojas par cenām un jāsavieno dažādas sistēmas. Ja tas prasa tik daudz resursu lielam uzņēmumam, tad mazajiem interneta veikaliem šīs iespējas ir vēl ierobežotākas. Tā radās ideja izveidot platformu, kur uzņēmēji varētu salīdzināt dažādu kurjerdienestu piedāvājumus un organizēt visas savas piegādes vienuviet," stāsta "Swotzy" mārketinga vadītāja Alise Birzniece.
Šodien "Swotzy" platformu piegāžu organizēšanai izmanto jau vairāk nekā 2000 uzņēmumu. Tajā iespējams salīdzināt piegādes cenas, sagatavot sūtījumus, pieteikt kurjera ierašanos un sekot līdzi piegāžu gaitai. Interneta veikali var arī savienot savu veikalu ar platformu, lai pasūtījumi tajā nonāktu automātiski un liela daļa ikdienas darbu vairs nebūtu jāveic manuāli. "Uzņēmējam būtu jāvelta laiks sava produkta attīstīšanai un klientu piesaistei, nevis jādomā, kurš kurjerdienests būs izdevīgākais, kā sagatavot sūtījuma dokumentus vai ko darīt, ja paka aizkavējusies. Mēs vēlamies ikdienas darbu padarīt pēc iespējas vienkāršāku. Turklāt mūsu klientiem ir pieejama atbalsta komanda, kas palīdz risināt jautājumus ar kurjerdienestiem," skaidro Alise.
Novērtēti Eiropas mērogā
Tehnoloģiju uzņēmumu apskata medijs "Sifted", analizējot jaunuzņēmumu izaugsmes rādītājus Eiropas valstīs, "Swotzy" šogad ierindojis starp visstraujāk augošajiem jaunuzņēmumiem. "Sifted" ietilpst "Financial Times" grupā un Latvijas loģistikas jaunuzņēmuma iegūtā atzinība uzskatāma par vēsturisku un izcilu.
Divos gados "Swotzy" kumulatīvais finanšu apgrozījums pieaudzis par iespaidīgiem 519%, un tas ir tikai viens no kritērijiem, kas Latvijas jaunuzņēmumam ļāvis ierindoties augstajā 3. vietā "Sifted" jaunuzņēmumu sarakstā, kurā vērtēti arī līdzīga profila uzņēmumi Vācijā, Austrijā, Šveicē, kā arī Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā.
Pagaidām "Swotzy" ir visaugstāk novērtētais Latvijas uzņēmums šajā sarakstā. Papildus šai atzinībai "Swotzy" iekļuvis arī plašākā Eiropas mēroga sarakstā "Sifted 250", kur ieņēmis 20. vietu starp visstraujāk augošajiem jaunuzņēmumiem visā mūsu pasaules daļā.
Aug kopā ar klientiem
Šobrīd "Swotzy" platformu izmanto vairāk nekā 2000 uzņēmumu, kas ar tās palīdzību jau nosūtījuši vairāk nekā 1,5 miljonus sūtījumu uz vairāk nekā 200 galamērķiem visā pasaulē. "Vislielākais gandarījums ir par to, ka mums joprojām ir klienti, kuri ir kopā ar mums jau no pašas pirmās dienas. Šo četru gadu laikā esam redzējuši, kā viņu uzņēmumi aug un attīstās, un ir patiess prieks būt daļai no šīs izaugsmes. Arī mēs paši esam daudz auguši un attīstījuši savu tehnoloģiju līdz līmenim, kurā tā jau spēj konkurēt ar lielo starptautisko tirgus spēlētāju risinājumiem. Tieši klientu vajadzības un ikdienas pieredze ir palīdzējusi mums šo platformu veidot arvien labāku," stāsta "Swotzy" mārketinga vadītāja Alise Birzniece.
Līdz šim uzņēmums galvenokārt koncentrējies uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgu, taču nākamajā gadā plāno strauju paplašināšanos citos Eiropas tirgos. "Baltijā esam izveidojuši stabilu pamatu tālākai izaugsmei. Mūsu tehnoloģija jau šobrīd ir gatava apkalpot uzņēmumus arī ārpus Baltijas, tāpēc nākamais solis ir ienākšana jaunos Eiropas tirgos. Mūsu ambīcija ir pierādīt, ka arī neliela komanda no Latvijas var radīt tehnoloģiju, kas veiksmīgi konkurē pasaules mērogā," uzsver Alise Birzniece.
Publikācija tapusi sadarbībā ar "Swotzy".
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Loģistikas tehnoloģiju jaunuzņēmums "Swotzy" atvieglo sūtījumu piegādi uz visu pasauli. Tas ir izrādījies tik pieprasīts pakalpojums, ka uzņēmumu pamanījuši un augstu novērtējuši pat Lielbritānijā.
"Latvijā ir daudz uzņēmīgu cilvēku, kas rada lieliskus produktus un, pateicoties straujajai e-komercijas attīstībai, šodien tos var piedāvāt pircējiem visā pasaulē. Taču pat ar lielisku produktu ne vienmēr ir viegli konkurēt starptautiskajā tirgū. Mazākiem uzņēmumiem piegādes izmaksas bieži vien ir ievērojami augstākas, un tas ierobežo viņu izaugsmes iespējas. Mūsu mērķis ir to mainīt, piedāvājot konkurētspējīgas piegādes cenas un tehnoloģiju, kas uzņēmēju vietā paveic lielāko daļu ar sūtījumu sagatavošanu saistīto darbu. Mēs vēlamies, lai preču nosūtīšana uz ārvalstīm būtu tikpat vienkārša kā tepat Latvijā," iepazīstinot ar sniegtā pakalpojuma būtību, stāsta jaunuzņēmuma "Swotzy" mārketinga vadītāja Alise Birzniece.
Loģistikas tehnoloģiju jaunuzņēmums "Swotzy" darbojas ceturto gadu un pērn sasniedza 3,33 miljonu eiro apgrozījumu. Uzņēmuma misija esot vienkāršot sūtījumu piegādi un padarīt to pieejamāku ikvienam uzņēmējam. Šim nolūkam "Swotzy" izstrādājis platformu, kurā neatkarīgi no sūtījumu apjoma iespējams vienuviet salīdzināt tādu kurjerdienestu kā "Omniva", "DPD", "FedEx", "Pasts" un citu piegādes cenas, izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu, kā arī ērti sagatavot un pārvaldīt sūtījumus klientiem visā pasaulē.
No pieredzes dzimusī ideja
"Swotzy" ideja radās no uzņēmuma līdzdibinātāja un vadītāja Laura Rutka pieredzes, strādājot Latvijas pirmajā vienradzī "Printful". Tur viņš bija atbildīgs par starptautisko sūtījumu piegāžu organizēšanu un ikdienā sadarbojās ar vairāk nekā 60 loģistikas partneriem visā pasaulē.
"Lauris redzēja, cik sarežģīti ir organizēt piegādes pat tik lielam uzņēmumam kā "Printful". Ar katru kurjerdienestu jāslēdz atsevišķs līgums, jāvienojas par cenām un jāsavieno dažādas sistēmas. Ja tas prasa tik daudz resursu lielam uzņēmumam, tad mazajiem interneta veikaliem šīs iespējas ir vēl ierobežotākas. Tā radās ideja izveidot platformu, kur uzņēmēji varētu salīdzināt dažādu kurjerdienestu piedāvājumus un organizēt visas savas piegādes vienuviet," stāsta "Swotzy" mārketinga vadītāja Alise Birzniece.
Šodien "Swotzy" platformu piegāžu organizēšanai izmanto jau vairāk nekā 2000 uzņēmumu. Tajā iespējams salīdzināt piegādes cenas, sagatavot sūtījumus, pieteikt kurjera ierašanos un sekot līdzi piegāžu gaitai. Interneta veikali var arī savienot savu veikalu ar platformu, lai pasūtījumi tajā nonāktu automātiski un liela daļa ikdienas darbu vairs nebūtu jāveic manuāli. "Uzņēmējam būtu jāvelta laiks sava produkta attīstīšanai un klientu piesaistei, nevis jādomā, kurš kurjerdienests būs izdevīgākais, kā sagatavot sūtījuma dokumentus vai ko darīt, ja paka aizkavējusies. Mēs vēlamies ikdienas darbu padarīt pēc iespējas vienkāršāku. Turklāt mūsu klientiem ir pieejama atbalsta komanda, kas palīdz risināt jautājumus ar kurjerdienestiem," skaidro Alise.
Novērtēti Eiropas mērogā
Tehnoloģiju uzņēmumu apskata medijs "Sifted", analizējot jaunuzņēmumu izaugsmes rādītājus Eiropas valstīs, "Swotzy" šogad ierindojis starp visstraujāk augošajiem jaunuzņēmumiem. "Sifted" ietilpst "Financial Times" grupā un Latvijas loģistikas jaunuzņēmuma iegūtā atzinība uzskatāma par vēsturisku un izcilu.
Divos gados "Swotzy" kumulatīvais finanšu apgrozījums pieaudzis par iespaidīgiem 519%, un tas ir tikai viens no kritērijiem, kas Latvijas jaunuzņēmumam ļāvis ierindoties augstajā 3. vietā "Sifted" jaunuzņēmumu sarakstā, kurā vērtēti arī līdzīga profila uzņēmumi Vācijā, Austrijā, Šveicē, kā arī Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā.
Pagaidām "Swotzy" ir visaugstāk novērtētais Latvijas uzņēmums šajā sarakstā. Papildus šai atzinībai "Swotzy" iekļuvis arī plašākā Eiropas mēroga sarakstā "Sifted 250", kur ieņēmis 20. vietu starp visstraujāk augošajiem jaunuzņēmumiem visā mūsu pasaules daļā.
Aug kopā ar klientiem
Šobrīd "Swotzy" platformu izmanto vairāk nekā 2000 uzņēmumu, kas ar tās palīdzību jau nosūtījuši vairāk nekā 1,5 miljonus sūtījumu uz vairāk nekā 200 galamērķiem visā pasaulē. "Vislielākais gandarījums ir par to, ka mums joprojām ir klienti, kuri ir kopā ar mums jau no pašas pirmās dienas. Šo četru gadu laikā esam redzējuši, kā viņu uzņēmumi aug un attīstās, un ir patiess prieks būt daļai no šīs izaugsmes. Arī mēs paši esam daudz auguši un attīstījuši savu tehnoloģiju līdz līmenim, kurā tā jau spēj konkurēt ar lielo starptautisko tirgus spēlētāju risinājumiem. Tieši klientu vajadzības un ikdienas pieredze ir palīdzējusi mums šo platformu veidot arvien labāku," stāsta "Swotzy" mārketinga vadītāja Alise Birzniece.
Līdz šim uzņēmums galvenokārt koncentrējies uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgu, taču nākamajā gadā plāno strauju paplašināšanos citos Eiropas tirgos. "Baltijā esam izveidojuši stabilu pamatu tālākai izaugsmei. Mūsu tehnoloģija jau šobrīd ir gatava apkalpot uzņēmumus arī ārpus Baltijas, tāpēc nākamais solis ir ienākšana jaunos Eiropas tirgos. Mūsu ambīcija ir pierādīt, ka arī neliela komanda no Latvijas var radīt tehnoloģiju, kas veiksmīgi konkurē pasaules mērogā," uzsver Alise Birzniece.
Publikācija tapusi sadarbībā ar "Swotzy".
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