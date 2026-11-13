No estrādes dziedātāja līdz roka huligānam — Andris Ērglis pārsteidz šovā

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Andris Ērglis pārsteidza ar pamatīgu muzikālu pavērsienu — viņš pārtapa par leģendārās rokgrupas "AC/DC" solistu Braienu Džonsonu un izpildīja vienu no grupas slavenākajiem hitiem "Highway to Hell".
Atšķirībā no ierastā romantiskā un melodiskā tēla, ar kuru Andris Ērglis pazīstams uz Latvijas skatuvēm, šoreiz viņam nācās parādīt pavisam citu enerģiju.
"AC/DC" mūzika prasīja ne tikai jaudīgu vokālu, bet arī rokmūzikai raksturīgo bravūru, kustības un skatuves pārliecību.
Andra uzdevums bija atveidot ne vien dziesmas izpildījumu, bet arī Braiena Džonsona neatkārtojamo skatuves raksturu. Priekšnesums kļuva par iespēju dziedātājam izkāpt no ierastajiem rāmjiem un pierādīt, ka viņa muzikālās spējas sniedzas daudz plašāk par latviešu estrādi.
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Andris Ērglis pārsteidza ar pamatīgu muzikālu pavērsienu — viņš pārtapa par leģendārās rokgrupas "AC/DC" solistu Braienu Džonsonu un izpildīja vienu no grupas slavenākajiem hitiem "Highway to Hell".
Atšķirībā no ierastā romantiskā un melodiskā tēla, ar kuru Andris Ērglis pazīstams uz Latvijas skatuvēm, šoreiz viņam nācās parādīt pavisam citu enerģiju.
"AC/DC" mūzika prasīja ne tikai jaudīgu vokālu, bet arī rokmūzikai raksturīgo bravūru, kustības un skatuves pārliecību.
Andra uzdevums bija atveidot ne vien dziesmas izpildījumu, bet arī Braiena Džonsona neatkārtojamo skatuves raksturu. Priekšnesums kļuva par iespēju dziedātājam izkāpt no ierastajiem rāmjiem un pierādīt, ka viņa muzikālās spējas sniedzas daudz plašāk par latviešu estrādi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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