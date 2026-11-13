"Virši" paplašina tīklu ar jaunu pilna servisa staciju Vienības gatvē

Pašmāju energoresursu tirgotājs un ērtas iepirkšanās veikalu tīkls "Virši" Rīgā, Vienības gatvē 179, atklājis jaunu pilna servisa degvielas uzpildes staciju. Kopējās investīcijas projektā, tostarp zemē un būvēs, sasniedza 2,2 miljonus eiro. Vienības gatves stacija ir 102. "Viršu" stacija tīklā un 16. stacija Rīgā, informē uzņēmumā.
"2026. gads ir kļuvis par vērienīgāko tīkla paplašināšanās gadu "Viršu" vēsturē. Šogad esam pārņēmuši un modernizējuši 17 "Astarte" degvielas uzpildes stacijas, kā arī pabeiguši jaunas stacijas būvniecību Vienības gatvē Rīgā. Kopumā mūsu tīkls šogad ir audzis par 18 stacijām, būtiski stiprinot "Viršu" pozīcijas Latvijas degvielas mazumtirdzniecības tirgū. Maršruts Rīga—Jelgava ir viens no nozīmīgākajiem satiksmes koridoriem Latvijā. Jau šobrīd šajā maršrutā redzam lielu klientu pieprasījumu, tāpēc esam gandarīti, ka varam piedāvāt klientiem vēl vienu ērtu un mūsdienīgu pieturvietu," uzsver Jānis Vība, "Virši" valdes priekšsēdētājs.
Jaunā stacija izbūvēta 2746 m² plašā teritorijā un paredzēta gan vieglā, gan kravas transporta apkalpošanai. Stacijā izveidots 171 m² plašs veikals, kas darbojas visu diennakti un piedāvā "Viršu" ēdienu, dzērienu un ikdienai nepieciešamo preču klāstu.
Degvielas piedāvājumā pieejama dīzeļdegviela, 95. un 98. markas benzīns, kā arī AdBlue un izlejamais vējstiklu šķidrums. Zem nojumes izbūvētas divas degvielas uzpildes saliņas vieglajam transportam un atsevišķa uzpildes saliņa kravas transportam.
Stacijas teritorijā izveidotas sešas vieglo automašīnu stāvvietas, tostarp viena stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti. Stacijai var piekļūt, braucot virzienā no Rīgas uz Olaini, savukārt iebraukšana un izbraukšana organizēta atsevišķi.
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Pašmāju energoresursu tirgotājs un ērtas iepirkšanās veikalu tīkls "Virši" Rīgā, Vienības gatvē 179, atklājis jaunu pilna servisa degvielas uzpildes staciju. Kopējās investīcijas projektā, tostarp zemē un būvēs, sasniedza 2,2 miljonus eiro. Vienības gatves stacija ir 102. "Viršu" stacija tīklā un 16. stacija Rīgā, informē uzņēmumā.
"2026. gads ir kļuvis par vērienīgāko tīkla paplašināšanās gadu "Viršu" vēsturē. Šogad esam pārņēmuši un modernizējuši 17 "Astarte" degvielas uzpildes stacijas, kā arī pabeiguši jaunas stacijas būvniecību Vienības gatvē Rīgā. Kopumā mūsu tīkls šogad ir audzis par 18 stacijām, būtiski stiprinot "Viršu" pozīcijas Latvijas degvielas mazumtirdzniecības tirgū. Maršruts Rīga—Jelgava ir viens no nozīmīgākajiem satiksmes koridoriem Latvijā. Jau šobrīd šajā maršrutā redzam lielu klientu pieprasījumu, tāpēc esam gandarīti, ka varam piedāvāt klientiem vēl vienu ērtu un mūsdienīgu pieturvietu," uzsver Jānis Vība, "Virši" valdes priekšsēdētājs.
Jaunā stacija izbūvēta 2746 m² plašā teritorijā un paredzēta gan vieglā, gan kravas transporta apkalpošanai. Stacijā izveidots 171 m² plašs veikals, kas darbojas visu diennakti un piedāvā "Viršu" ēdienu, dzērienu un ikdienai nepieciešamo preču klāstu.
Degvielas piedāvājumā pieejama dīzeļdegviela, 95. un 98. markas benzīns, kā arī AdBlue un izlejamais vējstiklu šķidrums. Zem nojumes izbūvētas divas degvielas uzpildes saliņas vieglajam transportam un atsevišķa uzpildes saliņa kravas transportam.
Stacijas teritorijā izveidotas sešas vieglo automašīnu stāvvietas, tostarp viena stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti. Stacijai var piekļūt, braucot virzienā no Rīgas uz Olaini, savukārt iebraukšana un izbraukšana organizēta atsevišķi.
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