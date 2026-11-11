Magone maina domas par dzīvi laukos — tagad viņas skats vērsts uz Rīgu

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone Rīgā tiekas ar senu draudzeni Ilvu un sarunā atklāj, ka arvien nopietnāk apsver lielas pārmaiņas — pārcelšanos uz galvaspilsētu. Pēdējā laikā viņas ieceres par mājas būvniecību un dzīvesvietas iekārtošanu nav īstenojušās, liekot aizdomāties, vai viņa vispār dodas pareizajā virzienā.
"Es nospriedu, ka ir jāpārnāk dzīvot uz pilsētu, uz Rīgu," atklāj Magone. Viņa neslēpj, ka ilgojas būt tuvāk savējiem un draugiem. Turklāt Magonei ļoti patiktu iespēja biežāk satikt arī Ilvu, jo, kā pati atzīst, "ir labi reizēm satikties, bet ir slikti dzīvot tik tālu".
Tomēr pārcelšanās nebūtu tikai mantu sakravāšana un jaunas adreses atrašana. Magonei jādomā arī par bērniem, viņu skolām, pulciņiem un piemērotu apkaimi, kur ikdienā viss būtu ērti sasniedzams.
Vai šoreiz viņa patiešām saņemsies atstāt lauku dzīvi aiz muguras un sākt jaunu posmu pilsētā?
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone Rīgā tiekas ar senu draudzeni Ilvu un sarunā atklāj, ka arvien nopietnāk apsver lielas pārmaiņas — pārcelšanos uz galvaspilsētu. Pēdējā laikā viņas ieceres par mājas būvniecību un dzīvesvietas iekārtošanu nav īstenojušās, liekot aizdomāties, vai viņa vispār dodas pareizajā virzienā.
"Es nospriedu, ka ir jāpārnāk dzīvot uz pilsētu, uz Rīgu," atklāj Magone. Viņa neslēpj, ka ilgojas būt tuvāk savējiem un draugiem. Turklāt Magonei ļoti patiktu iespēja biežāk satikt arī Ilvu, jo, kā pati atzīst, "ir labi reizēm satikties, bet ir slikti dzīvot tik tālu".
Tomēr pārcelšanās nebūtu tikai mantu sakravāšana un jaunas adreses atrašana. Magonei jādomā arī par bērniem, viņu skolām, pulciņiem un piemērotu apkaimi, kur ikdienā viss būtu ērti sasniedzams.
Vai šoreiz viņa patiešām saņemsies atstāt lauku dzīvi aiz muguras un sākt jaunu posmu pilsētā?
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- Gata Šļūkas karikatūru
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