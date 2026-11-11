galeniex izdod savu pirmo dziesmas videoklipu

Viens no spilgtākajiem Latvijas jaunās paaudzes reperiem galeniex nācis klajā ar videoklipu dziesmai "Rīts vēl tālu", kas tapusi sadarbībā ar reperi C4PARS un iekļauta šī gada septembrī izdotajā albumā "Biennāle". Jaunais videoklips pie skatītājiem nonāk neilgi pirms mākslinieka līdz šim vērienīgākā solokoncerta, kas 28. novembrī norisināsies koncertzālē "Palladium Rīga".
Videoklipa tapšanā galeniex apvienojis spēkus ar savu ilggadējo draugu un radošo domubiedru Frici Ripu, kurš uzņēmies gan režisora un stilista pienākumus, gan montāžu. Filmēšanas process aizvedis komandu uz dažādām vietām Rīgā un tās apkārtnē, tostarp Skultes molu, pie Aģes upes Zvejniekciemā, uz pamestu kazino Sarkandaugavā un pat režisora tēva mājām. Par operatora darbu rūpējies Valters Kaulakāns, kurš kopā ar Simonu Doveiko veidojis arī krāsu korekciju, savukārt videoklipu papildina Kristera Dzeņa, Emīla Kalniņa un Artūra Greivuļa radītie 3D vizuālie efekti.
"Kas labi nāk, tas lēni nāk — beidzot man ir mūzikas video. Filmēšanas process bija ātrs un nesāpīgs, pēcapstrāde prasīja vairāk laika. Video jau labu laiku glabājies mapītē, tāpēc prieks, ka to beidzot varam atrādīt pasaulei. Gandarījums sastrādāties ar senu draugu un ilggadēju cīņubiedru Frici Ripu un viņa nokomplektēto komandu. Šī noteikti nav pēdējā reize, kad krustosim savas radošās vīzijas. Pāri visam — klausieties "Biennāli" un klausieties C4PARU!" stāsta galeniex.
Septembrī izdotais ieraksts "Biennāle" ir galeniex otrais pilnmetrāžas albums, kas seko 2024. gadā izdotajam debijas albumam "Vernisāža", kas saņēmis Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" kategorijā "Labākais debijas albums", un pērn kopā ar producentu apvienību "reivs" izdotajam minialbumam "ambrāža". Savā daiļradē galeniex turpina eksperimentēt ar daudzslāņainiem tekstiem, neierastām skaņdarbu struktūrām un dažādu žanru elementiem, attīstot sev raksturīgo muzikālo rokrakstu.
Jau 28. novembrī galeniex pirmo reizi ar solokoncertu uzstāsies koncertzālē "Palladium Rīga", kur līdzās jaunā albuma "Biennāle" skaņdarbiem izskanēs arī tādas klausītāju iecienītas dziesmas kā "Zemais starts", "Gatavojos īpaši" un "tērēt, ne krāt". Biļetes pieejamas "Biļešu Serviss PLG" tīklā.
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Viens no spilgtākajiem Latvijas jaunās paaudzes reperiem galeniex nācis klajā ar videoklipu dziesmai "Rīts vēl tālu", kas tapusi sadarbībā ar reperi C4PARS un iekļauta šī gada septembrī izdotajā albumā "Biennāle". Jaunais videoklips pie skatītājiem nonāk neilgi pirms mākslinieka līdz šim vērienīgākā solokoncerta, kas 28. novembrī norisināsies koncertzālē "Palladium Rīga".
Videoklipa tapšanā galeniex apvienojis spēkus ar savu ilggadējo draugu un radošo domubiedru Frici Ripu, kurš uzņēmies gan režisora un stilista pienākumus, gan montāžu. Filmēšanas process aizvedis komandu uz dažādām vietām Rīgā un tās apkārtnē, tostarp Skultes molu, pie Aģes upes Zvejniekciemā, uz pamestu kazino Sarkandaugavā un pat režisora tēva mājām. Par operatora darbu rūpējies Valters Kaulakāns, kurš kopā ar Simonu Doveiko veidojis arī krāsu korekciju, savukārt videoklipu papildina Kristera Dzeņa, Emīla Kalniņa un Artūra Greivuļa radītie 3D vizuālie efekti.
"Kas labi nāk, tas lēni nāk — beidzot man ir mūzikas video. Filmēšanas process bija ātrs un nesāpīgs, pēcapstrāde prasīja vairāk laika. Video jau labu laiku glabājies mapītē, tāpēc prieks, ka to beidzot varam atrādīt pasaulei. Gandarījums sastrādāties ar senu draugu un ilggadēju cīņubiedru Frici Ripu un viņa nokomplektēto komandu. Šī noteikti nav pēdējā reize, kad krustosim savas radošās vīzijas. Pāri visam — klausieties "Biennāli" un klausieties C4PARU!" stāsta galeniex.
Septembrī izdotais ieraksts "Biennāle" ir galeniex otrais pilnmetrāžas albums, kas seko 2024. gadā izdotajam debijas albumam "Vernisāža", kas saņēmis Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" kategorijā "Labākais debijas albums", un pērn kopā ar producentu apvienību "reivs" izdotajam minialbumam "ambrāža". Savā daiļradē galeniex turpina eksperimentēt ar daudzslāņainiem tekstiem, neierastām skaņdarbu struktūrām un dažādu žanru elementiem, attīstot sev raksturīgo muzikālo rokrakstu.
Jau 28. novembrī galeniex pirmo reizi ar solokoncertu uzstāsies koncertzālē "Palladium Rīga", kur līdzās jaunā albuma "Biennāle" skaņdarbiem izskanēs arī tādas klausītāju iecienītas dziesmas kā "Zemais starts", "Gatavojos īpaši" un "tērēt, ne krāt". Biļetes pieejamas "Biļešu Serviss PLG" tīklā.
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