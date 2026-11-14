Tomsons kritizē LSM virsrakstu par Kulberga plānu; premjers pateicas par drosmīgu viedokli

Žurnālists Aidis Tomsons publiskā ierakstā “Facebook” aicinājis medijus atklātāk izvērtēt savu darbu un paudis personisku vērtējumu par LSM virsrakstu, kurā atspoguļotas premjera Andra Kulberga ieceres pārskatīt pabalstus un nodokļu atvieglojumus. Kulbergs pateicies par komentāru, norādot, ka piekrīt arī pret sevi vērstajai kritikai.
Ierakstā “Kāpēc es klusēju” Tomsons skaidro, kāpēc līdz šim atturējies publiski iesaistīties diskusijās par sabiedrisko mediju un premjera izteikumiem. Viņš uzsver, ka politiķa darbu vēlas vērtēt pēc pieņemtajiem lēmumiem, vienlaikus aicinot žurnālistus runāt arī par savām kļūdām.
Tomsons vērtē konkrētā virsraksta izvēli
Žurnālists pievērsies LSM ziņas virsrakstam “Kulbergs budžeta taupības nolūkos rosina pārskatīt pabalstus un nodokļu atvieglojumus”. Viņaprāt, tas bijis patiess, tomēr, ņemot vērā virsrakstu patēriņa paradumus, varējis radīt maldinošu priekšstatu par premjera piedāvājumu kopumā.
“Nav jau tā, ka tas nav patiess – starp daudzajiem priekšlikumiem, ar kuriem premjers iepazīstināja, ir rosinājums izvērtēt arī sociālo jomu. Bet zinot, kā mūsdienu sabiedrība patērē mediju virsrakstus, bija jāapzinās, ka tas būs maldinošs,” raksta Tomsons.
Viņš norāda, ka šādu virsrakstu drīzāk sagaidītu no komercmedija, savu kritiku saistot ar sabiedriskā medija atšķirīgo finansēšanas modeli.
Vienlaikus Tomsons atzīst, ka nezina redakcijas argumentāciju un nešaubās par kolēģu labajiem nodomiem. Tādējādi viņa teiktais ir personisks profesionāls vērtējums, nevis redakcijas atzinums par pieļautu kļūdu.
Tomsona ieskatā publiskajā reakcijā lielāka uzmanība pievērsta premjera izteikumu kritikai, nevis jautājumam, vai medijs savu darbu varēja izdarīt labāk.
“Protams, ir svarīgi, lai politiķi nenoniecinātu mediju lomu, jo mēs redzam, kādas sekas tas radījis daudzās pasaules valstīs. Bet tā ir arī mūsu atbildība pašiem sevi nediskreditēt,” uzsver žurnālists.
Viņš piebilst, ka arī pats mēdz pārsteigties ar secinājumiem, kaut ko aizmirst vai kļūdīties.
LŽA iebildusi pret vispārinošām apsūdzībām
Diskusijas kontekstā Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) 11. novembrī aicināja Kulbergu pamatot vai atsaukt vispārinošās apsūdzības medijiem. Asociācijas vērtējumā premjers ieraksta tekstā nenosauca konkrētos virsrakstus un nepamatoja, kuri fakti ir nepatiesi.
LŽA arī iebilda pret politiķa personīgās komunikācijas pasniegšanu kā uzticamāku avotu par neatkarīgu žurnālistiku. Vienlaikus asociācija uzsvēra, ka mediju kļūdas ir jālabo un virsrakstiem jāatbilst publikāciju saturam.
Tomsona komentārā uzmanība pievērsta konkrētā virsraksta izvēlei, bet LŽA paziņojumā – premjera vispārinošajiem pārmetumiem medijiem. Virsraksta kritiska izvērtēšana pati par sevi neatceļ jautājumu par politiķa apsūdzību pamatotību.
Aicina nesteigties ar politiskiem salīdzinājumiem
Tomsons savā ierakstā atzīst, ka Kulbergs reizēm izmanto politiskās metodes, kuras var raksturot kā populistiskas. Tomēr viņam pašlaik neesot pamata premjeru salīdzināt ar Donaldu Trampu vai Viktoru Orbānu.
“Man svarīgākais ir tas, kādi lēmumi tiek pieņemti, tāpēc es ar secinājumiem steigties negribu,” raksta žurnālists.
Vienlaikus viņš kritizē to, ka Kulberga rīcības plāns top tikai pēc vēlēšanām. Tomsons pieļauj, ka premjers, raksturojot valsts finanšu problēmas, apzināti sabiezina krāsas, lai mazinātu pretestību politiski sarežģītiem lēmumiem.
Žurnālists uzsver, ka valdības ieceres būs rūpīgi jāanalizē un arī mediju darbs būs pakļauts sabiedrības vērtējumam.
Kulbergs piekrīt arī pret sevi vērstajai kritikai
Reaģējot uz komentāru, Kulbergs sociālajā tīklā “X” paudis atzinību Tomsonam.
“Ļoti cienu un respektēju Aidi Tomsonu par tik drosmīgu rakstu. Piekrītu teiktajam, kas rakstīts, arī kritikai pret mani,” norādījis premjers.
“Veselīga kritika, laba analītika un āķīgi jautājumi ir tas, kas uztur politiķus modrus, sabiedrību labi informētu,” rakstījis Kulbergs, piebilstot, ka ikviens var kļūdīties, pārprast vai neprecīzi interpretēt teikto.
Savukārt Tomsons ieraksta noslēgumā precizējis, ka pirms publicēšanas tekstu nosūtījis dažiem kolēģiem, un atvainojies tiem, kurus viņa teiktais varētu sāpināt vai aizskart.
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Žurnālists Aidis Tomsons publiskā ierakstā “Facebook” aicinājis medijus atklātāk izvērtēt savu darbu un paudis personisku vērtējumu par LSM virsrakstu, kurā atspoguļotas premjera Andra Kulberga ieceres pārskatīt pabalstus un nodokļu atvieglojumus. Kulbergs pateicies par komentāru, norādot, ka piekrīt arī pret sevi vērstajai kritikai.
Ierakstā “Kāpēc es klusēju” Tomsons skaidro, kāpēc līdz šim atturējies publiski iesaistīties diskusijās par sabiedrisko mediju un premjera izteikumiem. Viņš uzsver, ka politiķa darbu vēlas vērtēt pēc pieņemtajiem lēmumiem, vienlaikus aicinot žurnālistus runāt arī par savām kļūdām.
Tomsons vērtē konkrētā virsraksta izvēli
Žurnālists pievērsies LSM ziņas virsrakstam “Kulbergs budžeta taupības nolūkos rosina pārskatīt pabalstus un nodokļu atvieglojumus”. Viņaprāt, tas bijis patiess, tomēr, ņemot vērā virsrakstu patēriņa paradumus, varējis radīt maldinošu priekšstatu par premjera piedāvājumu kopumā.
“Nav jau tā, ka tas nav patiess – starp daudzajiem priekšlikumiem, ar kuriem premjers iepazīstināja, ir rosinājums izvērtēt arī sociālo jomu. Bet zinot, kā mūsdienu sabiedrība patērē mediju virsrakstus, bija jāapzinās, ka tas būs maldinošs,” raksta Tomsons.
Viņš norāda, ka šādu virsrakstu drīzāk sagaidītu no komercmedija, savu kritiku saistot ar sabiedriskā medija atšķirīgo finansēšanas modeli.
Vienlaikus Tomsons atzīst, ka nezina redakcijas argumentāciju un nešaubās par kolēģu labajiem nodomiem. Tādējādi viņa teiktais ir personisks profesionāls vērtējums, nevis redakcijas atzinums par pieļautu kļūdu.
Tomsona ieskatā publiskajā reakcijā lielāka uzmanība pievērsta premjera izteikumu kritikai, nevis jautājumam, vai medijs savu darbu varēja izdarīt labāk.
“Protams, ir svarīgi, lai politiķi nenoniecinātu mediju lomu, jo mēs redzam, kādas sekas tas radījis daudzās pasaules valstīs. Bet tā ir arī mūsu atbildība pašiem sevi nediskreditēt,” uzsver žurnālists.
Viņš piebilst, ka arī pats mēdz pārsteigties ar secinājumiem, kaut ko aizmirst vai kļūdīties.
LŽA iebildusi pret vispārinošām apsūdzībām
Diskusijas kontekstā Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) 11. novembrī aicināja Kulbergu pamatot vai atsaukt vispārinošās apsūdzības medijiem. Asociācijas vērtējumā premjers ieraksta tekstā nenosauca konkrētos virsrakstus un nepamatoja, kuri fakti ir nepatiesi.
LŽA arī iebilda pret politiķa personīgās komunikācijas pasniegšanu kā uzticamāku avotu par neatkarīgu žurnālistiku. Vienlaikus asociācija uzsvēra, ka mediju kļūdas ir jālabo un virsrakstiem jāatbilst publikāciju saturam.
Tomsona komentārā uzmanība pievērsta konkrētā virsraksta izvēlei, bet LŽA paziņojumā – premjera vispārinošajiem pārmetumiem medijiem. Virsraksta kritiska izvērtēšana pati par sevi neatceļ jautājumu par politiķa apsūdzību pamatotību.
Aicina nesteigties ar politiskiem salīdzinājumiem
Tomsons savā ierakstā atzīst, ka Kulbergs reizēm izmanto politiskās metodes, kuras var raksturot kā populistiskas. Tomēr viņam pašlaik neesot pamata premjeru salīdzināt ar Donaldu Trampu vai Viktoru Orbānu.
“Man svarīgākais ir tas, kādi lēmumi tiek pieņemti, tāpēc es ar secinājumiem steigties negribu,” raksta žurnālists.
Vienlaikus viņš kritizē to, ka Kulberga rīcības plāns top tikai pēc vēlēšanām. Tomsons pieļauj, ka premjers, raksturojot valsts finanšu problēmas, apzināti sabiezina krāsas, lai mazinātu pretestību politiski sarežģītiem lēmumiem.
Žurnālists uzsver, ka valdības ieceres būs rūpīgi jāanalizē un arī mediju darbs būs pakļauts sabiedrības vērtējumam.
Kulbergs piekrīt arī pret sevi vērstajai kritikai
Reaģējot uz komentāru, Kulbergs sociālajā tīklā “X” paudis atzinību Tomsonam.
“Ļoti cienu un respektēju Aidi Tomsonu par tik drosmīgu rakstu. Piekrītu teiktajam, kas rakstīts, arī kritikai pret mani,” norādījis premjers.
“Veselīga kritika, laba analītika un āķīgi jautājumi ir tas, kas uztur politiķus modrus, sabiedrību labi informētu,” rakstījis Kulbergs, piebilstot, ka ikviens var kļūdīties, pārprast vai neprecīzi interpretēt teikto.
Savukārt Tomsons ieraksta noslēgumā precizējis, ka pirms publicēšanas tekstu nosūtījis dažiem kolēģiem, un atvainojies tiem, kurus viņa teiktais varētu sāpināt vai aizskart.
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