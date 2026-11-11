Jau kopš marta Polijas Konstitucionālā tribunāla, kas izskata valdības pieņemtos lēmumus, darbs praktiski paralizēts. Šobrīd nav skaidrs, kurš īsti to vada, kuri tiesneši ir leģitīmi un kuri nav. Notikumi sāka saasināties 14. oktobrī, kad labējā politiskā spārna, pirmkārt, partijas "Likums un taisnīgums" ("PiS"), atbalstītāji pie Konstitucionālā tribunāla ēkas izveidoja telšu pilsētiņu. Akcijai pievienojās "PiS" līderis, bijušais premjers Jaroslavs Kačiņskis.
Juridiskie argumenti nav galvenie
Politiskais strīds pārauga pilnvērtīgā krīzē, kad 30. oktobrī liberālās Donalda Tuska (partija "Pilsoņu platforma") valdības atbalstīta tiesnešu grupa mēģināja pārņemt savās rokās Konstitucionālā tribunāla procedūru kontroli, atstādinot no pienākumu pildīšanas tās priekšsēdētāju Bogdanu Svenčkovski un viņa vietnieku Zbigņevu Kapinski, kas bija iecelti laikā, kad Seimā vairākums piederēja "PiS". Virkne ekspertu apšauba ģenerālprokurora, kurš pārstāv Tuskam pakļauto spēku bloku, prasību atņemt abiem imunitāti – juridiskie pamatojumi nav īpaši pārliecinoši.