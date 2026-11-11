Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2027. gadā iekļauti 35 Latvijas restorāni, tostarp 12 jauni restorāni, kā arī pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen".
Šos jaunumus pagājšnedēļ prezentēja "Michelin Guide" pārstāvji. Restorānu izlasi veido oficiālie "Michelin" ceļveža inspektori, kuri anonīmi rezervē un bauda maltītes restorānos, lai nodrošinātu autentisku pieredzi.
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Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2027. gadā iekļauti 35 Latvijas restorāni, tostarp 12 jauni restorāni, kā arī pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen".
Šos jaunumus pagājšnedēļ prezentēja "Michelin Guide" pārstāvji. Restorānu izlasi veido oficiālie "Michelin" ceļveža inspektori, kuri anonīmi rezervē un bauda maltītes restorānos, lai nodrošinātu autentisku pieredzi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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