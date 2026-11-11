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Zīmē Gatis Šļūka. Sīkstais "Michelin" steiks

Gatis Šļūka
Gatis Šļūka
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 07:55
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2026. gada 11. novembris, 07:55
Zīmē Gatis Šļūka. Sīkstais "Michelin" steiks
Zīmē Gatis Šļūka. Sīkstais "Michelin" steiks
Foto:

Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2027. gadā iekļauti 35 Latvijas restorāni, tostarp 12 jauni restorāni, kā arī pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen".

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Šos jaunumus pagājšnedēļ prezentēja "Michelin Guide" pārstāvji. Restorānu izlasi veido oficiālie "Michelin" ceļveža inspektori, kuri anonīmi rezervē un bauda maltītes restorānos, lai nodrošinātu autentisku pieredzi.

Zīmē Gatis Šļūka. Sīkstais "Michelin" steiks

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Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2027. gadā iekļauti 35 Latvijas restorāni, tostarp 12 jauni restorāni, kā arī pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen".

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Šos jaunumus pagājšnedēļ prezentēja "Michelin Guide" pārstāvji. Restorānu izlasi veido oficiālie "Michelin" ceļveža inspektori, kuri anonīmi rezervē un bauda maltītes restorānos, lai nodrošinātu autentisku pieredzi.

Zīmē Gatis Šļūka. Sīkstais "Michelin" steiks

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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