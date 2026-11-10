Vācijas ūdeņos – Ziemeļjūras un Baltijas jūras dzelmē – rūsē apmēram 1,6 miljoni tonnu vēsturiskās munīcijas, pakāpeniski izdalot indīgas vielas. Pašlaik Vācija realizē 100 miljonu eiro vērtu pilotprojektu, lai rastu labāko un drošāko risinājumu, kā piesārņojumu izcelt un iznīcināt.
Bīstamās zemūdens izgāztuves pēdējos desmit gadus pastāvīgi atrodas arī zem Vācijas okeanoloģijas pētniecības centra GEOMAR zinātnieku lupas. Oktobrī institūta līdzstrādnieku ekspedīcija jūras ģeologa Jensa Greinerta vadībā pētīja jūras dibenu arī Latvijas teritoriālajos ūdeņos, izmantojot moderni aprīkoto pētniecības kuģi "Alkor".
Uz "Alkor" klāja rindojas zemūdens roboti un cita tehnika, kajītēs iekārtotas laboratorijas, bet plašākajā telpā uz vairākiem lieliem monitoriem reāllaikā mainās trīsdimensiju batimetrijas kartes, jūras gultnes fotomozaīkas un dzidri videokadri no Baltijas jūras dzelmes. Darba ritms uz kuģa ir pakārtots ne tikai pētnieku gribai, bet arī nepielūdzamiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. Pirms uzsākt plānotos mērījumus Latvijas un Igaunijas teritoriālajos ūdeņos, ekspedīcijas komandai nācās gandrīz 24 stundas patverties no spēcīgas vētras, pacietīgi gaidot piemērotu logu mērierīču iegremdēšanai dzelmē.