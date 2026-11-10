Latvijas futbola virslīgas pēdējā kārta nesolīja nekādus satricinājumus, taču čempionāts noslēdzās ar lielu skandālu – "Rīga" atteicās aizvadīt derbiju pret "RFS".
No turnīra tabulas viedokļa pēdējai spēlei vairs nebija nozīmes, un "Rīga" nolēma nedoties laukumā, pamatojot šādu soli ar taisnīguma krīzi. Viņu skatījumā vietu sadalījumu čempionātā ietekmējušas sistemātiskas un rupjas tiesnešu kļūdas, kā arī ētikas normu un godīgas spēles principu pārkāpumi. Lai gan neviena komanda netika nosaukta vārdā, paziņojums nepārprotami veltīts tieši "RFS". Māris Verpakovskis, "RFS" ģenerāldirektors, savu viedokli par šiem pārmetumiem "Latvijas Avīzei" izteica jau pagājušajā nedēļā, un viņa skatījumā tie ir nepamatoti.
Par reglamenta pārkāpumu, neļaujot īrētajiem spēlētājiem spēlēt pret saviem īpašniekiem, "Rīgai" nav tiesību runāt, jo skaidri redzams tās ciešais kontakts ar "Audu". Savstarpējās spēlēs "Rīga" šosezon bijusi labāka par "RFS", bet čempionu titulu nenosargāja, jo vairāk punktus zaudēja pret citām komandām, līdz ar to akcentēt tiesnešu kļūdas ir bezjēdzīgi. Ja pretinieku acīs redzamais baļķis būtu tik liels, tad to uzskatāmi varētu nodemonstrēt video, taču tas nav izdarīts. Latvijas Futbola federācija lems, kāds sods pienākas par atteikumu aizvadīt spēli, taču skaidrs, ka nedraud punktu atņemšana nākamās sezonas kontekstā, bet viss pārējais krievu finansētajam projektam ir sīknauda.
"Rīgas" lēmums atteikties spēlēt ir baltiem diegiem šūts, un tas nav pieņemami, smagi iedragājot līgas reputāciju. Eiropā šāda rīcība ir ārkārtīgi reta. 2018. gadā "Besiktas" galvenais treneris Senols Ginešs Turcijas kausa spēlē pret "Fenerbahce" tika savainots ar priekšmetu, kas tika mests no tribīnēm, un mačs pārtraukts. "Besiktas" atteicās aizvadīt maču atkārtoti, saņemot tehnisko zaudējumu.
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Latvijas futbola virslīgas pēdējā kārta nesolīja nekādus satricinājumus, taču čempionāts noslēdzās ar lielu skandālu – "Rīga" atteicās aizvadīt derbiju pret "RFS".
No turnīra tabulas viedokļa pēdējai spēlei vairs nebija nozīmes, un "Rīga" nolēma nedoties laukumā, pamatojot šādu soli ar taisnīguma krīzi. Viņu skatījumā vietu sadalījumu čempionātā ietekmējušas sistemātiskas un rupjas tiesnešu kļūdas, kā arī ētikas normu un godīgas spēles principu pārkāpumi. Lai gan neviena komanda netika nosaukta vārdā, paziņojums nepārprotami veltīts tieši "RFS". Māris Verpakovskis, "RFS" ģenerāldirektors, savu viedokli par šiem pārmetumiem "Latvijas Avīzei" izteica jau pagājušajā nedēļā, un viņa skatījumā tie ir nepamatoti.
Par reglamenta pārkāpumu, neļaujot īrētajiem spēlētājiem spēlēt pret saviem īpašniekiem, "Rīgai" nav tiesību runāt, jo skaidri redzams tās ciešais kontakts ar "Audu". Savstarpējās spēlēs "Rīga" šosezon bijusi labāka par "RFS", bet čempionu titulu nenosargāja, jo vairāk punktus zaudēja pret citām komandām, līdz ar to akcentēt tiesnešu kļūdas ir bezjēdzīgi. Ja pretinieku acīs redzamais baļķis būtu tik liels, tad to uzskatāmi varētu nodemonstrēt video, taču tas nav izdarīts. Latvijas Futbola federācija lems, kāds sods pienākas par atteikumu aizvadīt spēli, taču skaidrs, ka nedraud punktu atņemšana nākamās sezonas kontekstā, bet viss pārējais krievu finansētajam projektam ir sīknauda.
"Rīgas" lēmums atteikties spēlēt ir baltiem diegiem šūts, un tas nav pieņemami, smagi iedragājot līgas reputāciju. Eiropā šāda rīcība ir ārkārtīgi reta. 2018. gadā "Besiktas" galvenais treneris Senols Ginešs Turcijas kausa spēlē pret "Fenerbahce" tika savainots ar priekšmetu, kas tika mests no tribīnēm, un mačs pārtraukts. "Besiktas" atteicās aizvadīt maču atkārtoti, saņemot tehnisko zaudējumu.
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