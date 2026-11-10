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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv

Krisy pārtop par Šakiru, bet žūrijas uzmanību nozog kāds pikants dziesmas teksts

LASI.LV
2026. gada 10. novembris, 09:45
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2026. gada 10. novembris, 09:45
Krisy.
Krisy.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Krisy pārtapa par pasaulslaveno dziedātāju Šakiru, pārsteidzot žūriju gan ar raksturīgo balss tembru, gan iespaidīgajām vēderdejām. Jānis Šipkēvics neslēpa sajūsmu un priekšnesumu nodēvēja par Krisy līdz šim labāko veikumu.

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Arī Mārtiņš Egliens bija sajūsmināts par redzēto, taču žūrijas uzmanību piesaistīja kāda pikanta rindiņa no Šakiras hita "Whenever, Wherever".

To latviskojot, izrādījās, ka dziedātāja ar sev raksturīgo humora izjūtu dziesmā iekļāvusi visai amizantu atzīšanos: "Par laimi, manas krūtis ir mazas un pieticīgas, lai tu tās nesajauktu ar kalniem."

Šī rindiņa žūrijai šķita īpaši asprātīga, turklāt Mārtiņš Egliens uzsvēra, ka tieši šāds humors un pozitīvā enerģija padara Šakiru tik īpašu. Arī Krisy priekšnesums izpelnījās sirsnīgus komplimentus.

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Krisy pārtapa par pasaulslaveno dziedātāju Šakiru, pārsteidzot žūriju gan ar raksturīgo balss tembru, gan iespaidīgajām vēderdejām. Jānis Šipkēvics neslēpa sajūsmu un priekšnesumu nodēvēja par Krisy līdz šim labāko veikumu.

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Arī Mārtiņš Egliens bija sajūsmināts par redzēto, taču žūrijas uzmanību piesaistīja kāda pikanta rindiņa no Šakiras hita "Whenever, Wherever".

To latviskojot, izrādījās, ka dziedātāja ar sev raksturīgo humora izjūtu dziesmā iekļāvusi visai amizantu atzīšanos: "Par laimi, manas krūtis ir mazas un pieticīgas, lai tu tās nesajauktu ar kalniem."

Šī rindiņa žūrijai šķita īpaši asprātīga, turklāt Mārtiņš Egliens uzsvēra, ka tieši šāds humors un pozitīvā enerģija padara Šakiru tik īpašu. Arī Krisy priekšnesums izpelnījās sirsnīgus komplimentus.

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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Izklaide 360TV Slavenību dzīve
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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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