Krisy pārtop par Šakiru, bet žūrijas uzmanību nozog kāds pikants dziesmas teksts

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Krisy pārtapa par pasaulslaveno dziedātāju Šakiru, pārsteidzot žūriju gan ar raksturīgo balss tembru, gan iespaidīgajām vēderdejām. Jānis Šipkēvics neslēpa sajūsmu un priekšnesumu nodēvēja par Krisy līdz šim labāko veikumu.
Arī Mārtiņš Egliens bija sajūsmināts par redzēto, taču žūrijas uzmanību piesaistīja kāda pikanta rindiņa no Šakiras hita "Whenever, Wherever".
To latviskojot, izrādījās, ka dziedātāja ar sev raksturīgo humora izjūtu dziesmā iekļāvusi visai amizantu atzīšanos: "Par laimi, manas krūtis ir mazas un pieticīgas, lai tu tās nesajauktu ar kalniem."
Šī rindiņa žūrijai šķita īpaši asprātīga, turklāt Mārtiņš Egliens uzsvēra, ka tieši šāds humors un pozitīvā enerģija padara Šakiru tik īpašu. Arī Krisy priekšnesums izpelnījās sirsnīgus komplimentus.
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Krisy pārtapa par pasaulslaveno dziedātāju Šakiru, pārsteidzot žūriju gan ar raksturīgo balss tembru, gan iespaidīgajām vēderdejām. Jānis Šipkēvics neslēpa sajūsmu un priekšnesumu nodēvēja par Krisy līdz šim labāko veikumu.
Arī Mārtiņš Egliens bija sajūsmināts par redzēto, taču žūrijas uzmanību piesaistīja kāda pikanta rindiņa no Šakiras hita "Whenever, Wherever".
To latviskojot, izrādījās, ka dziedātāja ar sev raksturīgo humora izjūtu dziesmā iekļāvusi visai amizantu atzīšanos: "Par laimi, manas krūtis ir mazas un pieticīgas, lai tu tās nesajauktu ar kalniem."
Šī rindiņa žūrijai šķita īpaši asprātīga, turklāt Mārtiņš Egliens uzsvēra, ka tieši šāds humors un pozitīvā enerģija padara Šakiru tik īpašu. Arī Krisy priekšnesums izpelnījās sirsnīgus komplimentus.
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- Gata Šļūkas karikatūru
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