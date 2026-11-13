Pabeigta izmeklēšana par nežēlīgo konfliktu Jomas ielā Jūrmalā

30. maijā Valsts policija saņēma informāciju par konfliktu Jomas ielā, Jūrmalā, kur kādam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Par notikušo aizturēts 2006. gadā dzimis jaunietis. Likumsargi ir pabeiguši izmeklēšanu, un krimināllietas materiāli ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē Valsts policijā.
Šā gada 30. maijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī tika saņemta informācija par konfliktu Jomas ielā, Jūrmalā. Likumsargi tajā pašā dienā aizturēja 2006. gadā dzimušu jaunieti un uzsāka kriminālprocesu.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka konflikts personu starpā izcēlies spontāni, kā pamatā bija verbāli, personiska rakstura aizskaroši izteikumi, kas pārauga fiziskā konfliktā.
Aizturētais iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā. Viņam piemērots drošības līdzeklis — nodošana policijas uzraudzībā un aizliegums izbraukt no valsts, kas vēlāk grozīts uz uzturēšanos noteiktā vietā un aizliegumu izbraukt no valsts.
Šā gada 6. novembrī kriminālprocess nodots Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Kriminālprocess sākotnēji uzsākts pēc Krimināllikuma 125. panta pirmās daļas, proti, par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, taču, noskaidrojot lietas apstākļus, kriminālprocess pārkvalificēts pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas, proti, par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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30. maijā Valsts policija saņēma informāciju par konfliktu Jomas ielā, Jūrmalā, kur kādam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Par notikušo aizturēts 2006. gadā dzimis jaunietis. Likumsargi ir pabeiguši izmeklēšanu, un krimināllietas materiāli ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē Valsts policijā.
Šā gada 30. maijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī tika saņemta informācija par konfliktu Jomas ielā, Jūrmalā. Likumsargi tajā pašā dienā aizturēja 2006. gadā dzimušu jaunieti un uzsāka kriminālprocesu.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka konflikts personu starpā izcēlies spontāni, kā pamatā bija verbāli, personiska rakstura aizskaroši izteikumi, kas pārauga fiziskā konfliktā.
Aizturētais iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā. Viņam piemērots drošības līdzeklis — nodošana policijas uzraudzībā un aizliegums izbraukt no valsts, kas vēlāk grozīts uz uzturēšanos noteiktā vietā un aizliegumu izbraukt no valsts.
Šā gada 6. novembrī kriminālprocess nodots Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Kriminālprocess sākotnēji uzsākts pēc Krimināllikuma 125. panta pirmās daļas, proti, par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, taču, noskaidrojot lietas apstākļus, kriminālprocess pārkvalificēts pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas, proti, par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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