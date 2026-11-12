"Warriors" īpašnieks pauž sarūgtinājumu saistībā ar Porziņģa situāciju

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas "Warriors" īpašnieks Džo Leikobs paudis vilšanos par sarežģīto situāciju, kas komandai izveidojusies saistībā ar latviešu spēlētāju Kristapu Porziņģi.
Piedaloties raidījumā "The TK Show", kluba īpašnieks izteica savas domas un reakciju par situāciju ar Porziņģi, atzīstot, ka klubs bija pārsteigts par basketbolista nespēju doties laukumā, lai gan bija pārliecināts, ka izdosies atrisināt radušās problēmas.
Tomēr Leikobs uzskata, ka "Warriors" pieņēma pareizo lēmumu, riskējot ar Porziņģa piesaistīšanu.
"Tas ir sarūgtinoši. Mums noteikti bija nodoms, ka viņš kļūs par vienu no komandas balstiem," sacīja Leikobs. "Mēs apzinājāmies risku — viņam iepriekš bijušas traumas, taču, manuprāt, tas bija risks, kuru bija vērts uzņemties."
"Warriors" īpašnieks arī norādīja, ka, viņaprāt, kluba ģenerālmenedžeris Maiks Danlīvijs rīkojiess pareizi, parakstot ar līgumu Porziņģi.
"Domāju, ka vienošanās bija laba. Varētu jau teikt, ka mums vajadzēja to paredzēt, taču to nebija iespējams izdarīt," piebilda Leikobs. "Viņš spēlēja pagājušajā pavasarī. Mēs uzskatījām, ka viņa veselības problēmas ir kontrolētas, un līdz pat treniņnometnes sākumam bijām pilnībā pārliecināti, ka viņš pievienosies komandai un sniegs būtisku ieguldījumu. Tā nu tas ir izvērties."
"Tagad mums jāpielāgojas, jābūt elastīgiem un jācenšas no pašreizējās situācijas iegūt labāko iespējamo rezultātu," sacīja Leikobs.
Porziņģi "Warriors" ieguva pagājušās sezonas NBA maiņu darījumu termiņa pēdējā dienā, aizsūtot Džonatanu Kumingu uz Atlantas "Hawks". Atlikušajā 2025./2026. gada sezonas daļā latvietis Goldensteitas komandā vidēji guva 16,1 punktu, izcīnīja 5,3 atlēkušās bumbas un atdeva 2,3 rezultatīvas piespēles. Starpsezonā "Warriors" nolēma paturēt latviešu zvaigzni, noslēdzot ar viņu divu gadu līgumu par 40 miljoniem ASV dolāru.
Tomēr, neraugoties uz lielajām cerībām un gaidām saistībā ar abu pušu sadarbības turpināšanu, situācija pasliktinājās pēc tam, kad "Warriors" savā Mediju dienā paziņoja, ka Porziņģis nenoteiktu laiku nevarēs spēlēt pagaidām neatklātas slimības dēļ. Kopš tā laika Porziņģis nav bijis kopā ar komandu, izņemot vienu tikšanos ar kluba ģenerālmenedžeri Danlīviju.
Porziņģis izlaida komandas treniņnometni, pārbaudes spēles un NBA sezonas sākumu. Tas mudināja "Warriors" paziņot, ka tuvākajā nākotnē klubs negaida latvieti atgriežamies komandas rīcībā un meklēs maiņas variantus. Tāpat "Warriors" latvietim nemaksā algu.
Goldensteitas vienība arī paziņoja, ka vēlas līdz NBA maiņu darījumu termiņa beigām aizmainīt centra spēlētāju un viņa līgumu.
Leikobs sacīja, ka par to atbildīgs būs ģenerālmenedžeris, bet viņš pats uzskata, ka šajā sakarā "ir iespēja kaut ko paveikt".
Pats Porziņģis pagājušajā nedēļā paziņoja, ka veselības dēļ uz laiku pametīs basketbolu.
"Šobrīd neesmu tādā kondīcijā, lai spēlētu tādā līmenī, kādu no sevis sagaidu," norādīja basketbolists. "Tāpēc esmu pieņēmis lēmumu par prioritāti izvirzīt savu veselību un uz laiku pamest spēli, kuru mīlu."
Goldensteitas klubam ir tiesības basketbolistu aizmainīt līdz 11. februārim, neveicot izmaksas, taču 31 gadu vecais spēlētājs nenoliedz, ka varētu arī noslēgt savu NBA karjeru.
Oktobra beigās tika ziņots, ka "Warriors" izskatīja iespēju atbrīvot Porziņģi.
Desmit NBA pavadīto sezonu laikā Porziņģim "Warriors" bija sestā komanda. Liepājnieks pirms tam pārstāvēja arī Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un "Hawks". 2024. gadā ar "Celtics" viņš kļuva par vēsturē pirmo Latvijas basketbolistu — NBA čempionu.
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Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas "Warriors" īpašnieks Džo Leikobs paudis vilšanos par sarežģīto situāciju, kas komandai izveidojusies saistībā ar latviešu spēlētāju Kristapu Porziņģi.
Piedaloties raidījumā "The TK Show", kluba īpašnieks izteica savas domas un reakciju par situāciju ar Porziņģi, atzīstot, ka klubs bija pārsteigts par basketbolista nespēju doties laukumā, lai gan bija pārliecināts, ka izdosies atrisināt radušās problēmas.
Tomēr Leikobs uzskata, ka "Warriors" pieņēma pareizo lēmumu, riskējot ar Porziņģa piesaistīšanu.
"Tas ir sarūgtinoši. Mums noteikti bija nodoms, ka viņš kļūs par vienu no komandas balstiem," sacīja Leikobs. "Mēs apzinājāmies risku — viņam iepriekš bijušas traumas, taču, manuprāt, tas bija risks, kuru bija vērts uzņemties."
"Warriors" īpašnieks arī norādīja, ka, viņaprāt, kluba ģenerālmenedžeris Maiks Danlīvijs rīkojiess pareizi, parakstot ar līgumu Porziņģi.
"Domāju, ka vienošanās bija laba. Varētu jau teikt, ka mums vajadzēja to paredzēt, taču to nebija iespējams izdarīt," piebilda Leikobs. "Viņš spēlēja pagājušajā pavasarī. Mēs uzskatījām, ka viņa veselības problēmas ir kontrolētas, un līdz pat treniņnometnes sākumam bijām pilnībā pārliecināti, ka viņš pievienosies komandai un sniegs būtisku ieguldījumu. Tā nu tas ir izvērties."
"Tagad mums jāpielāgojas, jābūt elastīgiem un jācenšas no pašreizējās situācijas iegūt labāko iespējamo rezultātu," sacīja Leikobs.
Porziņģi "Warriors" ieguva pagājušās sezonas NBA maiņu darījumu termiņa pēdējā dienā, aizsūtot Džonatanu Kumingu uz Atlantas "Hawks". Atlikušajā 2025./2026. gada sezonas daļā latvietis Goldensteitas komandā vidēji guva 16,1 punktu, izcīnīja 5,3 atlēkušās bumbas un atdeva 2,3 rezultatīvas piespēles. Starpsezonā "Warriors" nolēma paturēt latviešu zvaigzni, noslēdzot ar viņu divu gadu līgumu par 40 miljoniem ASV dolāru.
Tomēr, neraugoties uz lielajām cerībām un gaidām saistībā ar abu pušu sadarbības turpināšanu, situācija pasliktinājās pēc tam, kad "Warriors" savā Mediju dienā paziņoja, ka Porziņģis nenoteiktu laiku nevarēs spēlēt pagaidām neatklātas slimības dēļ. Kopš tā laika Porziņģis nav bijis kopā ar komandu, izņemot vienu tikšanos ar kluba ģenerālmenedžeri Danlīviju.
Porziņģis izlaida komandas treniņnometni, pārbaudes spēles un NBA sezonas sākumu. Tas mudināja "Warriors" paziņot, ka tuvākajā nākotnē klubs negaida latvieti atgriežamies komandas rīcībā un meklēs maiņas variantus. Tāpat "Warriors" latvietim nemaksā algu.
Goldensteitas vienība arī paziņoja, ka vēlas līdz NBA maiņu darījumu termiņa beigām aizmainīt centra spēlētāju un viņa līgumu.
Leikobs sacīja, ka par to atbildīgs būs ģenerālmenedžeris, bet viņš pats uzskata, ka šajā sakarā "ir iespēja kaut ko paveikt".
Pats Porziņģis pagājušajā nedēļā paziņoja, ka veselības dēļ uz laiku pametīs basketbolu.
"Šobrīd neesmu tādā kondīcijā, lai spēlētu tādā līmenī, kādu no sevis sagaidu," norādīja basketbolists. "Tāpēc esmu pieņēmis lēmumu par prioritāti izvirzīt savu veselību un uz laiku pamest spēli, kuru mīlu."
Goldensteitas klubam ir tiesības basketbolistu aizmainīt līdz 11. februārim, neveicot izmaksas, taču 31 gadu vecais spēlētājs nenoliedz, ka varētu arī noslēgt savu NBA karjeru.
Oktobra beigās tika ziņots, ka "Warriors" izskatīja iespēju atbrīvot Porziņģi.
Desmit NBA pavadīto sezonu laikā Porziņģim "Warriors" bija sestā komanda. Liepājnieks pirms tam pārstāvēja arī Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un "Hawks". 2024. gadā ar "Celtics" viņš kļuva par vēsturē pirmo Latvijas basketbolistu — NBA čempionu.
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