Slava nav visatļautība: 10 plaši zināmi cilvēki, kuru veiktie seksuālie noziegumi noveda aiz restēm

Futbolists Dani Alviss
Bijušajam Brazīlijas futbola izlases spēlētājam Dani Alvisam 2024. gadā tika piespriests četru ar pusi gadu cietumsods par seksuālu vardarbību pret kādu sievieti.
Alviss tika apsūdzēts par seksuālu uzbrukumu sievietei Barselonas naktsklubā 2022.gada 30.decembrī. Bijušais "Barcelona" kluba aizsargs kopš 2023. gada janvāra atradās izmeklēšanas cietumā. Viņa lūgumi atbrīvot futbolistu pret drošības naudu tika noraidīti, jo tiesa uzskatīja, ka viņš var aizbēgt.
Brazīlietis noliedza, ka būtu izdarījis pārkāpumus, apgalvojot, ka viņam ir bijis sekss ar apsūdzētāju.
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Futbolists Dani Alviss
Bijušajam Brazīlijas futbola izlases spēlētājam Dani Alvisam 2024. gadā tika piespriests četru ar pusi gadu cietumsods par seksuālu vardarbību pret kādu sievieti.
Alviss tika apsūdzēts par seksuālu uzbrukumu sievietei Barselonas naktsklubā 2022.gada 30.decembrī. Bijušais "Barcelona" kluba aizsargs kopš 2023. gada janvāra atradās izmeklēšanas cietumā. Viņa lūgumi atbrīvot futbolistu pret drošības naudu tika noraidīti, jo tiesa uzskatīja, ka viņš var aizbēgt.
Brazīlietis noliedza, ka būtu izdarījis pārkāpumus, apgalvojot, ka viņam ir bijis sekss ar apsūdzētāju.
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