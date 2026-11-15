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#futbolisti #lielbritānija #mūziķi #slavenības #sportisti

Slava nav visatļautība: 10 plaši zināmi cilvēki, kuru veiktie seksuālie noziegumi noveda aiz restēm

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 15. novembris, 05:00
Īans Votkinss, Robinju, Maiks Taisons, Dani Alvess.
Šonedēļ tiesa Lielbritānijā piesprieda britu aktierim un komiķim Raselam Brendam desmit gadu un sešu mēnešu cietumsodu par izvarošanu un trīs citiem seksuāliem uzbrukumiem. Slaveni sportisti, aktieri, mūziķi un citi radošo industriju pārstāvji arī iepriekš ir pastrādājuši dzimumnoziegumus, kas noveduši viņus aiz cietuma restēm. Apskati desmit plaši pazīstamas personas, kas sodīti par seksuāliem pārkāpumiem.
Īans Votkinss, Robinju, Maiks Taisons, Dani Alvess.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Youtube"/mākslīgais intelekts
1/10
Bijušais Izraēlas prezidents Moše Kacavs

Futbolists Dani Alviss

Dani Alvess.
Dani Alvess.
Foto: Ekrānuzņēmums no "YouTube" profila @LaLiga

Bijušajam Brazīlijas futbola izlases spēlētājam Dani Alvisam 2024. gadā tika piespriests četru ar pusi gadu cietumsods par seksuālu vardarbību pret kādu sievieti.

Alviss tika apsūdzēts par seksuālu uzbrukumu sievietei Barselonas naktsklubā 2022.gada 30.decembrī. Bijušais "Barcelona" kluba aizsargs kopš 2023. gada janvāra atradās izmeklēšanas cietumā. Viņa lūgumi atbrīvot futbolistu pret drošības naudu tika noraidīti, jo tiesa uzskatīja, ka viņš var aizbēgt.

Brazīlietis noliedza, ka būtu izdarījis pārkāpumus, apgalvojot, ka viņam ir bijis sekss ar apsūdzētāju.

1/10
Bijušais Izraēlas prezidents Moše Kacavs

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#futbolisti #lielbritānija #mūziķi #slavenības #sportisti
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1/10
Bijušais Izraēlas prezidents Moše Kacavs

Futbolists Dani Alviss

Dani Alvess.
Dani Alvess.
Foto: Ekrānuzņēmums no "YouTube" profila @LaLiga

Bijušajam Brazīlijas futbola izlases spēlētājam Dani Alvisam 2024. gadā tika piespriests četru ar pusi gadu cietumsods par seksuālu vardarbību pret kādu sievieti.

Alviss tika apsūdzēts par seksuālu uzbrukumu sievietei Barselonas naktsklubā 2022.gada 30.decembrī. Bijušais "Barcelona" kluba aizsargs kopš 2023. gada janvāra atradās izmeklēšanas cietumā. Viņa lūgumi atbrīvot futbolistu pret drošības naudu tika noraidīti, jo tiesa uzskatīja, ka viņš var aizbēgt.

Brazīlietis noliedza, ka būtu izdarījis pārkāpumus, apgalvojot, ka viņam ir bijis sekss ar apsūdzētāju.

1/10
Bijušais Izraēlas prezidents Moše Kacavs

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Slavenību dzīve Noziegumi
Tēmturi
#futbolisti #lielbritānija #mūziķi #slavenības #sportisti
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