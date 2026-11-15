Overcast 6.8 °C
S. 15.11
Leopolds, Unda, Undīne
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv

Lelde Dreimane par "dumjās blondīnes" taktiku "Es arī regulāri to piekopju!"

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 15. novembris, 09:45
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 15. novembris, 09:45
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Foto: Lauris Vīksne

Gatavojoties pārtapt par Holivudas leģendu Merilinu Monro 360TV šovā "Izklausies redzēts", Lelde Dreimane aizdomājās par sievieti, kura slēpās aiz slavenā blondīnes tēla. Lai gan Monro sabiedrībā bieži tika uztverta kā pavedinoša un naiva skaistule, Lelde ir pārliecināta, ka patiesībā viņa bijusi daudz dziļāka un inteliģentāka personība.

Reklāma

Aktrise uzsvēra, ka Merilina visu mūžu esot ilgojusies pēc pieņemšanas un piederības sajūtas. Sarežģītā bērnība, kurā viņa tika nodota audžuģimenēm un vairākkārt mainīja dzīvesvietu, atstājusi iespaidu uz viņas vēlmi patikt apkārtējiem. "Viņa visu dzīvi ir mēģinājusi tiekties pēc tā, lai tiktu pieņemta," sprieda Lelde.

Sarunā atklājās, ka arī pašai aktrisei nav sveša situācija, kad nākas slēpt savas patiesās zināšanas. "Es arī regulāri piekopju šo taktiku," atzina Lelde, piebilstot, ka dažkārt izvēlas neiesaistīties apkārtējo sarunās un notikumos. Viņasprāt, dzīvē mēdz būt brīži, kad nav nepieciešams visiem demonstrēt, cik daudz patiesībā zini.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
Reklāma
Turpini lasīt

Gatavojoties pārtapt par Holivudas leģendu Merilinu Monro 360TV šovā "Izklausies redzēts", Lelde Dreimane aizdomājās par sievieti, kura slēpās aiz slavenā blondīnes tēla. Lai gan Monro sabiedrībā bieži tika uztverta kā pavedinoša un naiva skaistule, Lelde ir pārliecināta, ka patiesībā viņa bijusi daudz dziļāka un inteliģentāka personība.

Reklāma

Aktrise uzsvēra, ka Merilina visu mūžu esot ilgojusies pēc pieņemšanas un piederības sajūtas. Sarežģītā bērnība, kurā viņa tika nodota audžuģimenēm un vairākkārt mainīja dzīvesvietu, atstājusi iespaidu uz viņas vēlmi patikt apkārtējiem. "Viņa visu dzīvi ir mēģinājusi tiekties pēc tā, lai tiktu pieņemta," sprieda Lelde.

Sarunā atklājās, ka arī pašai aktrisei nav sveša situācija, kad nākas slēpt savas patiesās zināšanas. "Es arī regulāri piekopju šo taktiku," atzina Lelde, piebilstot, ka dažkārt izvēlas neiesaistīties apkārtējo sarunās un notikumos. Viņasprāt, dzīvē mēdz būt brīži, kad nav nepieciešams visiem demonstrēt, cik daudz patiesībā zini.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma