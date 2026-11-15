Lelde Dreimane par "dumjās blondīnes" taktiku "Es arī regulāri to piekopju!"

Gatavojoties pārtapt par Holivudas leģendu Merilinu Monro 360TV šovā "Izklausies redzēts", Lelde Dreimane aizdomājās par sievieti, kura slēpās aiz slavenā blondīnes tēla. Lai gan Monro sabiedrībā bieži tika uztverta kā pavedinoša un naiva skaistule, Lelde ir pārliecināta, ka patiesībā viņa bijusi daudz dziļāka un inteliģentāka personība.
Aktrise uzsvēra, ka Merilina visu mūžu esot ilgojusies pēc pieņemšanas un piederības sajūtas. Sarežģītā bērnība, kurā viņa tika nodota audžuģimenēm un vairākkārt mainīja dzīvesvietu, atstājusi iespaidu uz viņas vēlmi patikt apkārtējiem. "Viņa visu dzīvi ir mēģinājusi tiekties pēc tā, lai tiktu pieņemta," sprieda Lelde.
Sarunā atklājās, ka arī pašai aktrisei nav sveša situācija, kad nākas slēpt savas patiesās zināšanas. "Es arī regulāri piekopju šo taktiku," atzina Lelde, piebilstot, ka dažkārt izvēlas neiesaistīties apkārtējo sarunās un notikumos. Viņasprāt, dzīvē mēdz būt brīži, kad nav nepieciešams visiem demonstrēt, cik daudz patiesībā zini.
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Gatavojoties pārtapt par Holivudas leģendu Merilinu Monro 360TV šovā "Izklausies redzēts", Lelde Dreimane aizdomājās par sievieti, kura slēpās aiz slavenā blondīnes tēla. Lai gan Monro sabiedrībā bieži tika uztverta kā pavedinoša un naiva skaistule, Lelde ir pārliecināta, ka patiesībā viņa bijusi daudz dziļāka un inteliģentāka personība.
Aktrise uzsvēra, ka Merilina visu mūžu esot ilgojusies pēc pieņemšanas un piederības sajūtas. Sarežģītā bērnība, kurā viņa tika nodota audžuģimenēm un vairākkārt mainīja dzīvesvietu, atstājusi iespaidu uz viņas vēlmi patikt apkārtējiem. "Viņa visu dzīvi ir mēģinājusi tiekties pēc tā, lai tiktu pieņemta," sprieda Lelde.
Sarunā atklājās, ka arī pašai aktrisei nav sveša situācija, kad nākas slēpt savas patiesās zināšanas. "Es arī regulāri piekopju šo taktiku," atzina Lelde, piebilstot, ka dažkārt izvēlas neiesaistīties apkārtējo sarunās un notikumos. Viņasprāt, dzīvē mēdz būt brīži, kad nav nepieciešams visiem demonstrēt, cik daudz patiesībā zini.
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