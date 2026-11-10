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#mūziķi #slavenības #šovi #tv

Pilnīgi neatpazīstama! Sutugova šovā pārtop par Haraldu Sīmani

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 21:29
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2026. gada 10. novembris, 21:29
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām — viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma "Ezers".

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Skatuves priekšā Ieva parādījās ar pilnīgi citādu vizuālo tēlu, kas ievērojami atšķīrās no dziedātājas ierastā izskata. Šoreiz uzmanību piesaistīja ne tikai pārvērtības, bet arī tas, cik ļoti bija jāmaina ierastā dziedāšanas maniere, lai pietuvotos Haralda Sīmaņa raksturīgajam izpildījumam.

Ievai izdevās pārsteigt ar drosmīgu pārtapšanu, kurā viņa uz brīdi atteicās no sava ierastā skatuves tēla. Dziesma "Ezers" kļuva par iespēju parādīt pavisam citu savas balss un skatuves personības šķautni.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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Tēmturi
#mūziķi #slavenības #šovi #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Ieva Sutugova piedzīvoja vienu no neparastākajām pārvērtībām — viņai bija jāiejūtas dziesminieka Haralda Sīmaņa tēlā un jāizpilda viņa dziesma "Ezers".

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Skatuves priekšā Ieva parādījās ar pilnīgi citādu vizuālo tēlu, kas ievērojami atšķīrās no dziedātājas ierastā izskata. Šoreiz uzmanību piesaistīja ne tikai pārvērtības, bet arī tas, cik ļoti bija jāmaina ierastā dziedāšanas maniere, lai pietuvotos Haralda Sīmaņa raksturīgajam izpildījumam.

Ievai izdevās pārsteigt ar drosmīgu pārtapšanu, kurā viņa uz brīdi atteicās no sava ierastā skatuves tēla. Dziesma "Ezers" kļuva par iespēju parādīt pavisam citu savas balss un skatuves personības šķautni.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#mūziķi #slavenības #šovi #tv
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