Somijā sadegušas 4000 tonnu sēklas kartupeļu

Ugunsgrēkā Tirnevē, Somijas ziemeļos, iznīcinātas četras noliktavas ar vairāk nekā 4000 tonnu sēklas kartupeļu — aptuveni piektdaļu no valstī izaudzētā apjoma, vēsta LSM. Zaudējumi lēsti gandrīz 10 miljonu eiro apmērā.
Iznīcinātie kartupeļi bija paredzēti nākamā gada stādījumiem. Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija sasaukusi ārkārtas sanāksmi, lai lemtu par rezervju atjaunošanu.
Notikušais var ietekmēt arī Eiropas audzētājus, jo Tirneve ir nozīmīgs augstas kvalitātes sēklas kartupeļu audzēšanas reģions.
Policija izmeklē ugunsgrēka cēloni. Pagaidām nav pamata aizdomām par ļaunprātīgu dedzināšanu.
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Ugunsgrēkā Tirnevē, Somijas ziemeļos, iznīcinātas četras noliktavas ar vairāk nekā 4000 tonnu sēklas kartupeļu — aptuveni piektdaļu no valstī izaudzētā apjoma, vēsta LSM. Zaudējumi lēsti gandrīz 10 miljonu eiro apmērā.
Iznīcinātie kartupeļi bija paredzēti nākamā gada stādījumiem. Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija sasaukusi ārkārtas sanāksmi, lai lemtu par rezervju atjaunošanu.
Notikušais var ietekmēt arī Eiropas audzētājus, jo Tirneve ir nozīmīgs augstas kvalitātes sēklas kartupeļu audzēšanas reģions.
Policija izmeklē ugunsgrēka cēloni. Pagaidām nav pamata aizdomām par ļaunprātīgu dedzināšanu.
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