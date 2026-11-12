Itālijā apmēram 6300 skolas saņēmušas spridzināšanas draudus, paziņojusi valdība.
Izglītības ministrs Džuzepe Valditara notikušo vērtējis kā "kiberuzbrukumu, nevis patiesu risku". No vairākām skolas ēkām evakuēti cilvēki, tomēr "konkrēts apdraudējums" nav atrasts, pavēstījusi premjerministre Džordža Meloni.
"Šie ziņojumi drīzāk ir bijuši saistīti ar stratēģiju izraisīt trauksmi un bažas,"
norādīja premjere. Itālijas amatpersonas atklājušas, ka trešdien 6300 no 7476 valsts skolām savos e-pastos saņēmušas spridzināšanas draudus. Privātās skolas tādus saņēmušas neesot.
Spridzināšanas draudus saņēmušas vēl aptuveni 700 skolas Skotijā un Īrijā, tomēr nav zināms, vai šie incidenti ir savstarpēji saistīti, vēsta raidorganizācija BBC. Pēdējās nedēļās spridzināšanas draudi traucējuši avioreisus vairākās Eiropas valstīs, kā arī notikuši kiberuzbrukumi lielveikalu saldēšanas un dzesēšanas iekārtām, tostarp Itālijā.
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Itālijā apmēram 6300 skolas saņēmušas spridzināšanas draudus, paziņojusi valdība.
Izglītības ministrs Džuzepe Valditara notikušo vērtējis kā "kiberuzbrukumu, nevis patiesu risku". No vairākām skolas ēkām evakuēti cilvēki, tomēr "konkrēts apdraudējums" nav atrasts, pavēstījusi premjerministre Džordža Meloni.
"Šie ziņojumi drīzāk ir bijuši saistīti ar stratēģiju izraisīt trauksmi un bažas,"
norādīja premjere. Itālijas amatpersonas atklājušas, ka trešdien 6300 no 7476 valsts skolām savos e-pastos saņēmušas spridzināšanas draudus. Privātās skolas tādus saņēmušas neesot.
Spridzināšanas draudus saņēmušas vēl aptuveni 700 skolas Skotijā un Īrijā, tomēr nav zināms, vai šie incidenti ir savstarpēji saistīti, vēsta raidorganizācija BBC. Pēdējās nedēļās spridzināšanas draudi traucējuši avioreisus vairākās Eiropas valstīs, kā arī notikuši kiberuzbrukumi lielveikalu saldēšanas un dzesēšanas iekārtām, tostarp Itālijā.
Aptauja
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