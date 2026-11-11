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#dzīvesstils #raidījumi #slavenības #tv

Jānis Geste atklāj, kas viņam uz laiku licis pārtraukt darbu televīzijā

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 07:58
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2026. gada 11. novembris, 07:58
Jānis Geste raidījuma "Panorāma" studijā.
Jānis Geste raidījuma "Panorāma" studijā.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Youtube" profila @ltvzinas

Pēc ilgāka pārtraukuma televīzijas skatītāji atkal var redzēt žurnālistu Jāni Gesti. Žurnālam "Jauns & Privāts" viņš pastāstījis par apstākļiem, kuru dēļ kopš aprīļa LTV1 raidījumā "Panorāma" piedalījās retāk nekā ierasts.

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Iespēja atkal satikt savus skatītājus Gestem rada lielu pateicību, taču atgriešanās pie darba pienākumiem notiek pakāpeniski.

Žurnālists atklājis, ka pārtraukums bijis saistīts ar nopietnām veselības problēmām, kas uz laiku liegušas viņam strādāt. Veselības jautājumi joprojām tiekot risināti, tomēr vienlaikus darbu televīzijā var pamazām atsākt.

Plašāk uzziniet žurnālā "Jauns & Privāts".

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Pēc ilgāka pārtraukuma televīzijas skatītāji atkal var redzēt žurnālistu Jāni Gesti. Žurnālam "Jauns & Privāts" viņš pastāstījis par apstākļiem, kuru dēļ kopš aprīļa LTV1 raidījumā "Panorāma" piedalījās retāk nekā ierasts.

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Iespēja atkal satikt savus skatītājus Gestem rada lielu pateicību, taču atgriešanās pie darba pienākumiem notiek pakāpeniski.

Žurnālists atklājis, ka pārtraukums bijis saistīts ar nopietnām veselības problēmām, kas uz laiku liegušas viņam strādāt. Veselības jautājumi joprojām tiekot risināti, tomēr vienlaikus darbu televīzijā var pamazām atsākt.

Plašāk uzziniet žurnālā "Jauns & Privāts".

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
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Ieteiktie raksti
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Tēma
Slavenību dzīve
Tēmturi
#dzīvesstils #raidījumi #slavenības #tv
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Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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