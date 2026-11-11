Jānis Geste atklāj, kas viņam uz laiku licis pārtraukt darbu televīzijā

Pēc ilgāka pārtraukuma televīzijas skatītāji atkal var redzēt žurnālistu Jāni Gesti. Žurnālam "Jauns & Privāts" viņš pastāstījis par apstākļiem, kuru dēļ kopš aprīļa LTV1 raidījumā "Panorāma" piedalījās retāk nekā ierasts.
Iespēja atkal satikt savus skatītājus Gestem rada lielu pateicību, taču atgriešanās pie darba pienākumiem notiek pakāpeniski.
Žurnālists atklājis, ka pārtraukums bijis saistīts ar nopietnām veselības problēmām, kas uz laiku liegušas viņam strādāt. Veselības jautājumi joprojām tiekot risināti, tomēr vienlaikus darbu televīzijā var pamazām atsākt.
Plašāk uzziniet žurnālā "Jauns & Privāts".
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Pēc ilgāka pārtraukuma televīzijas skatītāji atkal var redzēt žurnālistu Jāni Gesti. Žurnālam "Jauns & Privāts" viņš pastāstījis par apstākļiem, kuru dēļ kopš aprīļa LTV1 raidījumā "Panorāma" piedalījās retāk nekā ierasts.
Iespēja atkal satikt savus skatītājus Gestem rada lielu pateicību, taču atgriešanās pie darba pienākumiem notiek pakāpeniski.
Žurnālists atklājis, ka pārtraukums bijis saistīts ar nopietnām veselības problēmām, kas uz laiku liegušas viņam strādāt. Veselības jautājumi joprojām tiekot risināti, tomēr vienlaikus darbu televīzijā var pamazām atsākt.
Plašāk uzziniet žurnālā "Jauns & Privāts".
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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