Lietuva stingrāk kontrolēs graudu kravas no Krievijas un Baltkrievijas

No nākamās nedēļas Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārais dienests pastiprinās caur Lietuvu no Krievijas un Baltkrievijas transportēto graudu kontroli, otrdien paziņoja Lietuvas Zemkopības ministrija, norādot, ka tiks pārbaudīta katra caur valsti vestā graudu partija un graudu kravas vairs nevarēs atstāt Klaipēdas ostu pirms pārbaužu rezultātu saņemšanas.
No 16. novembra katra pārtikas graudu partija, kas tranzītā tiek pārvadāta caur Lietuvu, pārkrauta vai īslaicīgi uzglabāta valstī, tiks pakļauta gan dokumentu, gan fiziskai pārbaudei. Tiks ņemti arī paraugi, lai pārbaudītu pārtikas graudu izcelsmi.
Jaunā kārtība, kas saskaņota ar Zemkopības ministriju un citām atbildīgajām iestādēm, attieksies uz kviešiem, miežiem, kukurūzu un saulespuķu sēklām, kas tiek transportētas no valstīm, kuras Lietuvas valdība ir atzinusi par neuzticamām, ja krava tiek pārkrauta vai uzglabāta muitas kontrolētās noliktavās Lietuvā.
Katras kravas paraugi tiks paņemti pārbaudes punktos un nosūtīti testēšanai laboratorijā, lai identificētu iespējamās neatbilstības starp dokumentāciju un graudu faktisko izcelsmi, novērstu izcelsmes viltošanu un nepieļautu, ka no okupētajām Ukrainas teritorijām nelegāli eksportēti graudi nonāk starptautiskajā tirgū.
"Valsts pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās katras kravas pārbaudi, un tās izcelsmi apstiprinās ne tikai dokumenti, bet arī objektīvi kontroles un laboratorijas pārbaužu dati. Mēs pārbaudīsim, pierādīsim un apturēsim tik daudz, cik nepieciešams, lai novērstu nelegālas izcelsmes graudu nonākšanu starptautiskajā tirgū. Uzņēmumi, kas pārvadā šos graudus, maksās par pārbaudēm, lai noteiktu izcelsmes valsti. Mēs ceram, ka tas kļūs par vēl vienu iemeslu, lai izvairītos no sadarbības ar neuzticamām valstīm," norādīja dienesta vadītāja Audrone Mikalauskiene.
Jauno kontroles procedūru atzinīgi novērtēja arī zemkopības ministrs Ķēstutis Mažeika, kurš pauda viedokli, ka citām Eiropas Savienības (ES) valstīm vajadzētu sekot Lietuvas piemēram.
"Mēs ceram, ka citas ES dalībvalstis veiks līdzīgus pasākumus. Mūsu kopīgajās interesēs ir nodrošināt, lai ES transporta un ostu infrastruktūra netiktu izmantota Krievijas graudu eksportam, kas rada ieņēmumus Krievijas kara ekonomikai. Šajā jautājumā ir nepieciešama kopīga un konsekventa ES atbilde, taču īpaši svarīgi ir, lai Lietuva šajā jomā uzņemtos līderību," uzsvēra Mažeika.
Ministrija informēja, ka pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā pārvadātājiem un pārkraušanas uzņēmumiem būs jāsniedz Valsts pārtikas un veterinārajam dienestam informācija par katru dzelzceļa vagonu ne agrāk kā 24 stundas iepriekš. Ja tiks konstatētas neatbilstības saistībā ar kravas izcelsmi, tiks aizliegts kravu vest tranzītā caur Lietuvu. Citi trūkumi būs jānovērš trīs darba dienu laikā.
Pārkraušanas vai uzglabāšanas vietā Valsts pārtikas un veterinārā dienesta darbinieks veiks kravas pārbaudi un no katras partijas paņems paraugu izcelsmes pārbaudei. Ja tiks konstatēta neatbilstība izcelsmē, partija tiks nosūtīta atpakaļ uz izcelsmes valsti vai iznīcināta muitas kontrolē. Ja šādu partiju nevarēs fiziski atdalīt no citām partijām, lēmums attieksies uz visām kopā uzglabātajām partijām.
Valsts nodevu, laboratorijas testēšanas izmaksas un izmaksas par nosūtīšanu atpakaļ vai iznīcināšanu segs par partiju atbildīgais operators.
Kopš septembra sākuma Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārais dienests pārbauda visu no Krievijas un Baltkrievijas transportēto lopbarības un pārtikas graudu izcelsmi. Šī pasākuma mērķis ir novērst graudu, kas, iespējams, nozagti okupētajās Ukrainas teritorijās, tranzītu caur Lietuvu. Līdz jauno noteikumu pilnīgai ieviešanai testēšanu finansē Valsts pārtikas un veterinārais dienests, savukārt kravas var atstāt Klaipēdas ostu, pirms tiek saņemti galīgie rezultāti. Ja tiek konstatēta neatbilstība izcelsmē, krava tiek nosūtīta atpakaļ vai iznīcināta, un uzņēmumi sedz pārbaužu un saistīto procedūru izmaksas.
Oktobra sākumā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) un Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals mudināja ES līderus aizliegt Krievijas graudu tranzītu. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs oktobrī paziņoja, ka ierosinās aizliegt Krievijas pārtikas graudu tranzītu caur ES teritoriju un noteikt sankcijas atsevišķiem Krievijas lauksaimniecības oligarhiem.
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No nākamās nedēļas Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārais dienests pastiprinās caur Lietuvu no Krievijas un Baltkrievijas transportēto graudu kontroli, otrdien paziņoja Lietuvas Zemkopības ministrija, norādot, ka tiks pārbaudīta katra caur valsti vestā graudu partija un graudu kravas vairs nevarēs atstāt Klaipēdas ostu pirms pārbaužu rezultātu saņemšanas.
No 16. novembra katra pārtikas graudu partija, kas tranzītā tiek pārvadāta caur Lietuvu, pārkrauta vai īslaicīgi uzglabāta valstī, tiks pakļauta gan dokumentu, gan fiziskai pārbaudei. Tiks ņemti arī paraugi, lai pārbaudītu pārtikas graudu izcelsmi.
Jaunā kārtība, kas saskaņota ar Zemkopības ministriju un citām atbildīgajām iestādēm, attieksies uz kviešiem, miežiem, kukurūzu un saulespuķu sēklām, kas tiek transportētas no valstīm, kuras Lietuvas valdība ir atzinusi par neuzticamām, ja krava tiek pārkrauta vai uzglabāta muitas kontrolētās noliktavās Lietuvā.
Katras kravas paraugi tiks paņemti pārbaudes punktos un nosūtīti testēšanai laboratorijā, lai identificētu iespējamās neatbilstības starp dokumentāciju un graudu faktisko izcelsmi, novērstu izcelsmes viltošanu un nepieļautu, ka no okupētajām Ukrainas teritorijām nelegāli eksportēti graudi nonāk starptautiskajā tirgū.
"Valsts pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās katras kravas pārbaudi, un tās izcelsmi apstiprinās ne tikai dokumenti, bet arī objektīvi kontroles un laboratorijas pārbaužu dati. Mēs pārbaudīsim, pierādīsim un apturēsim tik daudz, cik nepieciešams, lai novērstu nelegālas izcelsmes graudu nonākšanu starptautiskajā tirgū. Uzņēmumi, kas pārvadā šos graudus, maksās par pārbaudēm, lai noteiktu izcelsmes valsti. Mēs ceram, ka tas kļūs par vēl vienu iemeslu, lai izvairītos no sadarbības ar neuzticamām valstīm," norādīja dienesta vadītāja Audrone Mikalauskiene.
Jauno kontroles procedūru atzinīgi novērtēja arī zemkopības ministrs Ķēstutis Mažeika, kurš pauda viedokli, ka citām Eiropas Savienības (ES) valstīm vajadzētu sekot Lietuvas piemēram.
"Mēs ceram, ka citas ES dalībvalstis veiks līdzīgus pasākumus. Mūsu kopīgajās interesēs ir nodrošināt, lai ES transporta un ostu infrastruktūra netiktu izmantota Krievijas graudu eksportam, kas rada ieņēmumus Krievijas kara ekonomikai. Šajā jautājumā ir nepieciešama kopīga un konsekventa ES atbilde, taču īpaši svarīgi ir, lai Lietuva šajā jomā uzņemtos līderību," uzsvēra Mažeika.
Ministrija informēja, ka pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā pārvadātājiem un pārkraušanas uzņēmumiem būs jāsniedz Valsts pārtikas un veterinārajam dienestam informācija par katru dzelzceļa vagonu ne agrāk kā 24 stundas iepriekš. Ja tiks konstatētas neatbilstības saistībā ar kravas izcelsmi, tiks aizliegts kravu vest tranzītā caur Lietuvu. Citi trūkumi būs jānovērš trīs darba dienu laikā.
Pārkraušanas vai uzglabāšanas vietā Valsts pārtikas un veterinārā dienesta darbinieks veiks kravas pārbaudi un no katras partijas paņems paraugu izcelsmes pārbaudei. Ja tiks konstatēta neatbilstība izcelsmē, partija tiks nosūtīta atpakaļ uz izcelsmes valsti vai iznīcināta muitas kontrolē. Ja šādu partiju nevarēs fiziski atdalīt no citām partijām, lēmums attieksies uz visām kopā uzglabātajām partijām.
Valsts nodevu, laboratorijas testēšanas izmaksas un izmaksas par nosūtīšanu atpakaļ vai iznīcināšanu segs par partiju atbildīgais operators.
Kopš septembra sākuma Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārais dienests pārbauda visu no Krievijas un Baltkrievijas transportēto lopbarības un pārtikas graudu izcelsmi. Šī pasākuma mērķis ir novērst graudu, kas, iespējams, nozagti okupētajās Ukrainas teritorijās, tranzītu caur Lietuvu. Līdz jauno noteikumu pilnīgai ieviešanai testēšanu finansē Valsts pārtikas un veterinārais dienests, savukārt kravas var atstāt Klaipēdas ostu, pirms tiek saņemti galīgie rezultāti. Ja tiek konstatēta neatbilstība izcelsmē, krava tiek nosūtīta atpakaļ vai iznīcināta, un uzņēmumi sedz pārbaužu un saistīto procedūru izmaksas.
Oktobra sākumā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) un Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals mudināja ES līderus aizliegt Krievijas graudu tranzītu. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs oktobrī paziņoja, ka ierosinās aizliegt Krievijas pārtikas graudu tranzītu caur ES teritoriju un noteikt sankcijas atsevišķiem Krievijas lauksaimniecības oligarhiem.
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