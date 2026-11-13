"Es šaubos" — Smiltēns vērtē SV/AJ izredzes vadīt Saeimas komisijas

Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) šaubās, vai kādas parlamenta komisijas vadība varētu tikt uzticēta frakcijai "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši", to pamatojot ar pārmetumiem par disciplīnas un parlamenta darba noteikumu ievērošanu.
Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma", jautāts par šādu iespēju, Smiltēns atbildēja: "Es šaubos."
Viņš norādīja, ka ar šo frakciju jau pašlaik esot būtiskas disciplīnas problēmas. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā jau izskatīta pirmā lieta pret deputātu Andreju Pagoru un pieņemts lēmums par brīdinājumu, paredzot tā nolasīšanu no Saeimas tribīnes. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā varot sekot smagākas sankcijas.
Smiltēns pārmeta frakcijas pārstāvjiem latviešu valodas lietojuma prasību ignorēšanu, atsaucoties gan uz deputātu doto zvērestu, gan parlamenta darba normām. Politiķis pieļāva, ka šāda rīcība varētu būt apzinātas provokācijas, lai piesaistītu uzmanību un iegūtu skatījumus sociālajos medijos. Viņa vērtējumā, runa neesot tikai par vienu izolētu gadījumu, tāpēc viņš prognozē sarežģījumus sadarbībā ar šo frakciju.
Vienlaikus Smiltēns pieļāva, ka daļa jaunievēlēto deputātu vēl nav pilnībā izpratuši parlamenta darba principus. Viņš uzsvēra, ka līdztekus Satversmei un Saeimas kārtības rullim būtiska nozīme esot arī parlamentārajām tradīcijām un līdzšinējai praksei.
Kopumā Saeimas priekšsēdētājs atbalsta opozīcijas iesaistīšanu komisiju vadībā. Viņaprāt, opozīcijas pārstāvjiem jābūt iespējai ieņemt gan komisiju priekšsēdētāju, gan viņu vietnieku un sekretāru amatus, parlamenta atbildībā un pienākumos iesaistot iespējami plašu deputātu loku.
Smiltēns sacīja, ka par amatu sadalījumu runā ar frakciju vadītājiem, taču konkrētas vienošanās nenosauca.
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Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) šaubās, vai kādas parlamenta komisijas vadība varētu tikt uzticēta frakcijai "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši", to pamatojot ar pārmetumiem par disciplīnas un parlamenta darba noteikumu ievērošanu.
Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma", jautāts par šādu iespēju, Smiltēns atbildēja: "Es šaubos."
Viņš norādīja, ka ar šo frakciju jau pašlaik esot būtiskas disciplīnas problēmas. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā jau izskatīta pirmā lieta pret deputātu Andreju Pagoru un pieņemts lēmums par brīdinājumu, paredzot tā nolasīšanu no Saeimas tribīnes. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā varot sekot smagākas sankcijas.
Smiltēns pārmeta frakcijas pārstāvjiem latviešu valodas lietojuma prasību ignorēšanu, atsaucoties gan uz deputātu doto zvērestu, gan parlamenta darba normām. Politiķis pieļāva, ka šāda rīcība varētu būt apzinātas provokācijas, lai piesaistītu uzmanību un iegūtu skatījumus sociālajos medijos. Viņa vērtējumā, runa neesot tikai par vienu izolētu gadījumu, tāpēc viņš prognozē sarežģījumus sadarbībā ar šo frakciju.
Vienlaikus Smiltēns pieļāva, ka daļa jaunievēlēto deputātu vēl nav pilnībā izpratuši parlamenta darba principus. Viņš uzsvēra, ka līdztekus Satversmei un Saeimas kārtības rullim būtiska nozīme esot arī parlamentārajām tradīcijām un līdzšinējai praksei.
Kopumā Saeimas priekšsēdētājs atbalsta opozīcijas iesaistīšanu komisiju vadībā. Viņaprāt, opozīcijas pārstāvjiem jābūt iespējai ieņemt gan komisiju priekšsēdētāju, gan viņu vietnieku un sekretāru amatus, parlamenta atbildībā un pienākumos iesaistot iespējami plašu deputātu loku.
Smiltēns sacīja, ka par amatu sadalījumu runā ar frakciju vadītājiem, taču konkrētas vienošanās nenosauca.
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