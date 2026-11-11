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#francija #migrācija #rakstnieki

"Eiropas pamatiedzīvotājus pakāpeniski izspiež imigranti." Velbeks apsūdzēts par diskrimināciju

LETA/LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 14:16
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2026. gada 11. novembris, 14:16
Godalgotais franču rakstnieks Mišels Velbeks stāv līdzās sava galvaskausa rentgenattēlam, apmeklējot savu izstādi ceļojošajā Eiropas laikmetīgās mākslas biennālē “Manifesta 11” Cīrihē 2016. gada 10. jūnijā.
Godalgotais franču rakstnieks Mišels Velbeks stāv līdzās sava galvaskausa rentgenattēlam, apmeklējot savu izstādi ceļojošajā Eiropas laikmetīgās mākslas biennālē “Manifesta 11” Cīrihē 2016. gada 10. jūnijā.
Foto: AFP/Scanpix

Franču rakstniekam Mišelam Velbekam izvirzīta apsūdzība par līdzdalību kūdīšanā uz diskrimināciju, naidu vai vardarbību, atsaucoties uz lietai pietuvinātu avotu, ziņo laikraksts "Le Figaro".

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Apsūdzības izriet no Velbeka izteikumiem intervijā ar filozofu Mišelu Onfrē, kas 2022. gadā tika publicēta žurnālā "Front populaire".

Rakstnieks šīs sarunas laikā apgalvoja, ka Eiropas pamatiedzīvotājus pakāpeniski izspiež imigranti, un izteica pieņēmumu, ka tas novedīs pie vardarbības. 

"Notiks terorakti un apšaudes mošejās un kafejnīcās, kuras apmeklē musulmaņi," 

teica Velbeks.

Pēc Velbeka teiktā, francūži nevēlas musulmaņu asimilāciju, bet gan laupīšanu un vardarbības izbeigšanu. "Vai arī otrais variants - lai viņi aizbrauc," viņš piebilda.

Pēc intervijas publicēšanas Francijas Mošeju savienība (UMF) un Kustība pret rasismu un par tautu draudzību (MRAP) iesniedza sūdzības pret rakstnieku.

Velbeks apsūdzības noraida, apgalvojot, ka vienkārši izmantojis vārda brīvību un nav aicinājis uz naidu vai vardarbību. Ja rakstnieku atzīs par vainīgu, viņam var draudēt brīvības atņemšana līdz vienam gadam un naudas sods līdz 45 000 eiro.

Velbeks, kurš savulaik bija populārs Francijas liberāli kreisajās aprindās, gadu gaitā arvien vairāk nosvēries pa labi, flirtējot ar galēji labējiem.

Pēc romāna "La soumission" ("Pakļaušanās") publicēšanas 2015. gadā viņš tika apsūdzēts islamofobijā un saņēma nāves draudus.

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Eiropā
Tēmturi
#francija #migrācija #rakstnieki
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Franču rakstniekam Mišelam Velbekam izvirzīta apsūdzība par līdzdalību kūdīšanā uz diskrimināciju, naidu vai vardarbību, atsaucoties uz lietai pietuvinātu avotu, ziņo laikraksts "Le Figaro".

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Apsūdzības izriet no Velbeka izteikumiem intervijā ar filozofu Mišelu Onfrē, kas 2022. gadā tika publicēta žurnālā "Front populaire".

Rakstnieks šīs sarunas laikā apgalvoja, ka Eiropas pamatiedzīvotājus pakāpeniski izspiež imigranti, un izteica pieņēmumu, ka tas novedīs pie vardarbības. 

"Notiks terorakti un apšaudes mošejās un kafejnīcās, kuras apmeklē musulmaņi," 

teica Velbeks.

Pēc Velbeka teiktā, francūži nevēlas musulmaņu asimilāciju, bet gan laupīšanu un vardarbības izbeigšanu. "Vai arī otrais variants - lai viņi aizbrauc," viņš piebilda.

Pēc intervijas publicēšanas Francijas Mošeju savienība (UMF) un Kustība pret rasismu un par tautu draudzību (MRAP) iesniedza sūdzības pret rakstnieku.

Velbeks apsūdzības noraida, apgalvojot, ka vienkārši izmantojis vārda brīvību un nav aicinājis uz naidu vai vardarbību. Ja rakstnieku atzīs par vainīgu, viņam var draudēt brīvības atņemšana līdz vienam gadam un naudas sods līdz 45 000 eiro.

Velbeks, kurš savulaik bija populārs Francijas liberāli kreisajās aprindās, gadu gaitā arvien vairāk nosvēries pa labi, flirtējot ar galēji labējiem.

Pēc romāna "La soumission" ("Pakļaušanās") publicēšanas 2015. gadā viņš tika apsūdzēts islamofobijā un saņēma nāves draudus.

Aptauja

Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Eiropā
Tēmturi
#francija #migrācija #rakstnieki
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