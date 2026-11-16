Labas gribas koalīcija vienosies par Eiropas pozīciju sarunās, paziņo Zelenskis

Tiek gatavota Kijivas sabiedroto Labas gribas koalīcijas tikšanās, lai vienotos par Eiropas nostāju sarunās par kara izbeigšanu ar Krieviju, svētdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš sacīja, ka nākamnedēļ paredzēta arī Ramšteinas grupas, kurā apvienojas valstis, kas atbalsta Ukrainas aizsardzību, tikšanās un ka "tai jābūt produktīvai" un "jāsūta Krievijai spēcīgs signāls, ka Ukraina nepaliks bez atbalsta".
Eiropa ir izvēlējusies piecas valstis - Franciju, Lielbritāniju, Poliju, Vāciju un Itāliju -, lai nosūtītu pārstāvjus uz turpmākām sarunām par Ukrainu.
"Mēs gatavojam Labas gribas koalīcijas tikšanos. Tā ir svarīga tikšanās, un tā varētu būt vēsturiska," savā ikvakara videouzrunā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka "mēs varam definēt 100% stingru Eiropas nostāju uzvarai".
Līdz šim sarunas par Eiropas smagākā kara kopš Otrā pasaules kara noregulējumu notika Ukrainas, Krievijas un ASV formātā, un Maskava nevēlējās pieļaut Eiropas pārstāvju iesaistīšanos sarunās.
"Ukrainas-ASV-Krievijas trīspusējam formātam ir jākļūst ne tikai par četrpusēju formātu, bet arī ievērojami spēcīgākam,"
sacīja Zelenskis.
Maskava pirms ziemas ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainai, turpinot triecienus arī šonedēļ, kad divu dienu sarunas notika Abū Dabī.
Zelenskis teica, ka Maskavas stratēģija pēdējā laikā ir bijusi "izvēlēties vienu reģionu kā īpašu mērķi un koncentrēt savus triecienus uz šo reģionu vairākas dienas - uz [elektroapgādes] tīkliem, uz apakšstacijām".
Viņš norādīja, ka kopš septembra sākuma Krievijas uzbrukumos vissmagāk cietis Dņipropetrovskas apgabals valsts centrālajā daļā.
Triecienu dēļ bieži vien tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju paliek bez elektroapgādes laikā, kad gaisa temperatūra turpina pazemināties.
ASV ir mudinājušas izbeigt Krievijas un Ukrainas karu, taču diplomātiskie centieni līdz šim nav devuši izrāvienu.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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Tiek gatavota Kijivas sabiedroto Labas gribas koalīcijas tikšanās, lai vienotos par Eiropas nostāju sarunās par kara izbeigšanu ar Krieviju, svētdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš sacīja, ka nākamnedēļ paredzēta arī Ramšteinas grupas, kurā apvienojas valstis, kas atbalsta Ukrainas aizsardzību, tikšanās un ka "tai jābūt produktīvai" un "jāsūta Krievijai spēcīgs signāls, ka Ukraina nepaliks bez atbalsta".
Eiropa ir izvēlējusies piecas valstis - Franciju, Lielbritāniju, Poliju, Vāciju un Itāliju -, lai nosūtītu pārstāvjus uz turpmākām sarunām par Ukrainu.
"Mēs gatavojam Labas gribas koalīcijas tikšanos. Tā ir svarīga tikšanās, un tā varētu būt vēsturiska," savā ikvakara videouzrunā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka "mēs varam definēt 100% stingru Eiropas nostāju uzvarai".
Līdz šim sarunas par Eiropas smagākā kara kopš Otrā pasaules kara noregulējumu notika Ukrainas, Krievijas un ASV formātā, un Maskava nevēlējās pieļaut Eiropas pārstāvju iesaistīšanos sarunās.
"Ukrainas-ASV-Krievijas trīspusējam formātam ir jākļūst ne tikai par četrpusēju formātu, bet arī ievērojami spēcīgākam,"
sacīja Zelenskis.
Maskava pirms ziemas ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainai, turpinot triecienus arī šonedēļ, kad divu dienu sarunas notika Abū Dabī.
Zelenskis teica, ka Maskavas stratēģija pēdējā laikā ir bijusi "izvēlēties vienu reģionu kā īpašu mērķi un koncentrēt savus triecienus uz šo reģionu vairākas dienas - uz [elektroapgādes] tīkliem, uz apakšstacijām".
Viņš norādīja, ka kopš septembra sākuma Krievijas uzbrukumos vissmagāk cietis Dņipropetrovskas apgabals valsts centrālajā daļā.
Triecienu dēļ bieži vien tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju paliek bez elektroapgādes laikā, kad gaisa temperatūra turpina pazemināties.
ASV ir mudinājušas izbeigt Krievijas un Ukrainas karu, taču diplomātiskie centieni līdz šim nav devuši izrāvienu.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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