Latvijai esot jāatgriežas pie tās valsts finanšu situācijas un izaugsmes rādītājiem, kas bija 2018. gadā, un šo mērķu labad turpmākajos četros gados jāietaupa gandrīz trīs miljardi eiro, ir pārliecināts Ministru prezidents Andris Kulbergs.
Otrdien notikušajā preses konferencē Ministru prezidents Andris Kulbergs situāciju valsts finansēs raksturoja traģiskos toņos un atzina: nav zinājis, ka situācija ir tik slikta. "Mēs ejam pa plānu ledu, un mums nav nekāda drošības spilvena," tā viņš raksturoja pašreizējo situāciju. Tās labošanai "Apvienotā saraksta" līderis piedāvā plašu taupības un reformu programmu, kuras mērķis ir vienlaikus gan ietaupīt 2,875 miljardus eiro, gan arī stimulēt ekonomisko aktivitāti, panākot 4% iekšzemes kopprodukta izaugsmi, kāda bija raksturīga 2018. gadam. Tomēr tiek arī atzīts, ka vismaz sākotnēji reformas un taupība radīs pretēju efektu – pēc valdības un Latvijas Bankas domām, šogad prognozētā 2,4% lielā IKP izaugsme nākamgad samazināsies līdz 1,9%, lielā mērā tieši taupības pasākumu dēļ.