VAS "Latvijas dzelzceļš" un ar to cieši saistītā Latvijas ostu sistēma no kādreiz varena valsts budžeta pildītāja pārvēršas par arvien lielāku finanšu slogu.
"Latvijas dzelzceļa" ("LDz") kopējā negatīvā ietekme uz valsts budžetu 2027.–2030. gadā tiek prognozēta 141,7 miljonu eiro apmērā, teikts Satiksmes ministrijas sagatavotajā ziņojumā, kas tapis 2027. gada budžeta sagatavošanas gaitā. Negatīvā ietekme uz valsts budžetu jālasa un jāsaprot šādi – valstij būs jāiedod dzelzceļam 141,7 miljoni eiro tā zaudējumu kompensēšanai. Kāpēc tā? Tādēļ, ka "LDz" ir ne tikai dažādu kravu pārvadātājs, bet arī publiskās infrastruktūras – sliežu, signalizācijas sistēmu, elektrisko kontakttīklu, staciju un pārbrauktuvju – uzturētājs un šī sistēma jāuztur kārtībā neatkarīgi no tā,