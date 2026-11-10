Bulgārijā aptuveni 50 automašīnu sadursmē 11 bojāgājušie un 48 ievainotie

Bulgārijas dienvidaustrumos otrdien vairāku automašīnu sadursmē dzīvību zaudējuši 11 cilvēki un 48 ievainoti, pavēstīja premjerministrs Rumens Radevs.
Sadursme radusies biezas miglas apstākļos netālu no Jambolas uz autoceļa, kas savieno Sofiju ar Burgasu.
Negadījumā bija iesaistīti aptuveni 50 vieglie un kravas automobiļi, ziņu aģentūrai BTA sacīja Jambolas reģiona vadītājs Georgijs Čalakovs.
Cietušie nogādāti slimnīcās tuvējās pilsētās.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem 2025. gadā Bulgārijā uz vienu miljonu iedzīvotāju bija 71 ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušais, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā.
Lielajā traģisko autoavāriju skaitā tiek vainoti gan bezatbildīgie braukšanas paradumi, gan bēdīgais ceļu stāvoklis un slikti funkcionējošā tieslietu sistēma.
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Bulgārijas dienvidaustrumos otrdien vairāku automašīnu sadursmē dzīvību zaudējuši 11 cilvēki un 48 ievainoti, pavēstīja premjerministrs Rumens Radevs.
Sadursme radusies biezas miglas apstākļos netālu no Jambolas uz autoceļa, kas savieno Sofiju ar Burgasu.
Negadījumā bija iesaistīti aptuveni 50 vieglie un kravas automobiļi, ziņu aģentūrai BTA sacīja Jambolas reģiona vadītājs Georgijs Čalakovs.
Cietušie nogādāti slimnīcās tuvējās pilsētās.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem 2025. gadā Bulgārijā uz vienu miljonu iedzīvotāju bija 71 ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušais, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā.
Lielajā traģisko autoavāriju skaitā tiek vainoti gan bezatbildīgie braukšanas paradumi, gan bēdīgais ceļu stāvoklis un slikti funkcionējošā tieslietu sistēma.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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