Brīdinājumi cits pēc cita — NBS skaidro, kas naktī notika Latvijas gaisa telpā

Naktī Latviju šķērsojuši vai tai pietuvojušies vairāki droni, tostarp viens no tiem NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāju pavadībā šķērsoja piecus novadus, intervijā Latvijas Radio pastāstīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) jūras kapteinis Seldzis Grasmanis.
Ludzas novadā brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā bija izsludināts saistībā ar diviem Latvijas teritorijā ielidojušiem mērķiem, skaidroja Grasmanis.
Vēlāk Krāslavas un Augšdaugavas novadā izsludināts brīdinājums saistībā ar tuvojošos mērķi no Baltkrievijas, kas Latvijas teritoriju tomēr nesasniedza.
Balvu novadā brīdinājums izsludināts saistībā ar trīs mērķu tuvošanos, kas vēlāk, nepārkāpjot Latvijas robežu, pagriezās uz ziemeļiem Krievijas teritorijā.
Savukārt brīdinājums Aizkraukles novadā izsludināts drona dēļ, kas tuvojies no Lietuvas. Iznīcinātāju pavadīts, tas šķērsoja Jēkabpils, Madonas, Cēsu, Gulbenes un Smiltenes novadus, atstājot Latvijas teritoriju apmēram pie Apes un ieejot Igaunijas teritorijā.
Vairākos Zemgales un Vidzemes novados naktī uz trešdienu tika izsludināts brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Brīdinājumu sērija sākās pēc plkst. 2 Aizkraukles novadā, bet ap plkst. 3.30 tika paziņots par pēdējo apdraudējumu beigām Smiltenes un Gulbenes novados.
Vispirms ap plkst. 2.20 Aizkraukles novadā tika izsludināts zemākais dzeltenā līmeņa brīdinājums, kas pēc dažām minūtēm tika paaugstināts līdz oranžajam līmenim.
Vienlaikus tika izsludināti dzeltenā līmeņa brīdinājumi arī Madonas un Jēkabpils novados, un attiecībā uz Madonas novadu īsi pirms plkst. 3 brīdinājuma līmenis tika paaugstināts līdz oranžam.
Līdz ar oranžā brīdinājuma izsludināšanu Madonas novadā NBS paziņoja par apdraudējuma beigām Aizkraukles un Jēkabpils novados.
Jau pēc dažām minūtēm tika paziņots par apdraudējuma beigām Madonas novadā, bet oranžā līmeņa brīdinājums tika izsludināts Cēsu novadā, savukārt dzeltenā līmeņa — Smiltenes un Gulbenes novados, kur gan tas tūlīt arī tika paaugstināts līdz augstākajam — oranžajam — līmenim. Dažu minūšu laikā tika paziņots par apdraudējuma Cēsu novadā beigām.
Savukārt ap plkst. 3.30 tika paziņots par apdraudējuma beigām arī Smiltenes un Gulbenes novados, bet jauni brīdinājumi netika izplatīti.
NBS savos paziņojumos sīkāk neskaidroja, kas notiek Latvijas gaisa telpā. Iepriekš Lietuva tika ziņojusi par tās gaisa telpā ielidojušiem droniem, tostarp tādu, kas pametis tās gaisa telpu Latvijas virzienā.
Agrāk naktī NBS bija izsludinājuši brīdinājumus par gaisa telpas apdraudējumu Ludzas, Augšdaugavas, Krāslavas un Ludzas novados. Tie ilga aptuveni stundu līdz pusotru, un pēc to beigām bruņoto spēku paziņojumos netika precizēti šo lēmumu pieņemšanas apstākļi, piemēram, vai iespējamais lidaparāts pametis Latvijas gaisa telpu, nemaz nav tajā ielidojis, nokritis pats vai ticis notriekts.
NBS vēstīja, ka tikušas aktivizētas pārtvērējdronu un pretgaisa aizsardzības vienības, kā arī aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Oranžais brīdinājums ir augstākais no diviem līmeņiem, kad iedzīvotāji tiek aicināti doties telpās un ievērot divu sienu principu, savukārt dzeltenā līmeņa brīdinājums nekādu rīcību no iedzīvotājiem neprasa.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norāda NBS.
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Naktī Latviju šķērsojuši vai tai pietuvojušies vairāki droni, tostarp viens no tiem NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāju pavadībā šķērsoja piecus novadus, intervijā Latvijas Radio pastāstīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) jūras kapteinis Seldzis Grasmanis.
Ludzas novadā brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā bija izsludināts saistībā ar diviem Latvijas teritorijā ielidojušiem mērķiem, skaidroja Grasmanis.
Vēlāk Krāslavas un Augšdaugavas novadā izsludināts brīdinājums saistībā ar tuvojošos mērķi no Baltkrievijas, kas Latvijas teritoriju tomēr nesasniedza.
Balvu novadā brīdinājums izsludināts saistībā ar trīs mērķu tuvošanos, kas vēlāk, nepārkāpjot Latvijas robežu, pagriezās uz ziemeļiem Krievijas teritorijā.
Savukārt brīdinājums Aizkraukles novadā izsludināts drona dēļ, kas tuvojies no Lietuvas. Iznīcinātāju pavadīts, tas šķērsoja Jēkabpils, Madonas, Cēsu, Gulbenes un Smiltenes novadus, atstājot Latvijas teritoriju apmēram pie Apes un ieejot Igaunijas teritorijā.
Vairākos Zemgales un Vidzemes novados naktī uz trešdienu tika izsludināts brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Brīdinājumu sērija sākās pēc plkst. 2 Aizkraukles novadā, bet ap plkst. 3.30 tika paziņots par pēdējo apdraudējumu beigām Smiltenes un Gulbenes novados.
Vispirms ap plkst. 2.20 Aizkraukles novadā tika izsludināts zemākais dzeltenā līmeņa brīdinājums, kas pēc dažām minūtēm tika paaugstināts līdz oranžajam līmenim.
Vienlaikus tika izsludināti dzeltenā līmeņa brīdinājumi arī Madonas un Jēkabpils novados, un attiecībā uz Madonas novadu īsi pirms plkst. 3 brīdinājuma līmenis tika paaugstināts līdz oranžam.
Līdz ar oranžā brīdinājuma izsludināšanu Madonas novadā NBS paziņoja par apdraudējuma beigām Aizkraukles un Jēkabpils novados.
Jau pēc dažām minūtēm tika paziņots par apdraudējuma beigām Madonas novadā, bet oranžā līmeņa brīdinājums tika izsludināts Cēsu novadā, savukārt dzeltenā līmeņa — Smiltenes un Gulbenes novados, kur gan tas tūlīt arī tika paaugstināts līdz augstākajam — oranžajam — līmenim. Dažu minūšu laikā tika paziņots par apdraudējuma Cēsu novadā beigām.
Savukārt ap plkst. 3.30 tika paziņots par apdraudējuma beigām arī Smiltenes un Gulbenes novados, bet jauni brīdinājumi netika izplatīti.
NBS savos paziņojumos sīkāk neskaidroja, kas notiek Latvijas gaisa telpā. Iepriekš Lietuva tika ziņojusi par tās gaisa telpā ielidojušiem droniem, tostarp tādu, kas pametis tās gaisa telpu Latvijas virzienā.
Agrāk naktī NBS bija izsludinājuši brīdinājumus par gaisa telpas apdraudējumu Ludzas, Augšdaugavas, Krāslavas un Ludzas novados. Tie ilga aptuveni stundu līdz pusotru, un pēc to beigām bruņoto spēku paziņojumos netika precizēti šo lēmumu pieņemšanas apstākļi, piemēram, vai iespējamais lidaparāts pametis Latvijas gaisa telpu, nemaz nav tajā ielidojis, nokritis pats vai ticis notriekts.
NBS vēstīja, ka tikušas aktivizētas pārtvērējdronu un pretgaisa aizsardzības vienības, kā arī aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Oranžais brīdinājums ir augstākais no diviem līmeņiem, kad iedzīvotāji tiek aicināti doties telpās un ievērot divu sienu principu, savukārt dzeltenā līmeņa brīdinājums nekādu rīcību no iedzīvotājiem neprasa.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norāda NBS.
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