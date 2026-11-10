Latvijai šogad prognozē straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijā

SEB palielinājusi Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi šim gadam no augustā prognozētajiem 2,3% līdz 3%, sagaidot straujāko izaugsmi starp Baltijas valstīm, liecina bankas publiskotais jaunākais ekonomikas apskats "SEB Nordic Outlook".
Nākamajam gadam Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze saglabāta 2% apmērā, bet 2028. gadā Latvijas ekonomikas izaugsme joprojām prognozēta 2,1% apmērā.
Latvijā gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam SEB samazinājusi no 3,6% līdz 3,4%, 2027. gadam prognoze palielināta no 3,3% līdz 3,9%, bet 2028. gadā Latvijā gada vidējā inflācija joprojām prognozēta 2,5% apmērā.
Lietuvas IKP pieauguma prognozi šim gadam SEB samazinājusi no 3% līdz 2,7%, nākamajam gadam IKP pieauguma prognoze saglabāta 2,1% apmērā, bet 2028. gadā Lietuvas ekonomikā joprojām prognozēta izaugsme 2,7% apmērā.
Tajā pašā laikā Lietuvas gada vidējās inflācijas prognoze šim gadam samazināta no 5,3% līdz 5,2%, 2027. gadam gada vidējās inflācijas prognoze palielināta no 3,5% līdz 4,4%, bet 2028. gadā Lietuvā gada vidējā inflācija joprojām prognozēta 3% apmērā.
Savukārt Igaunijas IKP pieauguma prognoze 2026. gadam saglabāta 2,5% apmērā, 2027. gadam IKP pieauguma prognoze samazināta no 2,8% līdz 2,2%, bet 2028. gadā Igaunijas IKP pieaugums joprojām prognozēts 2,7% apmērā.
Vienlaikus Igaunijā gada vidējās inflācijas prognoze 2026. gadam saglabāta 3% apmērā, 2027. gadam palielināta no 2,5% līdz 3%, bet 2028. gadam Igaunijas gada vidējās inflācijas prognoze palielināta no 2,4% līdz 2,5%.
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SEB palielinājusi Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi šim gadam no augustā prognozētajiem 2,3% līdz 3%, sagaidot straujāko izaugsmi starp Baltijas valstīm, liecina bankas publiskotais jaunākais ekonomikas apskats "SEB Nordic Outlook".
Nākamajam gadam Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze saglabāta 2% apmērā, bet 2028. gadā Latvijas ekonomikas izaugsme joprojām prognozēta 2,1% apmērā.
Latvijā gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam SEB samazinājusi no 3,6% līdz 3,4%, 2027. gadam prognoze palielināta no 3,3% līdz 3,9%, bet 2028. gadā Latvijā gada vidējā inflācija joprojām prognozēta 2,5% apmērā.
Lietuvas IKP pieauguma prognozi šim gadam SEB samazinājusi no 3% līdz 2,7%, nākamajam gadam IKP pieauguma prognoze saglabāta 2,1% apmērā, bet 2028. gadā Lietuvas ekonomikā joprojām prognozēta izaugsme 2,7% apmērā.
Tajā pašā laikā Lietuvas gada vidējās inflācijas prognoze šim gadam samazināta no 5,3% līdz 5,2%, 2027. gadam gada vidējās inflācijas prognoze palielināta no 3,5% līdz 4,4%, bet 2028. gadā Lietuvā gada vidējā inflācija joprojām prognozēta 3% apmērā.
Savukārt Igaunijas IKP pieauguma prognoze 2026. gadam saglabāta 2,5% apmērā, 2027. gadam IKP pieauguma prognoze samazināta no 2,8% līdz 2,2%, bet 2028. gadā Igaunijas IKP pieaugums joprojām prognozēts 2,7% apmērā.
Vienlaikus Igaunijā gada vidējās inflācijas prognoze 2026. gadam saglabāta 3% apmērā, 2027. gadam palielināta no 2,5% līdz 3%, bet 2028. gadam Igaunijas gada vidējās inflācijas prognoze palielināta no 2,4% līdz 2,5%.
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