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#raidījumi #slavenības #šovi #tv

"Nākamgad jāprecas!" Magone atklāj pārsteidzošus jaunumus mīlas dzīvē

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 12:45
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2026. gada 10. novembris, 12:45
Magone Liedeskalna.
Magone Liedeskalna.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" tikšanās laikā ar draudzeni Ilvu Rīgā Magone dalās jaunākajos notikumos gan dzīvē, gan sirdslietās. Izrādās, viņas uzmanību iekarojuši veseli divi pielūdzēji, un nu sieviete nonākusi neapskaužamā situācijā — jāizlemj, kuram dot priekšroku.

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Magone atzīst, ka abi vīrieši viņu piesaista ar atšķirīgām īpašībām. Vienam piemīt tas, kā pietrūkst otram, tāpēc izvēle nebūt nav vienkārša. "Vai nu lemj ar prātu un ar praktisko pusi, vai ar dvēseles pusi," viņa prāto, atzīstot, ka šī dilemma liek pamatīgi pārdomāt savas vēlmes.

Tomēr Magone raugās nākotnē visai optimistiski un jau paziņo, ka nākamgad viņai esot jāprecas. Atliek tikai atrisināt vienu būtisku jautājumu — kurš no abiem pielūdzējiem kļūs par viņas izredzēto?

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#raidījumi #slavenības #šovi #tv
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" tikšanās laikā ar draudzeni Ilvu Rīgā Magone dalās jaunākajos notikumos gan dzīvē, gan sirdslietās. Izrādās, viņas uzmanību iekarojuši veseli divi pielūdzēji, un nu sieviete nonākusi neapskaužamā situācijā — jāizlemj, kuram dot priekšroku.

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Magone atzīst, ka abi vīrieši viņu piesaista ar atšķirīgām īpašībām. Vienam piemīt tas, kā pietrūkst otram, tāpēc izvēle nebūt nav vienkārša. "Vai nu lemj ar prātu un ar praktisko pusi, vai ar dvēseles pusi," viņa prāto, atzīstot, ka šī dilemma liek pamatīgi pārdomāt savas vēlmes.

Tomēr Magone raugās nākotnē visai optimistiski un jau paziņo, ka nākamgad viņai esot jāprecas. Atliek tikai atrisināt vienu būtisku jautājumu — kurš no abiem pielūdzējiem kļūs par viņas izredzēto?

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#raidījumi #slavenības #šovi #tv
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