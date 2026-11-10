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#birokrātija #budžets #ministri #ministrijas #partijas #prezidents #raidījumi #reformas #saeima #tv

Šlesers gatavs atbalstīt Kulberga valdību, ja tajā nebūs JV un "Progresīvo"

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 09:00
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2026. gada 10. novembris, 09:00
Ainārs Šlesers, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Foto: Zane Bitere/LETA

Partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ir gatava ar vai bez ministru amatiem atbalstīt premjera amata kandidāta Andra Kulberga (AS) veidotu valdību, ja vien tajā nebūs "Jaunās vienotības" (JV) un "Progresīvo", intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja LPV vadītājs Ainārs Šlesers.

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Jautājums par Nacionālās apvienības (NA) iekļaušanu valdībā ir Kulberga izšķiršanās, bet LPV ir "sarkanās līnijas" tikai pret JV un "Progresīvajiem", nevis pret NA, sacīja Šlesers. "Tagad ir svarīgi, lai valdībā nebūtu ne "Vienotības", ne "Progresīvo". Tāds ir mūsu mērķis," viņš uzsvēra.

Nepatiku pret JV un "Progresīvajiem" LPV politiķis skaidroja ar viņu atbildību par valsts novešanu nabadzībā un līdzekļu bezatbildīgu tērēšanu "Rail Baltica" projektā.

Vaicāts, vai LPV būtu gatava atbalstīt valdību, kurā būtu JV virzītais bezpartejiskais aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Šlesers atbildēja apstiprinoši, uzsverot, ka viņš ir profesionālis un nav iestājies JV rindās.

Uz jautājumiem, kāpēc, viņaprāt, Kulbergs nevirzās tālāk ar valdības veidošanu, ja nepieciešamais atbalsts viņam būtu nodrošināts, Šlesers atbildēja, ka tā ir premjera amata kandidāta atbildība un izšķiršanās. Viņš arī minēja, ka šāda vilcināšanās varētu būt lielā mērā saistīta ar vēsturiskajām attiecībām, kas izveidojušās starp AS un NA, vienīgi problēma esot tāda, ka abiem politiskajiem spēkiem kopā ir 51 balss, kas nav pietiekams vairākums lielu pārmaiņu realizēšanai.

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Ieteiktie raksti

"Mēs jau vēlēšanu naktī esam pateikuši, ka par AS un LPV cilvēki nobalsoja ar gaidām par pārmaiņām. Skaidrs, ka ir nepieciešams kāds laiks, lai mēs atrastu labāko modeli sadarbībai,"

sacīja Šlesers.

Uz jautājumu, kur ir šķēršļi šai sadarbībai, LPV līderis atbildēja, ka "katrai partijai ir savs elektorāts un katra partija uzņemas atbildību savu vēlētāju priekšā". Viņaprāt, galvenais ir tas, ka pārmaiņu vārdā LPV ir gatava nodrošināt 17 balsis Kulberga valdībai, pat neprasot pretī ministru amatus.

Ministru prezidenta amata kandidāts Kulbergs arī pēc otrās sarunu kārtas ar partijām pirmdien neviesa skaidrību par nākamo koalīciju.

Kulbergs pirmdien tikās ar JV, "Progresīvajiem" un NA, pirmās divas pakritizējot, ka tās neesot pietiekami sagatavojušās sarunām un neesot piedāvājušas gana konkrētus taupības risinājumus.

+9 foto
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
AS tiekas ar "Progresīvajiem"
Ministru prezidenta amata kandidāts un Apvienotā saraksta deputāti, turpinot sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi, tiekas ar partijas "Progresīvie" pārstāvjiem Saeimas frakcijas telpās.
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
1 / 9
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Taču Kulbergs NA izcēla kā sarunu partneri, kas valdības veidošanas sarunām sagatavojusies labi un nākusi ar virkni konkrētu priekšlikumu gan ekonomikā, gan par valsts prioritātēm.

+8 foto
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference pēc AS un NA sarunām
Preses konference pēc Ministru prezidenta amata kandidāta tikšanās ar Nacionālo apvienību.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Ilze Indriksone.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
1 / 8
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Vienlaikus gan Kulbergs arī pats līdz šim nav publiski detalizēti izklāstījis AS piedāvājumu, kurās nozarēs un kādus ietaupījumus AS kā jaunās valdības dominējošais spēks iecerējis.

Atbildot uz jautājumu par turpmāko valdības veidošanas procesu, Kulbergs sprieda, ka trešā sarunu kārta, visticamāk, notiks pēc valsts svētkiem. Viņš piebilda, ka AS vēl jāizvērtē, kuri no potenciālajiem partneriem ir gatavākie uzņemties atbildību par sarežģītu reformu īstenošanu.

Sīkāku informāciju par jaunās valdības izveides procesu Kulbergs solīja sniegt vēlāk šonedēļ.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.

Ar LPV Kulbergs tikās jau iepriekš, pirms prezidents viņu bija oficiāli nominējis Ministru prezidenta amatam. Jau toreiz LPV apliecināja, ka ir gatava ar savām 17 deputātu balsīm atbalstīt Kulberga veidotu profesionāļu valdību, arī neieņemot tajā amatus, sacīja Šlesers.

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#birokrātija #budžets #ministri #ministrijas #partijas #prezidents #raidījumi #reformas #saeima #tv
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Partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ir gatava ar vai bez ministru amatiem atbalstīt premjera amata kandidāta Andra Kulberga (AS) veidotu valdību, ja vien tajā nebūs "Jaunās vienotības" (JV) un "Progresīvo", intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja LPV vadītājs Ainārs Šlesers.

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Jautājums par Nacionālās apvienības (NA) iekļaušanu valdībā ir Kulberga izšķiršanās, bet LPV ir "sarkanās līnijas" tikai pret JV un "Progresīvajiem", nevis pret NA, sacīja Šlesers. "Tagad ir svarīgi, lai valdībā nebūtu ne "Vienotības", ne "Progresīvo". Tāds ir mūsu mērķis," viņš uzsvēra.

Nepatiku pret JV un "Progresīvajiem" LPV politiķis skaidroja ar viņu atbildību par valsts novešanu nabadzībā un līdzekļu bezatbildīgu tērēšanu "Rail Baltica" projektā.

Vaicāts, vai LPV būtu gatava atbalstīt valdību, kurā būtu JV virzītais bezpartejiskais aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Šlesers atbildēja apstiprinoši, uzsverot, ka viņš ir profesionālis un nav iestājies JV rindās.

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Uz jautājumiem, kāpēc, viņaprāt, Kulbergs nevirzās tālāk ar valdības veidošanu, ja nepieciešamais atbalsts viņam būtu nodrošināts, Šlesers atbildēja, ka tā ir premjera amata kandidāta atbildība un izšķiršanās. Viņš arī minēja, ka šāda vilcināšanās varētu būt lielā mērā saistīta ar vēsturiskajām attiecībām, kas izveidojušās starp AS un NA, vienīgi problēma esot tāda, ka abiem politiskajiem spēkiem kopā ir 51 balss, kas nav pietiekams vairākums lielu pārmaiņu realizēšanai.

"Mēs jau vēlēšanu naktī esam pateikuši, ka par AS un LPV cilvēki nobalsoja ar gaidām par pārmaiņām. Skaidrs, ka ir nepieciešams kāds laiks, lai mēs atrastu labāko modeli sadarbībai,"

sacīja Šlesers.

Uz jautājumu, kur ir šķēršļi šai sadarbībai, LPV līderis atbildēja, ka "katrai partijai ir savs elektorāts un katra partija uzņemas atbildību savu vēlētāju priekšā". Viņaprāt, galvenais ir tas, ka pārmaiņu vārdā LPV ir gatava nodrošināt 17 balsis Kulberga valdībai, pat neprasot pretī ministru amatus.

Ministru prezidenta amata kandidāts Kulbergs arī pēc otrās sarunu kārtas ar partijām pirmdien neviesa skaidrību par nākamo koalīciju.

Kulbergs pirmdien tikās ar JV, "Progresīvajiem" un NA, pirmās divas pakritizējot, ka tās neesot pietiekami sagatavojušās sarunām un neesot piedāvājušas gana konkrētus taupības risinājumus.

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Ieteiktie raksti
+9 foto
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
AS tiekas ar "Progresīvajiem"
Ministru prezidenta amata kandidāts un Apvienotā saraksta deputāti, turpinot sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi, tiekas ar partijas "Progresīvie" pārstāvjiem Saeimas frakcijas telpās.
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
1 / 9
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Taču Kulbergs NA izcēla kā sarunu partneri, kas valdības veidošanas sarunām sagatavojusies labi un nākusi ar virkni konkrētu priekšlikumu gan ekonomikā, gan par valsts prioritātēm.

+8 foto
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference pēc AS un NA sarunām
Preses konference pēc Ministru prezidenta amata kandidāta tikšanās ar Nacionālo apvienību.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Ilze Indriksone.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
1 / 8
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Vienlaikus gan Kulbergs arī pats līdz šim nav publiski detalizēti izklāstījis AS piedāvājumu, kurās nozarēs un kādus ietaupījumus AS kā jaunās valdības dominējošais spēks iecerējis.

Atbildot uz jautājumu par turpmāko valdības veidošanas procesu, Kulbergs sprieda, ka trešā sarunu kārta, visticamāk, notiks pēc valsts svētkiem. Viņš piebilda, ka AS vēl jāizvērtē, kuri no potenciālajiem partneriem ir gatavākie uzņemties atbildību par sarežģītu reformu īstenošanu.

Sīkāku informāciju par jaunās valdības izveides procesu Kulbergs solīja sniegt vēlāk šonedēļ.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.

Ar LPV Kulbergs tikās jau iepriekš, pirms prezidents viņu bija oficiāli nominējis Ministru prezidenta amatam. Jau toreiz LPV apliecināja, ka ir gatava ar savām 17 deputātu balsīm atbalstīt Kulberga veidotu profesionāļu valdību, arī neieņemot tajā amatus, sacīja Šlesers.

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Tēma
Valdība Politiķi Deputāti
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#birokrātija #budžets #ministri #ministrijas #partijas #prezidents #raidījumi #reformas #saeima #tv
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