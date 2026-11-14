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#dziesma #mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv

"Pilnīgi caurspīdīgs!" Elīna Fūrmane atceras pikanto tērpu, kas savulaik šokēja publiku

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 14. novembris, 19:45
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2026. gada 14. novembris, 19:45
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Foto: Lauris Vīksne

Iejūtoties ekstravagantās Verkas Serdjučkas tēlā 360TV šovā "Izklausies redzēts", Elīna Fūrmane atzina, ka reizēm ir patīkami atkāpties no ierastā seksīgās un pašpārliecinātās dīvas tēla un vienkārši pasmieties par sevi. Dziedātāja uzskata, ka spēja pasmaidīt pašai par sevi ir viena no īpašībām, kas cilvēkam palīdz justies laimīgākam.

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Sarunā Elīna atcerējās arī savu drosmīgāko skatuves tērpu, ar kuru savulaik izraisījusi pamatīgu ažiotāžu. Tas bija 2000. gadu sākumā, kad viņa uzstājās "Muzikālajā bankā" īpaši atklātā, no mežģīnēm veidotā apģērbā. "Tas bija pilnīgi caurspīdīgs. Toreiz atbilstoši tiem laikiem cilvēki bija vienkārši šokā par to apģērbu," atcerējās Elīna.

Lai gan tērps nebija smags vai neērts, tā atklātums izpelnījās lielu uzmanību. Dziedātāja atklāja, ka viņu toreiz fotografēja no visām pusēm, bet par drosmīgo izvēli vēl ilgi runāja. "Tā reputācija tam outfitam bija laba. Pēc "Muzikālās bankas" tas bija uz visām avīzēm," ar smaidu atcerējās Elīna.

Tagad, pēc daudziem gadiem, viņa uz šo pieredzi raugās ar humoru un atzīst, ka šādi izaicinājumi ļauj atklāt arī citas savas personības šķautnes. Pārtapšana par Verku Serdjučku viņai devusi iespēju izkāpt no ierastajiem rāmjiem un vēlreiz pārliecināties, ka humors reizēm ir labākās zāles pret dzīves nopietnību.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

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Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
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#dziesma #mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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Iejūtoties ekstravagantās Verkas Serdjučkas tēlā 360TV šovā "Izklausies redzēts", Elīna Fūrmane atzina, ka reizēm ir patīkami atkāpties no ierastā seksīgās un pašpārliecinātās dīvas tēla un vienkārši pasmieties par sevi. Dziedātāja uzskata, ka spēja pasmaidīt pašai par sevi ir viena no īpašībām, kas cilvēkam palīdz justies laimīgākam.

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Sarunā Elīna atcerējās arī savu drosmīgāko skatuves tērpu, ar kuru savulaik izraisījusi pamatīgu ažiotāžu. Tas bija 2000. gadu sākumā, kad viņa uzstājās "Muzikālajā bankā" īpaši atklātā, no mežģīnēm veidotā apģērbā. "Tas bija pilnīgi caurspīdīgs. Toreiz atbilstoši tiem laikiem cilvēki bija vienkārši šokā par to apģērbu," atcerējās Elīna.

Lai gan tērps nebija smags vai neērts, tā atklātums izpelnījās lielu uzmanību. Dziedātāja atklāja, ka viņu toreiz fotografēja no visām pusēm, bet par drosmīgo izvēli vēl ilgi runāja. "Tā reputācija tam outfitam bija laba. Pēc "Muzikālās bankas" tas bija uz visām avīzēm," ar smaidu atcerējās Elīna.

Tagad, pēc daudziem gadiem, viņa uz šo pieredzi raugās ar humoru un atzīst, ka šādi izaicinājumi ļauj atklāt arī citas savas personības šķautnes. Pārtapšana par Verku Serdjučku viņai devusi iespēju izkāpt no ierastajiem rāmjiem un vēlreiz pārliecināties, ka humors reizēm ir labākās zāles pret dzīves nopietnību.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dziesma #mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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