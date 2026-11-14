"Pilnīgi caurspīdīgs!" Elīna Fūrmane atceras pikanto tērpu, kas savulaik šokēja publiku

Iejūtoties ekstravagantās Verkas Serdjučkas tēlā 360TV šovā "Izklausies redzēts", Elīna Fūrmane atzina, ka reizēm ir patīkami atkāpties no ierastā seksīgās un pašpārliecinātās dīvas tēla un vienkārši pasmieties par sevi. Dziedātāja uzskata, ka spēja pasmaidīt pašai par sevi ir viena no īpašībām, kas cilvēkam palīdz justies laimīgākam.
Sarunā Elīna atcerējās arī savu drosmīgāko skatuves tērpu, ar kuru savulaik izraisījusi pamatīgu ažiotāžu. Tas bija 2000. gadu sākumā, kad viņa uzstājās "Muzikālajā bankā" īpaši atklātā, no mežģīnēm veidotā apģērbā. "Tas bija pilnīgi caurspīdīgs. Toreiz atbilstoši tiem laikiem cilvēki bija vienkārši šokā par to apģērbu," atcerējās Elīna.
Lai gan tērps nebija smags vai neērts, tā atklātums izpelnījās lielu uzmanību. Dziedātāja atklāja, ka viņu toreiz fotografēja no visām pusēm, bet par drosmīgo izvēli vēl ilgi runāja. "Tā reputācija tam outfitam bija laba. Pēc "Muzikālās bankas" tas bija uz visām avīzēm," ar smaidu atcerējās Elīna.
Tagad, pēc daudziem gadiem, viņa uz šo pieredzi raugās ar humoru un atzīst, ka šādi izaicinājumi ļauj atklāt arī citas savas personības šķautnes. Pārtapšana par Verku Serdjučku viņai devusi iespēju izkāpt no ierastajiem rāmjiem un vēlreiz pārliecināties, ka humors reizēm ir labākās zāles pret dzīves nopietnību.
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Iejūtoties ekstravagantās Verkas Serdjučkas tēlā 360TV šovā "Izklausies redzēts", Elīna Fūrmane atzina, ka reizēm ir patīkami atkāpties no ierastā seksīgās un pašpārliecinātās dīvas tēla un vienkārši pasmieties par sevi. Dziedātāja uzskata, ka spēja pasmaidīt pašai par sevi ir viena no īpašībām, kas cilvēkam palīdz justies laimīgākam.
Sarunā Elīna atcerējās arī savu drosmīgāko skatuves tērpu, ar kuru savulaik izraisījusi pamatīgu ažiotāžu. Tas bija 2000. gadu sākumā, kad viņa uzstājās "Muzikālajā bankā" īpaši atklātā, no mežģīnēm veidotā apģērbā. "Tas bija pilnīgi caurspīdīgs. Toreiz atbilstoši tiem laikiem cilvēki bija vienkārši šokā par to apģērbu," atcerējās Elīna.
Lai gan tērps nebija smags vai neērts, tā atklātums izpelnījās lielu uzmanību. Dziedātāja atklāja, ka viņu toreiz fotografēja no visām pusēm, bet par drosmīgo izvēli vēl ilgi runāja. "Tā reputācija tam outfitam bija laba. Pēc "Muzikālās bankas" tas bija uz visām avīzēm," ar smaidu atcerējās Elīna.
Tagad, pēc daudziem gadiem, viņa uz šo pieredzi raugās ar humoru un atzīst, ka šādi izaicinājumi ļauj atklāt arī citas savas personības šķautnes. Pārtapšana par Verku Serdjučku viņai devusi iespēju izkāpt no ierastajiem rāmjiem un vēlreiz pārliecināties, ka humors reizēm ir labākās zāles pret dzīves nopietnību.
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