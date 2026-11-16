Melnis varētu nebūt vienīgais bezpartejiskais ministrs Kulberga jaunajā valdībā

Jaunajā valdībā bez aizsardzības ministra Raivja Meļņa, kurš piekritis turpināt darbu, varētu būt arī citi bezpartejiski ministri, intervijā Latvijas Radio atzina līdzšinējais Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Kulbergs norādīja, ka Melnis piekritis turpināt darbu. Tāpat Kulbergam nav iebildumu, ka darbu turpina iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Savukārt par pārējiem ministriem sarunas pirmdien turpināsies ar topošās valdības partneriem — Nacionālo apvienību (NA).
Tomēr no Kulberga teiktā noprotams, ka valdībā bez Meļņa var gaidīt vēl kādu bezpartejisku ministru. Detaļas Kulbergs solīja atklāt šonedēļ.
Kulbergs arī atzina, ka pirmajā posmā ministriju skaitu samazinās par vienu — tā būs Klimata un enerģētikas ministrija.
Lūgts skaidrot "Jaunās vienotības" (JV) neņemšanu koalīcijā, Kulbergs pauda, ka lielo mandātu "Apvienotajam sarakstam" (AS) vēlētājs piešķīra, jo saprot, ka valstī nepieciešamas pārmaiņas. Viņš neredzot, ka JV būtu spējīga "mainīt skatu uz dzīvi" un būt aktīva viņa pieteikto pārmaiņu ieviešanā.
Vaicāts, kāda būs partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) loma šajā valdībā, Kulbergs norādīja, ka strādās ar jebkuru partiju, arī opozīciju, solot ar to daudz lielāku sadarbību nekā redzēts iepriekš. Pēc viņa paustā ir jautājumi, kuros AS un LPV sakrīt redzējums.
Valdību varētu apstiprināt šonedēļ, atzina Kulbergs, piebilstot, ka vēl "jānoslīpē punkti" sadarbības dokumentos. Konkrētu dienu gan viņš atturējās nosaukt.
AS un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja Kulbergs. NA tika aicināta izvirzīt kandidātus trim ministru amatiem — iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Kulberga vērtējumā, AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
Viņš iecerējis veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī LPV līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai.
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Jaunajā valdībā bez aizsardzības ministra Raivja Meļņa, kurš piekritis turpināt darbu, varētu būt arī citi bezpartejiski ministri, intervijā Latvijas Radio atzina līdzšinējais Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Kulbergs norādīja, ka Melnis piekritis turpināt darbu. Tāpat Kulbergam nav iebildumu, ka darbu turpina iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Savukārt par pārējiem ministriem sarunas pirmdien turpināsies ar topošās valdības partneriem — Nacionālo apvienību (NA).
Tomēr no Kulberga teiktā noprotams, ka valdībā bez Meļņa var gaidīt vēl kādu bezpartejisku ministru. Detaļas Kulbergs solīja atklāt šonedēļ.
Kulbergs arī atzina, ka pirmajā posmā ministriju skaitu samazinās par vienu — tā būs Klimata un enerģētikas ministrija.
Lūgts skaidrot "Jaunās vienotības" (JV) neņemšanu koalīcijā, Kulbergs pauda, ka lielo mandātu "Apvienotajam sarakstam" (AS) vēlētājs piešķīra, jo saprot, ka valstī nepieciešamas pārmaiņas. Viņš neredzot, ka JV būtu spējīga "mainīt skatu uz dzīvi" un būt aktīva viņa pieteikto pārmaiņu ieviešanā.
Vaicāts, kāda būs partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) loma šajā valdībā, Kulbergs norādīja, ka strādās ar jebkuru partiju, arī opozīciju, solot ar to daudz lielāku sadarbību nekā redzēts iepriekš. Pēc viņa paustā ir jautājumi, kuros AS un LPV sakrīt redzējums.
Valdību varētu apstiprināt šonedēļ, atzina Kulbergs, piebilstot, ka vēl "jānoslīpē punkti" sadarbības dokumentos. Konkrētu dienu gan viņš atturējās nosaukt.
AS un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja Kulbergs. NA tika aicināta izvirzīt kandidātus trim ministru amatiem — iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Kulberga vērtējumā, AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
Viņš iecerējis veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī LPV līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai.
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