Daugavpilī no ugunsgrēka izglābti 24 cilvēki un seši mājdzīvnieki

Ceturtdien no ugunsgrēka Daugavpilī izglābti 24 cilvēki un seši mājdzīvnieki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 17.02 saņemts izsaukums uz Puškina ielu Daugavpilī, kur piecstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka kāpņu telpā ir stiprs piedūmojums un pirmā stāva dzīvoklī deg dators un sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji no mājas ar glābšanas masku palīdzību izglāba 24 cilvēkus, bet vēl četri evakuējās pirms VUGD ierašanās. Ugunsgrēkā izglābti arī seši mājdzīvnieki. Plkst. 18.48 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Vakar plkst. 14.38 VUGD saņēma izsaukumu uz Gulbenes novada Beļavas pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 100 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks. Plkst. 18.06 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 19.30 saņemts izsaukums uz Smilšu ielu Jelgavā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega palīgtelpa 15 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Stundas laikā darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt naktī plkst. 4.39 saņemts izsaukums uz Dzelzavas ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamas mājas pirmā stāva dzīvokļa virtuvē uz ieslēgts plīts dega bez uzraudzības atstāts ēdiens un virtuves mēbeles divu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa evakuējās trīs cilvēki. Mājoklī nebija uzstādīts dūmu detektors. Plkst. 5.05 darbs notikuma vietā noslēdzās.
VUGD atgādina, ka katrā mājoklī jābūt uzstādītam dūmu detektoram, kas ar skaļas skaņas signālu brīdinās par telpā izveidojušos sadūmojumu.
Visbiežāk traģiskas ugunsnelaimes izceļas naktī, kad cilvēki guļ un nejūt smaržas un smakas, tāpēc tieši skaļais dūmu detektora signāls savlaicīgi pamodinās un dos iespēju izglābties.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji dzēsa arī ugunsgrēkus, kuros dega autobuss, sodrēji dzīvojamās mājas dūmvadā, dzīvokļa grīda, elektrolīnijas balsts, elektrības rozete dzīvoklī un atkritumi.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 37 izsaukumus — desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet vēl deviņi izsaukumi bija maldinājumi.
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Ceturtdien no ugunsgrēka Daugavpilī izglābti 24 cilvēki un seši mājdzīvnieki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 17.02 saņemts izsaukums uz Puškina ielu Daugavpilī, kur piecstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka kāpņu telpā ir stiprs piedūmojums un pirmā stāva dzīvoklī deg dators un sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji no mājas ar glābšanas masku palīdzību izglāba 24 cilvēkus, bet vēl četri evakuējās pirms VUGD ierašanās. Ugunsgrēkā izglābti arī seši mājdzīvnieki. Plkst. 18.48 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Vakar plkst. 14.38 VUGD saņēma izsaukumu uz Gulbenes novada Beļavas pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 100 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks. Plkst. 18.06 ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 19.30 saņemts izsaukums uz Smilšu ielu Jelgavā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega palīgtelpa 15 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Stundas laikā darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt naktī plkst. 4.39 saņemts izsaukums uz Dzelzavas ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamas mājas pirmā stāva dzīvokļa virtuvē uz ieslēgts plīts dega bez uzraudzības atstāts ēdiens un virtuves mēbeles divu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa evakuējās trīs cilvēki. Mājoklī nebija uzstādīts dūmu detektors. Plkst. 5.05 darbs notikuma vietā noslēdzās.
VUGD atgādina, ka katrā mājoklī jābūt uzstādītam dūmu detektoram, kas ar skaļas skaņas signālu brīdinās par telpā izveidojušos sadūmojumu.
Visbiežāk traģiskas ugunsnelaimes izceļas naktī, kad cilvēki guļ un nejūt smaržas un smakas, tāpēc tieši skaļais dūmu detektora signāls savlaicīgi pamodinās un dos iespēju izglābties.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji dzēsa arī ugunsgrēkus, kuros dega autobuss, sodrēji dzīvojamās mājas dūmvadā, dzīvokļa grīda, elektrolīnijas balsts, elektrības rozete dzīvoklī un atkritumi.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 37 izsaukumus — desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet vēl deviņi izsaukumi bija maldinājumi.
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