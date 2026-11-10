Biežākās naida runas mērķgrupas Latvijas internetā: ebreji, tumšādaini cilvēki un LGBT+ kopiena

Latvijas interneta vidē naida runa visbiežāk vērsta pret ebrejiem, tumšādainiem cilvēkiem un LGBT+ kopienas pārstāvjiem, secināts Latvijas Cilvēktiesību centra veiktajā pētījumā.
Pētījumā analizēti dati no 2025. gada maija līdz 2026. gada jūnijam, kopumā identificējot 600 iespējamus prettiesiskus naida runas gadījumus. Tai skaitā 502 šādi gadījumi fiksēti globālajos sociālajos medijos "Facebook", "Instagram", "TikTok", "YouTube", "X" un "Threads", bet 98 gadījumi — Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi.lv", "Rus.delfi.lv", "LA.lv", "Jauns.lv", "Apollo.lv".
Vislielākais īpatsvars identificētās naida runas — 89% — bija pausts latviešu valodā, kamēr krievu valodā fiksēti 5%, bet angļu valodā 2% gadījumu. Tāpat 4% gadījumu naida runa izteikta ar neverbāliem līdzekļiem, piemēram, komentāros pievienojot attēlus, uzlīmes un GIF animācijas.
Pētījums atklāj, ka vislielākais naida runas apjoms uz etniskā vai nacionālā pamata — 43% no šīs kategorijas gadījumiem — bijis vērsts pret ebrejiem. Pētījuma autori skaidro, ka ebreju kopiena bieži tiek nepamatoti saistīta ar lokāliem un globāliem procesiem un krīzēm, kurām tai nav tieša sakara, tostarp migrācijas plūsmām, starptautiskiem konfliktiem un sociālpolitiskajām pārmaiņām.
Kopumā starp visiem naida runas pamatiem 27% bija vērsti pret cilvēkiem to tautības vai etniskās izcelsmes dēļ, 25% — pret cilvēkiem viņu ādas krāsas dēļ, 18% — pret LGBT+ kopienas personām, 16% — pret imigrantiem un bēgļiem, 11% — uz reliģiskās piederības pamata, bet 3% — uz dzimuma pamata.
Vērtējot platformu reakcijas efektivitāti, secināts, ka globālajos sociālajos medijos aptuveni 60% no noziņotā satura vai nu pilnībā izdzēsts, vai tam ierobežota piekļuve Latvijas un Eiropas Savienības teritorijā. Tomēr 40,5% gadījumu platformas neveica nekādas darbības, atstājot naidīgo saturu brīvi pieejamu. Savukārt Latvijas ziņu portālos no noziņotajiem 98 komentāriem dzēsti 54 jeb 55%.
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Latvijas interneta vidē naida runa visbiežāk vērsta pret ebrejiem, tumšādainiem cilvēkiem un LGBT+ kopienas pārstāvjiem, secināts Latvijas Cilvēktiesību centra veiktajā pētījumā.
Pētījumā analizēti dati no 2025. gada maija līdz 2026. gada jūnijam, kopumā identificējot 600 iespējamus prettiesiskus naida runas gadījumus. Tai skaitā 502 šādi gadījumi fiksēti globālajos sociālajos medijos "Facebook", "Instagram", "TikTok", "YouTube", "X" un "Threads", bet 98 gadījumi — Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi.lv", "Rus.delfi.lv", "LA.lv", "Jauns.lv", "Apollo.lv".
Vislielākais īpatsvars identificētās naida runas — 89% — bija pausts latviešu valodā, kamēr krievu valodā fiksēti 5%, bet angļu valodā 2% gadījumu. Tāpat 4% gadījumu naida runa izteikta ar neverbāliem līdzekļiem, piemēram, komentāros pievienojot attēlus, uzlīmes un GIF animācijas.
Pētījums atklāj, ka vislielākais naida runas apjoms uz etniskā vai nacionālā pamata — 43% no šīs kategorijas gadījumiem — bijis vērsts pret ebrejiem. Pētījuma autori skaidro, ka ebreju kopiena bieži tiek nepamatoti saistīta ar lokāliem un globāliem procesiem un krīzēm, kurām tai nav tieša sakara, tostarp migrācijas plūsmām, starptautiskiem konfliktiem un sociālpolitiskajām pārmaiņām.
Kopumā starp visiem naida runas pamatiem 27% bija vērsti pret cilvēkiem to tautības vai etniskās izcelsmes dēļ, 25% — pret cilvēkiem viņu ādas krāsas dēļ, 18% — pret LGBT+ kopienas personām, 16% — pret imigrantiem un bēgļiem, 11% — uz reliģiskās piederības pamata, bet 3% — uz dzimuma pamata.
Vērtējot platformu reakcijas efektivitāti, secināts, ka globālajos sociālajos medijos aptuveni 60% no noziņotā satura vai nu pilnībā izdzēsts, vai tam ierobežota piekļuve Latvijas un Eiropas Savienības teritorijā. Tomēr 40,5% gadījumu platformas neveica nekādas darbības, atstājot naidīgo saturu brīvi pieejamu. Savukārt Latvijas ziņu portālos no noziņotajiem 98 komentāriem dzēsti 54 jeb 55%.
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