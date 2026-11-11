Kā videospēlē! 13 gadus vecs skolēns sēžas pie stūres un bēg no policijas un tēva

Ķekavas pusē 13 gadus vecs zēns sēdies pie automašīnas stūres un kopā ar trim pasažieriem centies aizbēgt no policijas. Pārgalvīgajam šoferim pakaļ steidzies arī satrauktais tēvs. Lai gan bīstamā pakaļdzīšanās beigusies bez cietušajiem, par notikušo sākta pārbaude, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
"Ko pie velna tu dari? Rokas uz pārsega!" — šādi beidzās kāda 13 gadus veca pusaudža izbrauciens ar automašīnu Ķekavas pusē. Viss sākās ap pusdienlaiku, kad pašvaldības policija saņēma izsaukumu par agresīvi braucošu "Honda" netālu no Dzērumiem. Policisti atrada aizdomīgo spēkratu, taču tā vadītājs nevis apstājās, bet metās bēgt.
Pakaļdzīšanās laikā jaunais šoferis pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, bīstami manevrēja un uz šosejas gandrīz izraisīja sadursmi. Izrādās, pie stūres atradās vien 13 gadus vecs zēns. Viņam pa pēdām sekoja ne tikai policija, bet arī satrauktais tēvs, savukārt viens no trim pasažieriem notiekošo filmēja sociālajiem medijiem.
Pēc ilgākiem pūliņiem policistiem izdevās jauniešus apturēt strupceļā. "Hondai" nebija derīgas tehniskās apskates, un automašīna vairs nespēja turpināt ceļu. Pārbaudot pusaudžus, neatļautas vielas netika atrastas. Tikmēr tēvs centās paskaidrot, ka tikko ieraudzījis dēlu un mēģinājis viņam sekot.
Ķekavas pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš norāda, ka, lai gan 13 gadu vecumā kriminālatbildība vēl neiestājas, šāda rīcība ir ārkārtīgi bīstama un var beigties traģiski. Par notikušo sākta resoriskā pārbaude, kurā vērtēs gan pusaudža rīcību, gan vecāku atbildību par bērna uzraudzību.
Vai šis bīstamais brauciens bija tikai pārgalvība vai arī vēlme iegūt popularitāti sociālajos medijos?
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Ķekavas pusē 13 gadus vecs zēns sēdies pie automašīnas stūres un kopā ar trim pasažieriem centies aizbēgt no policijas. Pārgalvīgajam šoferim pakaļ steidzies arī satrauktais tēvs. Lai gan bīstamā pakaļdzīšanās beigusies bez cietušajiem, par notikušo sākta pārbaude, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
"Ko pie velna tu dari? Rokas uz pārsega!" — šādi beidzās kāda 13 gadus veca pusaudža izbrauciens ar automašīnu Ķekavas pusē. Viss sākās ap pusdienlaiku, kad pašvaldības policija saņēma izsaukumu par agresīvi braucošu "Honda" netālu no Dzērumiem. Policisti atrada aizdomīgo spēkratu, taču tā vadītājs nevis apstājās, bet metās bēgt.
Pakaļdzīšanās laikā jaunais šoferis pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, bīstami manevrēja un uz šosejas gandrīz izraisīja sadursmi. Izrādās, pie stūres atradās vien 13 gadus vecs zēns. Viņam pa pēdām sekoja ne tikai policija, bet arī satrauktais tēvs, savukārt viens no trim pasažieriem notiekošo filmēja sociālajiem medijiem.
Pēc ilgākiem pūliņiem policistiem izdevās jauniešus apturēt strupceļā. "Hondai" nebija derīgas tehniskās apskates, un automašīna vairs nespēja turpināt ceļu. Pārbaudot pusaudžus, neatļautas vielas netika atrastas. Tikmēr tēvs centās paskaidrot, ka tikko ieraudzījis dēlu un mēģinājis viņam sekot.
Ķekavas pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš norāda, ka, lai gan 13 gadu vecumā kriminālatbildība vēl neiestājas, šāda rīcība ir ārkārtīgi bīstama un var beigties traģiski. Par notikušo sākta resoriskā pārbaude, kurā vērtēs gan pusaudža rīcību, gan vecāku atbildību par bērna uzraudzību.
Vai šis bīstamais brauciens bija tikai pārgalvība vai arī vēlme iegūt popularitāti sociālajos medijos?
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