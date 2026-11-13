Latvijas sieviešu basketbola izlase sestdien Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē Ļubļanā spēkosies ar Slovēniju.
Sākums plkst. 19.00, tiešraide kanālā LTV7.
Atlases otro kārtu Latvijas basketbolistes sāka ar uzvaru 81:66 Vīnē pār grupas pastarīti Austriju, bet slovēnietes viesos ar 62:67 piekāpās Itālijai, kuras pērn Eiropas čempionātā izcīnīja trešo vietu un septembrī spēlēja Pasaules kausā, ierindojoties devītajā vietā. Ar Slovēnijas izlasi trenējas naturalizētā amerikāniete Džesika Šeparda, kura šogad atzīta par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas visvairāk progresējušo spēlētāju un piedalījās Zvaigžņu spēlē. Tiesa, pret itālietēm 30 gadus vecā uzbrucēja nespēlēja. Latvija un Slovēnija spēkojās arī kvalifikācijas pirmajā kārtā, viesos mūsējās zaudēja ar 11, bet mājās uzvarēja ar +26, šajās spēlē Šeparda nepiedalījās. Pērn Eiropas čempionātā viņa vidēji mačā guva 22 punktus, aizvedot slovēnietes līdz rekordam – devītā vieta. 17. novembrī Latvijas izlase Rīgā uzņems Itāliju. Nākamā gada finālturnīram kvalificēsies divas labākās izlases.
"Rīgas Zeļļi" Eirokausa pirmo spēļu apli noslēdza ar 81:105 Grieķijā pret Saloniku "Aris" un astoņu komandu konkurencē ar bilanci 3-4 atrodas piektajā vietā. Iesvētības šādā konkurencē izdevušās ļoti labas, pret abiem grupas grandiem "Aris" un Jeruzalemes "Hapoel" zaudējumi bez variantiem, bet pārējās piecas spēles bijušas līdzīgas un trīs no tām pabeigtas pozitīvi. Izslēgšanas turnīrā iekļūs grupas četras labākās vienības.
FIBA Eiropas kausā otro apli sekmīgi iesāka "VEF Rīga", izbraukumā otrajā puslaikā atspēlējot 12 punktu deficītu un uzvarot Bulgārijas vienību Plovdivas "Lokomotiv" (85:83). Sestdien rīdzinieki Latvijas–Igaunijas līgā viesosies pie "Ventspils". Panākums arī "Valmierai Glass VIA", kas mājās ar 85:77 pārspēja Kosovas "Bashkimi". Vidzemnieki abos turnīros bija piedzīvojuši četrus zaudējumus pēc kārtas, bet nu ir trīs uzvaru sērija. "Vefiņš" (4-2) un valmierieši (3-3) savās grupās atrodas trešajā vietā, otrajā kārtā iekļūs divas labākās komandas.
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Latvijas sieviešu basketbola izlase sestdien Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē Ļubļanā spēkosies ar Slovēniju.
Sākums plkst. 19.00, tiešraide kanālā LTV7.
Atlases otro kārtu Latvijas basketbolistes sāka ar uzvaru 81:66 Vīnē pār grupas pastarīti Austriju, bet slovēnietes viesos ar 62:67 piekāpās Itālijai, kuras pērn Eiropas čempionātā izcīnīja trešo vietu un septembrī spēlēja Pasaules kausā, ierindojoties devītajā vietā. Ar Slovēnijas izlasi trenējas naturalizētā amerikāniete Džesika Šeparda, kura šogad atzīta par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas visvairāk progresējušo spēlētāju un piedalījās Zvaigžņu spēlē. Tiesa, pret itālietēm 30 gadus vecā uzbrucēja nespēlēja. Latvija un Slovēnija spēkojās arī kvalifikācijas pirmajā kārtā, viesos mūsējās zaudēja ar 11, bet mājās uzvarēja ar +26, šajās spēlē Šeparda nepiedalījās. Pērn Eiropas čempionātā viņa vidēji mačā guva 22 punktus, aizvedot slovēnietes līdz rekordam – devītā vieta. 17. novembrī Latvijas izlase Rīgā uzņems Itāliju. Nākamā gada finālturnīram kvalificēsies divas labākās izlases.
"Rīgas Zeļļi" Eirokausa pirmo spēļu apli noslēdza ar 81:105 Grieķijā pret Saloniku "Aris" un astoņu komandu konkurencē ar bilanci 3-4 atrodas piektajā vietā. Iesvētības šādā konkurencē izdevušās ļoti labas, pret abiem grupas grandiem "Aris" un Jeruzalemes "Hapoel" zaudējumi bez variantiem, bet pārējās piecas spēles bijušas līdzīgas un trīs no tām pabeigtas pozitīvi. Izslēgšanas turnīrā iekļūs grupas četras labākās vienības.
FIBA Eiropas kausā otro apli sekmīgi iesāka "VEF Rīga", izbraukumā otrajā puslaikā atspēlējot 12 punktu deficītu un uzvarot Bulgārijas vienību Plovdivas "Lokomotiv" (85:83). Sestdien rīdzinieki Latvijas–Igaunijas līgā viesosies pie "Ventspils". Panākums arī "Valmierai Glass VIA", kas mājās ar 85:77 pārspēja Kosovas "Bashkimi". Vidzemnieki abos turnīros bija piedzīvojuši četrus zaudējumus pēc kārtas, bet nu ir trīs uzvaru sērija. "Vefiņš" (4-2) un valmierieši (3-3) savās grupās atrodas trešajā vietā, otrajā kārtā iekļūs divas labākās komandas.
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