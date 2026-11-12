Medību noteikumos nav noteikts konkrēts minimālais vecums, no kura bērns drīkst doties līdzi pieaugušajam uz medībām kā novērotājs. Tātad astoņus gadus vecu bērnu drīkst ņemt līdzi dzinējmedībās, taču tas nenozīmē, ka viņš drīkst patstāvīgi piedalīties medībās kā mednieks vai atrasties mednieku līnijā bez pieaugušā uzraudzības.
Te gan jāuzsver divas būtiskas lietas. Par bērna drošību un viņa dalību medībās atbildību uzņemas vecāki, savukārt galīgais lēmums par bērna klātbūtni konkrētajās dzinējmedībās pieder medību vadītājam. Medību vadītājam ir jāzina, ka medībās piedalīsies bērns, un jāizvērtē, vai konkrētajos apstākļos iespējams nodrošināt viņa drošību. Ja medību vadītājs uzskata, ka bērna klātbūtne nav pieļaujama, šis lēmums ir jārespektē.