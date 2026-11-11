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#ministri #partijas #saeima

Šuvajevs uzskata, ka tikšanās ar AS, visticamāk, bijusi politisks teātris

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 12:07
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2026. gada 11. novembris, 12:07
Andris Šuvajevs, Agnese Lāce, Andris Kulbergs. Sarunas par jaunās valdības izveidi.
Andris Šuvajevs, Agnese Lāce, Andris Kulbergs. Sarunas par jaunās valdības izveidi.
Foto: Lita Millere/LETA

Partijas "Progresīvie" tikšanās ar "Apvienoto sarakstu" (AS) valdības veidošanas sarunās, visticamāk, bija politisks teātris, pauda "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.

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Viņš norādīja, ka "Progresīvie" līdz šim nav aicināti uz nākamo sarunu kārtu un nenotiek arī nekādas neoficiālas sarunas.

"Premjera Andra Kulberga (AS) jau iepriekš sagatavotie vēstījumi pēc sarunas ar mums liecina, ka šī tikšanās, visticamāk, bija politisks teātris," pauda Šuvajevs. Viņa ieskatā, AS ir izlēmis veidot koalīciju ar Nacionālo apvienību (NA) un "Latvija pirmajā vietā".

Jautāts par Saeimas komisiju vadības sadalījumu, Šuvajevs pauda, ka paļaujas uz Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) un AS frakcijas vadītāja Māra Kučinska tālredzīgumu, kā arī parlamentāro tradīciju ievērošanu, aicinot opozīcijas frakciju vadīt vismaz vienu komisiju.

Par iespējamiem komisiju vadītāju kandidātiem "Progresīvo" frakcija lems kopīgi, piebilda politiķis.

+9 foto
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
AS tiekas ar "Progresīvajiem"
Ministru prezidenta amata kandidāts un Apvienotā saraksta deputāti, turpinot sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi, tiekas ar partijas "Progresīvie" pārstāvjiem Saeimas frakcijas telpās.
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
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Foto: Kaspars Krafts/LETA

Valdības veidošanas sarunās līdz šim īpaši izcēlusies "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) viedokļu saskaņa. Pirmdien otrajā sarunu kārtā visilgākā tikšanās Kulbergam bija tieši ar NA, kuru viņš uzslavēja par sagatavotību sarunām. Savukārt NA priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka abiem politiskajiem spēkiem saskan ilgtermiņa redzējums.

+8 foto
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference pēc AS un NA sarunām
Preses konference pēc Ministru prezidenta amata kandidāta tikšanās ar Nacionālo apvienību.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Ilze Indriksone.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
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Foto: Kaspars Krafts/LETA

Latvijas Televīzija otrdien vēstīja, ka aktīvas pārrunas AS tobrīd turpinājās tikai ar NA, savukārt "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nebija aicināti. Sarunās ar NA tiek apspriests arī tas, kā sadarbības modelī nostiprināt garantijas, lai apvienībai principiālos jautājumos to nevarētu pārbalsot ar opozīcijas atbalstu.

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Valdība Politiķi Deputāti
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#ministri #partijas #saeima
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Partijas "Progresīvie" tikšanās ar "Apvienoto sarakstu" (AS) valdības veidošanas sarunās, visticamāk, bija politisks teātris, pauda "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.

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Viņš norādīja, ka "Progresīvie" līdz šim nav aicināti uz nākamo sarunu kārtu un nenotiek arī nekādas neoficiālas sarunas.

"Premjera Andra Kulberga (AS) jau iepriekš sagatavotie vēstījumi pēc sarunas ar mums liecina, ka šī tikšanās, visticamāk, bija politisks teātris," pauda Šuvajevs. Viņa ieskatā, AS ir izlēmis veidot koalīciju ar Nacionālo apvienību (NA) un "Latvija pirmajā vietā".

Jautāts par Saeimas komisiju vadības sadalījumu, Šuvajevs pauda, ka paļaujas uz Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) un AS frakcijas vadītāja Māra Kučinska tālredzīgumu, kā arī parlamentāro tradīciju ievērošanu, aicinot opozīcijas frakciju vadīt vismaz vienu komisiju.

Par iespējamiem komisiju vadītāju kandidātiem "Progresīvo" frakcija lems kopīgi, piebilda politiķis.

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Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
AS tiekas ar "Progresīvajiem"
Ministru prezidenta amata kandidāts un Apvienotā saraksta deputāti, turpinot sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi, tiekas ar partijas "Progresīvie" pārstāvjiem Saeimas frakcijas telpās.
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
Ministru prezidenta amata kandidāts tiekas ar partiju "Progresīvie".
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Foto: Kaspars Krafts/LETA

Valdības veidošanas sarunās līdz šim īpaši izcēlusies "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) viedokļu saskaņa. Pirmdien otrajā sarunu kārtā visilgākā tikšanās Kulbergam bija tieši ar NA, kuru viņš uzslavēja par sagatavotību sarunām. Savukārt NA priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka abiem politiskajiem spēkiem saskan ilgtermiņa redzējums.

+8 foto
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference pēc AS un NA sarunām
Preses konference pēc Ministru prezidenta amata kandidāta tikšanās ar Nacionālo apvienību.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Ilze Indriksone.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
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Foto: Kaspars Krafts/LETA

Latvijas Televīzija otrdien vēstīja, ka aktīvas pārrunas AS tobrīd turpinājās tikai ar NA, savukārt "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nebija aicināti. Sarunās ar NA tiek apspriests arī tas, kā sadarbības modelī nostiprināt garantijas, lai apvienībai principiālos jautājumos to nevarētu pārbalsot ar opozīcijas atbalstu.

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#ministri #partijas #saeima
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