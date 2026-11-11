Šuvajevs uzskata, ka tikšanās ar AS, visticamāk, bijusi politisks teātris

Partijas "Progresīvie" tikšanās ar "Apvienoto sarakstu" (AS) valdības veidošanas sarunās, visticamāk, bija politisks teātris, pauda "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Viņš norādīja, ka "Progresīvie" līdz šim nav aicināti uz nākamo sarunu kārtu un nenotiek arī nekādas neoficiālas sarunas.
"Premjera Andra Kulberga (AS) jau iepriekš sagatavotie vēstījumi pēc sarunas ar mums liecina, ka šī tikšanās, visticamāk, bija politisks teātris," pauda Šuvajevs. Viņa ieskatā, AS ir izlēmis veidot koalīciju ar Nacionālo apvienību (NA) un "Latvija pirmajā vietā".
Jautāts par Saeimas komisiju vadības sadalījumu, Šuvajevs pauda, ka paļaujas uz Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) un AS frakcijas vadītāja Māra Kučinska tālredzīgumu, kā arī parlamentāro tradīciju ievērošanu, aicinot opozīcijas frakciju vadīt vismaz vienu komisiju.
Par iespējamiem komisiju vadītāju kandidātiem "Progresīvo" frakcija lems kopīgi, piebilda politiķis.
Valdības veidošanas sarunās līdz šim īpaši izcēlusies "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) viedokļu saskaņa. Pirmdien otrajā sarunu kārtā visilgākā tikšanās Kulbergam bija tieši ar NA, kuru viņš uzslavēja par sagatavotību sarunām. Savukārt NA priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka abiem politiskajiem spēkiem saskan ilgtermiņa redzējums.
Latvijas Televīzija otrdien vēstīja, ka aktīvas pārrunas AS tobrīd turpinājās tikai ar NA, savukārt "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nebija aicināti. Sarunās ar NA tiek apspriests arī tas, kā sadarbības modelī nostiprināt garantijas, lai apvienībai principiālos jautājumos to nevarētu pārbalsot ar opozīcijas atbalstu.
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Partijas "Progresīvie" tikšanās ar "Apvienoto sarakstu" (AS) valdības veidošanas sarunās, visticamāk, bija politisks teātris, pauda "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Viņš norādīja, ka "Progresīvie" līdz šim nav aicināti uz nākamo sarunu kārtu un nenotiek arī nekādas neoficiālas sarunas.
"Premjera Andra Kulberga (AS) jau iepriekš sagatavotie vēstījumi pēc sarunas ar mums liecina, ka šī tikšanās, visticamāk, bija politisks teātris," pauda Šuvajevs. Viņa ieskatā, AS ir izlēmis veidot koalīciju ar Nacionālo apvienību (NA) un "Latvija pirmajā vietā".
Jautāts par Saeimas komisiju vadības sadalījumu, Šuvajevs pauda, ka paļaujas uz Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) un AS frakcijas vadītāja Māra Kučinska tālredzīgumu, kā arī parlamentāro tradīciju ievērošanu, aicinot opozīcijas frakciju vadīt vismaz vienu komisiju.
Par iespējamiem komisiju vadītāju kandidātiem "Progresīvo" frakcija lems kopīgi, piebilda politiķis.
Valdības veidošanas sarunās līdz šim īpaši izcēlusies "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) viedokļu saskaņa. Pirmdien otrajā sarunu kārtā visilgākā tikšanās Kulbergam bija tieši ar NA, kuru viņš uzslavēja par sagatavotību sarunām. Savukārt NA priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka abiem politiskajiem spēkiem saskan ilgtermiņa redzējums.
Latvijas Televīzija otrdien vēstīja, ka aktīvas pārrunas AS tobrīd turpinājās tikai ar NA, savukārt "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nebija aicināti. Sarunās ar NA tiek apspriests arī tas, kā sadarbības modelī nostiprināt garantijas, lai apvienībai principiālos jautājumos to nevarētu pārbalsot ar opozīcijas atbalstu.
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