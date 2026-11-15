Skolniece Rīgā paliek mājās, bet klasē sēž robots

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija izmantots oriģināls risinājums situācijā, kad skolniece kādu laiku veselības apsvērumu dēļ nevarēja apmeklēt skolu klātienē, taču mācīties spēja un gribēja.
7. b klases skolniecei Rūtai palīgā nāca AV1 teleklātbūtnes robots. Ar tā palīdzību Rūta visu oktobri varēja piedalīties mācību stundās, uzdot jautājumus, sazināties ar skolotājiem un draugiem, pat iesaistīties klases ikdienas notikumos, savā “Facebook” lapā vēsta ģimnāzija.
“Mana mācību diena ar robotu bija diezgan līdzīga parastai mācību dienai. Vienīgā atšķirība bija tāda, ka man no rītiem nebija jāpavada laiks ceļā uz skolu,”
stāsta Rūta.
Robota lietošana bijusi ērta un vienkārša. Viena no noderīgākajām robota funkcijām Rūtai bija iespēja “pacelt roku”, gluži kā mācoties klātienē. Visinteresantākā šķitusi čukstu funkcija, ko Rūta reizēm izmantojusi sarunās ar klasesbiedriem. “Jā, šo funkciju dažreiz izmantoju, bet novēroju, ka skolotāji tik un tā ļoti labi dzird, par ko tiek runāts,” smejoties atzinusi skolniece.
Rūta īpaši novērtējusi iespēju būt klātesošai ne tikai mācību stundās, bet arī klases ikdienā. Arī klase ātri pieradusi pie jaunā “klasesbiedra”, palīdzot to pārvietot no vienas mācību telpas uz citu, tā kā Rūta nav aizmirsta pēc kārtējās stundas “viena klasē”.
"Viena no vērtīgākajām lietām bija tā, ka Rūta varēja piedalīties stundā, runājot un iesaistoties mācību procesā. Lai gan viņa nebija klasē fiziski, Rūta stundās bija klāt jau no pirmās dienas. Tas ļoti palīdzēja saglabāt mācību ritmu un padarīt vieglāku atgriešanās procesu," teic skolotāja Anna Dārija Saleniece.
Šobrīd jau Rūta atgriezusies skolas solā klātienes režīmā. Ģimnāzija pauž sirsnīgu paldies Rūtas ģimenei par iniciatīvu, uzņēmumam “No Isolation” par atsaucību, skolas vadībai, skolotājiem un klasesbiedriem par atbalstu.
“No Isolation” ir dibināts Norvēģijā 2015. gadā ar mērķi mazināt cilvēku vientulību un sociālo izolētību, izmantojot tehnoloģijas, teikts uzņēmuma mājaslapā. Ideja radās Karenai Dolvai pēc sarunas ar māti, kura dalījās pieredzē par meitas slimības laikā piedzīvoto izolētību un atrautību no ierastās ikdienas, skolas un draugiem. Tā aizsākās robota AV1 izstrāde, kurā iesaistījās arī bērni, skolotāji un pētnieki.
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Rīgas Valsts 2. ģimnāzija izmantots oriģināls risinājums situācijā, kad skolniece kādu laiku veselības apsvērumu dēļ nevarēja apmeklēt skolu klātienē, taču mācīties spēja un gribēja.
7. b klases skolniecei Rūtai palīgā nāca AV1 teleklātbūtnes robots. Ar tā palīdzību Rūta visu oktobri varēja piedalīties mācību stundās, uzdot jautājumus, sazināties ar skolotājiem un draugiem, pat iesaistīties klases ikdienas notikumos, savā “Facebook” lapā vēsta ģimnāzija.
“Mana mācību diena ar robotu bija diezgan līdzīga parastai mācību dienai. Vienīgā atšķirība bija tāda, ka man no rītiem nebija jāpavada laiks ceļā uz skolu,”
stāsta Rūta.
Robota lietošana bijusi ērta un vienkārša. Viena no noderīgākajām robota funkcijām Rūtai bija iespēja “pacelt roku”, gluži kā mācoties klātienē. Visinteresantākā šķitusi čukstu funkcija, ko Rūta reizēm izmantojusi sarunās ar klasesbiedriem. “Jā, šo funkciju dažreiz izmantoju, bet novēroju, ka skolotāji tik un tā ļoti labi dzird, par ko tiek runāts,” smejoties atzinusi skolniece.
Rūta īpaši novērtējusi iespēju būt klātesošai ne tikai mācību stundās, bet arī klases ikdienā. Arī klase ātri pieradusi pie jaunā “klasesbiedra”, palīdzot to pārvietot no vienas mācību telpas uz citu, tā kā Rūta nav aizmirsta pēc kārtējās stundas “viena klasē”.
"Viena no vērtīgākajām lietām bija tā, ka Rūta varēja piedalīties stundā, runājot un iesaistoties mācību procesā. Lai gan viņa nebija klasē fiziski, Rūta stundās bija klāt jau no pirmās dienas. Tas ļoti palīdzēja saglabāt mācību ritmu un padarīt vieglāku atgriešanās procesu," teic skolotāja Anna Dārija Saleniece.
Šobrīd jau Rūta atgriezusies skolas solā klātienes režīmā. Ģimnāzija pauž sirsnīgu paldies Rūtas ģimenei par iniciatīvu, uzņēmumam “No Isolation” par atsaucību, skolas vadībai, skolotājiem un klasesbiedriem par atbalstu.
“No Isolation” ir dibināts Norvēģijā 2015. gadā ar mērķi mazināt cilvēku vientulību un sociālo izolētību, izmantojot tehnoloģijas, teikts uzņēmuma mājaslapā. Ideja radās Karenai Dolvai pēc sarunas ar māti, kura dalījās pieredzē par meitas slimības laikā piedzīvoto izolētību un atrautību no ierastās ikdienas, skolas un draugiem. Tā aizsākās robota AV1 izstrāde, kurā iesaistījās arī bērni, skolotāji un pētnieki.
Aptauja
Kāds būs lielākais pārbaudījums ar mākslīgā intelekta ienākšanu?
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