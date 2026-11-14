Magones randiņā atklājas Jura jūtīgā puse — vīrietis nespēj valdīt asaras

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magones un Jura tikšanās pie Jaungulbenes pils iegūst negaidīti emocionālu pavērsienu. Vīrietis, kurš aizrāvies ar dzejas rakstīšanu, saņemas nolasīt Magonei vienu no saviem garadarbiem, taču lasīšanas laikā viņu pārņem tik spēcīgas emocijas, ka acīs saskrien asaras.
Magone steidz Juri mierināt, tomēr vēlāk dalās pārdomās par vīrieša emocionālo reakciju. Viņasprāt, dzeja var būt veids, kā cilvēks uz papīra izliek sevī uzkrātās sāpes un pārdzīvojumus. Savu rakstīto vārdu lasīšana skaļi ļauj pašam sadzirdēt un no jauna izjust to, kas līdz šim palicis neizteikts.
"Dzeja principā ir arī bikts pašam sev. Tiklīdz tu pasaki savus sāpju vārdus skaļi, tā tie tev atvibrē atpakaļ. Tu ieraugi savu spoguļattēlu," viņa skaidro.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magones un Jura tikšanās pie Jaungulbenes pils iegūst negaidīti emocionālu pavērsienu. Vīrietis, kurš aizrāvies ar dzejas rakstīšanu, saņemas nolasīt Magonei vienu no saviem garadarbiem, taču lasīšanas laikā viņu pārņem tik spēcīgas emocijas, ka acīs saskrien asaras.
Magone steidz Juri mierināt, tomēr vēlāk dalās pārdomās par vīrieša emocionālo reakciju. Viņasprāt, dzeja var būt veids, kā cilvēks uz papīra izliek sevī uzkrātās sāpes un pārdzīvojumus. Savu rakstīto vārdu lasīšana skaļi ļauj pašam sadzirdēt un no jauna izjust to, kas līdz šim palicis neizteikts.
"Dzeja principā ir arī bikts pašam sev. Tiklīdz tu pasaki savus sāpju vārdus skaļi, tā tie tev atvibrē atpakaļ. Tu ieraugi savu spoguļattēlu," viņa skaidro.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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