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#rakstnieki #slavenības #šovi #tv

Magones randiņā atklājas Jura jūtīgā puse — vīrietis nespēj valdīt asaras

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 14. novembris, 09:48
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2026. gada 14. novembris, 09:48
Magones pielūdzējs Juris.
Magones pielūdzējs Juris.
Foto: 360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magones un Jura tikšanās pie Jaungulbenes pils iegūst negaidīti emocionālu pavērsienu. Vīrietis, kurš aizrāvies ar dzejas rakstīšanu, saņemas nolasīt Magonei vienu no saviem garadarbiem, taču lasīšanas laikā viņu pārņem tik spēcīgas emocijas, ka acīs saskrien asaras.

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Magone steidz Juri mierināt, tomēr vēlāk dalās pārdomās par vīrieša emocionālo reakciju. Viņasprāt, dzeja var būt veids, kā cilvēks uz papīra izliek sevī uzkrātās sāpes un pārdzīvojumus. Savu rakstīto vārdu lasīšana skaļi ļauj pašam sadzirdēt un no jauna izjust to, kas līdz šim palicis neizteikts.

"Dzeja principā ir arī bikts pašam sev. Tiklīdz tu pasaki savus sāpju vārdus skaļi, tā tie tev atvibrē atpakaļ. Tu ieraugi savu spoguļattēlu," viņa skaidro.

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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magones un Jura tikšanās pie Jaungulbenes pils iegūst negaidīti emocionālu pavērsienu. Vīrietis, kurš aizrāvies ar dzejas rakstīšanu, saņemas nolasīt Magonei vienu no saviem garadarbiem, taču lasīšanas laikā viņu pārņem tik spēcīgas emocijas, ka acīs saskrien asaras.

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Magone steidz Juri mierināt, tomēr vēlāk dalās pārdomās par vīrieša emocionālo reakciju. Viņasprāt, dzeja var būt veids, kā cilvēks uz papīra izliek sevī uzkrātās sāpes un pārdzīvojumus. Savu rakstīto vārdu lasīšana skaļi ļauj pašam sadzirdēt un no jauna izjust to, kas līdz šim palicis neizteikts.

"Dzeja principā ir arī bikts pašam sev. Tiklīdz tu pasaki savus sāpju vārdus skaļi, tā tie tev atvibrē atpakaļ. Tu ieraugi savu spoguļattēlu," viņa skaidro.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Tēmturi
#rakstnieki #slavenības #šovi #tv
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