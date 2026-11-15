Nepatīkama grūtniecības blakne, par kuru klusē daudzas sievietes — kā rīkoties?

Grūtniecības laikā sievietes ķermenis piedzīvo būtiskas pārmaiņas, un līdz ar tām var parādīties arī nepatīkamas veselības problēmas. Hemoroīdi, aizcietējumi, sāpes un diskomforts ir biežas sūdzības, ar kurām saskaras topošās un jaunās māmiņas, stāsta 360TV raidījumā "Māmiņu klubs piedāvā — Mājas. Ģimene. Mēs".
Kā skaidro Dr. Mauriņa klīnikas proktoloģe Dr. Inga Melbārde-Gorkuša, hemoroīdu veidošanos grūtniecības laikā veicina vairāki faktori — palielināts cirkulējošo asiņu daudzums, hormonālās pārmaiņas un augošās dzemdes radītais spiediens uz asinsvadiem. "Grūtniecības laikā pieaug progesterona līmenis. Tas atslābina arī vēnu sieniņas, un, pieaugot slodzei uz vēnām, veidojas asins sastrēgums," skaidro speciāliste.
Situāciju var pasliktināt arī aizcietējumi, tāpēc īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību ikdienas uzturam un dzīvesveidam. "Šķiedrvielas vienas pašas par sevi nav pietiekamas, lai mīkstinātu vēdera izeju, jo vairākām šķiedrvielām ir vajadzīgs uzbriest ūdens vidē," atgādina proktoloģe, uzsverot, ka būtiski ir uzņemt arī pietiekami daudz šķidruma un regulāri kustēties.
Lai gan daudzām sievietēm vizīte pie proktologa šķiet biedējoša, speciāliste mudina nekautrēties meklēt palīdzību.
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Grūtniecības laikā sievietes ķermenis piedzīvo būtiskas pārmaiņas, un līdz ar tām var parādīties arī nepatīkamas veselības problēmas. Hemoroīdi, aizcietējumi, sāpes un diskomforts ir biežas sūdzības, ar kurām saskaras topošās un jaunās māmiņas, stāsta 360TV raidījumā "Māmiņu klubs piedāvā — Mājas. Ģimene. Mēs".
Kā skaidro Dr. Mauriņa klīnikas proktoloģe Dr. Inga Melbārde-Gorkuša, hemoroīdu veidošanos grūtniecības laikā veicina vairāki faktori — palielināts cirkulējošo asiņu daudzums, hormonālās pārmaiņas un augošās dzemdes radītais spiediens uz asinsvadiem. "Grūtniecības laikā pieaug progesterona līmenis. Tas atslābina arī vēnu sieniņas, un, pieaugot slodzei uz vēnām, veidojas asins sastrēgums," skaidro speciāliste.
Situāciju var pasliktināt arī aizcietējumi, tāpēc īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību ikdienas uzturam un dzīvesveidam. "Šķiedrvielas vienas pašas par sevi nav pietiekamas, lai mīkstinātu vēdera izeju, jo vairākām šķiedrvielām ir vajadzīgs uzbriest ūdens vidē," atgādina proktoloģe, uzsverot, ka būtiski ir uzņemt arī pietiekami daudz šķidruma un regulāri kustēties.
Lai gan daudzām sievietēm vizīte pie proktologa šķiet biedējoša, speciāliste mudina nekautrēties meklēt palīdzību.
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