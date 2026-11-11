"Katrai izvēlei ir cena" — Premjers brīdina par graudu tranzīta aizlieguma sekām

Krievijas graudu tranzīta aizliegums jāattiecina uz turpmākiem darījumiem, jo jau noslēgto līgumu izpildes apturēšana radītu tiesvedības un kompensāciju riskus, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pauda Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Premjers uzsvēra, ka jāizšķiras par veidu, kā tranzītu aizliegt, nevis par to, vai aizliegums nepieciešams. Vienlaikus esot jāatrod risinājums ar iespējami mazāku ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu.
Kulbergs minēja trīs iespējamos rīcības virzienus — risinājumu Eiropas Savienības (ES) līmenī, Latvijas noteiktu aizliegumu vai ierobežojumus, kas saistīti ar Latvijas infrastruktūras izmantošanu. Atbilstošākais risinājums esot jāizvērtē Zemkopības ministrijai kopā ar Ārlietu ministriju.
Runājot par jau noslēgtajiem līgumiem, Kulbergs apgalvoja, ka to izpildes pārtraukšana izraisītu tiesvedības, kurās Latvija zaudētu un tai būtu jāmaksā kompensācijas. Viņš argumentēja, ka graudi pieder starptautiskiem tirgotājiem, tostarp ASV, Šveices, Dānijas un Dubaijas uzņēmumiem, kuru komercdarbību šie ierobežojumi skartu.
Premjera ieskatā jāraugās uz priekšu, lai Latvijas infrastruktūra turpmāk netiktu izmantota šādam tranzītam.
Kulbergs arī brīdināja par iespējamu pretreakciju, kas varētu skart citu kravu pārvadājumus. Pēc viņa teiktā, Latvijas ostās kravu apjoms varētu samazināties par 30%, kā arī varētu tikt apdraudētas minerālmēslu piegādes Latvijas lauksaimniekiem no Kazahstānas un Uzbekistānas. Viņš pieļāva arī Latvijas zemnieku graudu pārvadāšanas izmaksu pieaugumu.
Premjers norādīja, ka viņa bažas neesot galvenokārt par ieņēmumiem no paša Krievijas graudu tranzīta, bet gan par plašākām ekonomiskajām sekām.
Atbildot uz jautājumiem par morālajiem apsvērumiem tranzīta aizliegšanā, Kulbergs uzsvēra, ka iespējamie papildu izdevumi būtu jāsedz situācijā, kad budžetā jau trūkst līdzekļu dažādām vajadzībām. Viņš minēja kultūras darbinieku un skolotāju atalgojumu, kā arī veselības nozarei dotos solījumus.
"Katrai izvēlei ir cena. Šī cena būs jāmaksā visiem," sacīja premjers.
Raidījumā Kulbergam tika atgādināts arī ES Tiesas tiesneses Inetas Ziemeles norādītais, ka Līgums par ES darbību paredz iespēju noteikt tranzīta ierobežojumus, pamatojoties uz sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem. Premjers atbildēja, ka viņa bažas ir par komercattiecību ietekmēšanu un iespējamām kompensācijām, nevis ES piemērotiem sodiem.
Jautājumu par tranzīta aizliegumu valdībā paredzēts skatīt nākamnedēļ. Kulbergs pieļāva, ka to varētu darīt jau jaunais Ministru kabinets, taču tas atkarīgs no valdības veidošanas gaitas.
Kulbergs otrdien pēc valdības sēdes informēja, ka likumprojektu gatavo Zemkopības ministrija, bet vēl nepieciešams ārlietu un satiksmes ministru vērtējums. Savukārt sestdien protestā "Asins graudiem — nē!" viņš solīja virzīt regulējumu, kas liegtu slēgt jaunus līgumus par Krievijas graudu tranzītu.
Saeima 24. septembrī aicināja valdību izstrādāt regulējumu, lai nekavējoties pārtrauktu un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanu Latvijā, tostarp tranzītā.
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Krievijas graudu tranzīta aizliegums jāattiecina uz turpmākiem darījumiem, jo jau noslēgto līgumu izpildes apturēšana radītu tiesvedības un kompensāciju riskus, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pauda Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Premjers uzsvēra, ka jāizšķiras par veidu, kā tranzītu aizliegt, nevis par to, vai aizliegums nepieciešams. Vienlaikus esot jāatrod risinājums ar iespējami mazāku ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu.
Kulbergs minēja trīs iespējamos rīcības virzienus — risinājumu Eiropas Savienības (ES) līmenī, Latvijas noteiktu aizliegumu vai ierobežojumus, kas saistīti ar Latvijas infrastruktūras izmantošanu. Atbilstošākais risinājums esot jāizvērtē Zemkopības ministrijai kopā ar Ārlietu ministriju.
Runājot par jau noslēgtajiem līgumiem, Kulbergs apgalvoja, ka to izpildes pārtraukšana izraisītu tiesvedības, kurās Latvija zaudētu un tai būtu jāmaksā kompensācijas. Viņš argumentēja, ka graudi pieder starptautiskiem tirgotājiem, tostarp ASV, Šveices, Dānijas un Dubaijas uzņēmumiem, kuru komercdarbību šie ierobežojumi skartu.
Premjera ieskatā jāraugās uz priekšu, lai Latvijas infrastruktūra turpmāk netiktu izmantota šādam tranzītam.
Kulbergs arī brīdināja par iespējamu pretreakciju, kas varētu skart citu kravu pārvadājumus. Pēc viņa teiktā, Latvijas ostās kravu apjoms varētu samazināties par 30%, kā arī varētu tikt apdraudētas minerālmēslu piegādes Latvijas lauksaimniekiem no Kazahstānas un Uzbekistānas. Viņš pieļāva arī Latvijas zemnieku graudu pārvadāšanas izmaksu pieaugumu.
Premjers norādīja, ka viņa bažas neesot galvenokārt par ieņēmumiem no paša Krievijas graudu tranzīta, bet gan par plašākām ekonomiskajām sekām.
Atbildot uz jautājumiem par morālajiem apsvērumiem tranzīta aizliegšanā, Kulbergs uzsvēra, ka iespējamie papildu izdevumi būtu jāsedz situācijā, kad budžetā jau trūkst līdzekļu dažādām vajadzībām. Viņš minēja kultūras darbinieku un skolotāju atalgojumu, kā arī veselības nozarei dotos solījumus.
"Katrai izvēlei ir cena. Šī cena būs jāmaksā visiem," sacīja premjers.
Raidījumā Kulbergam tika atgādināts arī ES Tiesas tiesneses Inetas Ziemeles norādītais, ka Līgums par ES darbību paredz iespēju noteikt tranzīta ierobežojumus, pamatojoties uz sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem. Premjers atbildēja, ka viņa bažas ir par komercattiecību ietekmēšanu un iespējamām kompensācijām, nevis ES piemērotiem sodiem.
Jautājumu par tranzīta aizliegumu valdībā paredzēts skatīt nākamnedēļ. Kulbergs pieļāva, ka to varētu darīt jau jaunais Ministru kabinets, taču tas atkarīgs no valdības veidošanas gaitas.
Kulbergs otrdien pēc valdības sēdes informēja, ka likumprojektu gatavo Zemkopības ministrija, bet vēl nepieciešams ārlietu un satiksmes ministru vērtējums. Savukārt sestdien protestā "Asins graudiem — nē!" viņš solīja virzīt regulējumu, kas liegtu slēgt jaunus līgumus par Krievijas graudu tranzītu.
Saeima 24. septembrī aicināja valdību izstrādāt regulējumu, lai nekavējoties pārtrauktu un turpmāk nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas graudu ievešanu Latvijā, tostarp tranzītā.
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