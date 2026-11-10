Inflācija Latvijā nedaudz atkāpusies: kas kļuvis dārgāks un kas — lētāks?

Latvijā patēriņa cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri palielinājās par 0,4%, bet gada laikā — šogad oktobrī salīdzinājumā ar 2025. gada oktobri — pieauga par 3,1%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Savukārt 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, oktobrī pieaudzis par 3,1%.
Precēm cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri pieauga par 0,3%, bet pakalpojumiem — par 0,4%, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri precēm cenas pieauga par 2,4%, bet pakalpojumiem — par 4,8%.
Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada oktobrī, salīdzinot ar 2026. gada septembri, bija transporta grupai (+0,2 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,2 procentpunkti), kā arī restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem (-0,1 procentpunkts), atpūtai, sportam un kultūrai (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,1%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu šajā grupā mēneša laikā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+9,8%), galvenokārt tomātiem un gurķiem. Saistībā ar akciju noslēgšanos dārgākas kļuva augu eļļas (+6%), siers (+1,2%), kafija (+1,4%), kā arī gatavie ēdieni (+1,6%). Savukārt lētāka akciju ietekmē bija žāvēta, sālīta vai kūpināta cūkgaļa (-4,2%), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (-10,7%), citi miltu konditorejas izstrādājumi (-2,1%), svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa (-0,9%), maize (-0,8%), citi cukura konditorejas izstrādājumi un deserti (-3,8%). Sezonālo faktoru ietekmē cenas samazinājās kartupeļiem (-8,8%). Lētāki bija arī citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi (-5,3%), kā arī svaigi citrusaugļi (-8,8%).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā pieauga par 1,1%.
Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā bija siltumenerģijai (+2,2%). Dārgāka bija arī elektroenerģija (+1,7%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+0,7%) un atkritumu savākšana (+0,8%).
Mājas aprīkojumam, regulārai mājsaimniecības uzturēšanai un ierīcēm cenas mēneša laikā pieauga par 1%. Galvenokārt noslēdzoties akcijām, dārgākas bija mājokļa mēbeles, kā arī mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.
Transporta grupā cenas mēneša laikā palielinājās par 1,6%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums pasažieru aviopārvadājumiem. Mēneša laikā cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem. Degviela sadārdzinājās par 0,2%, tostarp auto gāze — par 9,2%, dīzeļdegviela — par 0,1%, savukārt benzīns kļuva lētāks par 0,2%.
Informācijas un sakaru grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā pieauga par 0,7%. Mēneša laikā sadārdzinājās mobilo tālruņu iekārtas, kā arī datori.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 0,6%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, precēm lolojumdzīvniekiem, grāmatām. Savukārt dārgāki bija kinoteātru, teātru un koncertu norises vietu sniegtie pakalpojumi.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 2,5%. Viesnīcu pakalpojumiem mēneša laikā cenas saruka par 11,5%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+0,4%), kā arī ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumiem (+0,2%).
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas mēneša laikā samazinājās par 1,1%. Galvenokārt akciju ietekmē, būtiskākais cenu kritums grupā bija citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei.
Pārējās patēriņa grupās mēneša laikā nozīmīgākais cenu kāpums bija apģērbiem, vīnogu vīnam, attēldiagnostikas pakalpojumiem un medicīnas laboratoriju pakalpojumiem.
Savukārt lētākas bija kurpes un citi apavi.
2026. gada oktobrī, salīdzinot ar 2025. gada oktobri, lielākā ietekme uz cenu līmeņa pieaugumu bija transporta grupai, galvenokārt degvielai (+1,7 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+1,1 procentpunkts). Būtiska ietekme bija arī atpūtai, sportam un kultūrai (+0,5 procentpunkti), alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (+0,3 procentpunkti), savukārt cenu līmeņa pieaugumu mazināja pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenu kritums (-1,2 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā samazinājās par 5,3%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā gada laikā bija maizei (-7,4%), sviestam (-22,8%), vājpienam (-18,7%), svaigai, atdzesētai vai saldētai vistu gaļai (-8,2%), kā arī gaļas izstrādājumiem (-5,5%). Lētāka bija arī kafija (-7%), siers (-5%), svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (-6,1%), svaigi kauleņi un sēkleņi (-21,4%), jogurts un līdzīgi produkti (-5,8%), kartupeļi (-17,8%), citi svaigi augļi (-22,8%), šokolāde (-6,9%), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-5,2%), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (-18%), augu eļļas (-9,9%), svaigas dateles, vīģes un tropu augļi (-10,6%), svaigi citrusaugļi (-19%), olas (-9,6%). Savukārt dārgāki bija svaigi vai atdzesēti augļu dārzeņi (+7,5%), žāvētas, sālītas vai kūpinātas zivis (+31,8%), kā arī ievārījums un medus (+5,7%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,2%. Tabakas izstrādājumiem gada laikā cenas palielinājās vidēji par 12%. Dārgāki kļuva stiprie alkoholiskie dzērieni un liķieri (+1,4%), savukārt lētāks kļuva alus (-4%).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 6,8%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija siltumenerģijai (+6,8%). Dārgāka bija elektroenerģija (+6,1%), dabasgāze (+16,8%), cietais kurināmais (+12,2%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+5,1%), ūdensapgāde (+5,8%), kanalizācijas pakalpojumi (+7,7%), atkritumu savākšana (+7,6%), kā arī pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+5,6%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 3,5%.
Gada laikā dārgāki kļuva zobārstniecības pakalpojumi, ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, medikamenti, attēldiagnostikas pakalpojumi un medicīnas laboratoriju pakalpojumi.
Transporta grupā cenas gada laikā pieauga vidēji par 12,8%, ko galvenokārt noteica cenu kāpums degvielai (+34,5%). Dīzeļdegviela kļuva dārgāka par 38,1%, benzīns — par 27,9% un auto gāze — par 12,9%. Cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, pasažieru aviopārvadājumiem. Savukārt cenas samazinājās lietotām automašīnām, rezerves detaļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem.
Atpūtai, sportam un kultūrai vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,5%. Cenas pieauga kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, laikrakstiem un periodiskajiem izdevumiem, veterinārajiem un citiem pakalpojumiem lolojumdzīvniekiem, sporta pakalpojumiem, kinoteātru, teātru un koncertu norises vietu sniegtajiem pakalpojumiem un precēm dārzam.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,3%. Ēdināšanas pakalpojumi sadārdzinājās vidēji par 3,7%, galvenokārt restorānu un kafejnīcu pakalpojumi (+3,5%), kā arī ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumi (+4,1%). Dārgāki bija arī viesnīcu pakalpojumi (+3%).
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 4,3%. Lielākā ietekme uz cenu kāpumu bija citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumiem, uzturēšanās maksai veco ļaužu pansionātā, juvelierizstrādājumiem un rokas pulksteņiem, kā arī ceļojumu piederumiem, bērnu precēm un citiem personiskās lietošanas priekšmetiem. Lētāki kļuva bērnu aprūpes pakalpojumi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija mobilo tālruņu iekārtām, augstākajai izglītībai, apģērbiem, datoriem, banku pakalpojumiem, autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, mājokļa mēbelēm, mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem. Savukārt lētāka bija pirmsskolas izglītība.
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Latvijā patēriņa cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri palielinājās par 0,4%, bet gada laikā — šogad oktobrī salīdzinājumā ar 2025. gada oktobri — pieauga par 3,1%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Savukārt 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, oktobrī pieaudzis par 3,1%.
Precēm cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri pieauga par 0,3%, bet pakalpojumiem — par 0,4%, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri precēm cenas pieauga par 2,4%, bet pakalpojumiem — par 4,8%.
Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada oktobrī, salīdzinot ar 2026. gada septembri, bija transporta grupai (+0,2 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,2 procentpunkti), kā arī restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem (-0,1 procentpunkts), atpūtai, sportam un kultūrai (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,1%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu šajā grupā mēneša laikā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+9,8%), galvenokārt tomātiem un gurķiem. Saistībā ar akciju noslēgšanos dārgākas kļuva augu eļļas (+6%), siers (+1,2%), kafija (+1,4%), kā arī gatavie ēdieni (+1,6%). Savukārt lētāka akciju ietekmē bija žāvēta, sālīta vai kūpināta cūkgaļa (-4,2%), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (-10,7%), citi miltu konditorejas izstrādājumi (-2,1%), svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa (-0,9%), maize (-0,8%), citi cukura konditorejas izstrādājumi un deserti (-3,8%). Sezonālo faktoru ietekmē cenas samazinājās kartupeļiem (-8,8%). Lētāki bija arī citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi (-5,3%), kā arī svaigi citrusaugļi (-8,8%).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā pieauga par 1,1%.
Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā bija siltumenerģijai (+2,2%). Dārgāka bija arī elektroenerģija (+1,7%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+0,7%) un atkritumu savākšana (+0,8%).
Mājas aprīkojumam, regulārai mājsaimniecības uzturēšanai un ierīcēm cenas mēneša laikā pieauga par 1%. Galvenokārt noslēdzoties akcijām, dārgākas bija mājokļa mēbeles, kā arī mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.
Transporta grupā cenas mēneša laikā palielinājās par 1,6%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums pasažieru aviopārvadājumiem. Mēneša laikā cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem. Degviela sadārdzinājās par 0,2%, tostarp auto gāze — par 9,2%, dīzeļdegviela — par 0,1%, savukārt benzīns kļuva lētāks par 0,2%.
Informācijas un sakaru grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā pieauga par 0,7%. Mēneša laikā sadārdzinājās mobilo tālruņu iekārtas, kā arī datori.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 0,6%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, precēm lolojumdzīvniekiem, grāmatām. Savukārt dārgāki bija kinoteātru, teātru un koncertu norises vietu sniegtie pakalpojumi.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 2,5%. Viesnīcu pakalpojumiem mēneša laikā cenas saruka par 11,5%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+0,4%), kā arī ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumiem (+0,2%).
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas mēneša laikā samazinājās par 1,1%. Galvenokārt akciju ietekmē, būtiskākais cenu kritums grupā bija citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei.
Pārējās patēriņa grupās mēneša laikā nozīmīgākais cenu kāpums bija apģērbiem, vīnogu vīnam, attēldiagnostikas pakalpojumiem un medicīnas laboratoriju pakalpojumiem.
Savukārt lētākas bija kurpes un citi apavi.
2026. gada oktobrī, salīdzinot ar 2025. gada oktobri, lielākā ietekme uz cenu līmeņa pieaugumu bija transporta grupai, galvenokārt degvielai (+1,7 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+1,1 procentpunkts). Būtiska ietekme bija arī atpūtai, sportam un kultūrai (+0,5 procentpunkti), alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (+0,3 procentpunkti), savukārt cenu līmeņa pieaugumu mazināja pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenu kritums (-1,2 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā samazinājās par 5,3%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā gada laikā bija maizei (-7,4%), sviestam (-22,8%), vājpienam (-18,7%), svaigai, atdzesētai vai saldētai vistu gaļai (-8,2%), kā arī gaļas izstrādājumiem (-5,5%). Lētāka bija arī kafija (-7%), siers (-5%), svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa (-6,1%), svaigi kauleņi un sēkleņi (-21,4%), jogurts un līdzīgi produkti (-5,8%), kartupeļi (-17,8%), citi svaigi augļi (-22,8%), šokolāde (-6,9%), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-5,2%), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (-18%), augu eļļas (-9,9%), svaigas dateles, vīģes un tropu augļi (-10,6%), svaigi citrusaugļi (-19%), olas (-9,6%). Savukārt dārgāki bija svaigi vai atdzesēti augļu dārzeņi (+7,5%), žāvētas, sālītas vai kūpinātas zivis (+31,8%), kā arī ievārījums un medus (+5,7%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,2%. Tabakas izstrādājumiem gada laikā cenas palielinājās vidēji par 12%. Dārgāki kļuva stiprie alkoholiskie dzērieni un liķieri (+1,4%), savukārt lētāks kļuva alus (-4%).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 6,8%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija siltumenerģijai (+6,8%). Dārgāka bija elektroenerģija (+6,1%), dabasgāze (+16,8%), cietais kurināmais (+12,2%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+5,1%), ūdensapgāde (+5,8%), kanalizācijas pakalpojumi (+7,7%), atkritumu savākšana (+7,6%), kā arī pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+5,6%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 3,5%.
Gada laikā dārgāki kļuva zobārstniecības pakalpojumi, ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, medikamenti, attēldiagnostikas pakalpojumi un medicīnas laboratoriju pakalpojumi.
Transporta grupā cenas gada laikā pieauga vidēji par 12,8%, ko galvenokārt noteica cenu kāpums degvielai (+34,5%). Dīzeļdegviela kļuva dārgāka par 38,1%, benzīns — par 27,9% un auto gāze — par 12,9%. Cenas pieauga personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, pasažieru aviopārvadājumiem. Savukārt cenas samazinājās lietotām automašīnām, rezerves detaļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem.
Atpūtai, sportam un kultūrai vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,5%. Cenas pieauga kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, laikrakstiem un periodiskajiem izdevumiem, veterinārajiem un citiem pakalpojumiem lolojumdzīvniekiem, sporta pakalpojumiem, kinoteātru, teātru un koncertu norises vietu sniegtajiem pakalpojumiem un precēm dārzam.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,3%. Ēdināšanas pakalpojumi sadārdzinājās vidēji par 3,7%, galvenokārt restorānu un kafejnīcu pakalpojumi (+3,5%), kā arī ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumi (+4,1%). Dārgāki bija arī viesnīcu pakalpojumi (+3%).
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 4,3%. Lielākā ietekme uz cenu kāpumu bija citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumiem, uzturēšanās maksai veco ļaužu pansionātā, juvelierizstrādājumiem un rokas pulksteņiem, kā arī ceļojumu piederumiem, bērnu precēm un citiem personiskās lietošanas priekšmetiem. Lētāki kļuva bērnu aprūpes pakalpojumi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija mobilo tālruņu iekārtām, augstākajai izglītībai, apģērbiem, datoriem, banku pakalpojumiem, autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, mājokļa mēbelēm, mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem. Savukārt lētāka bija pirmsskolas izglītība.
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