Kenijā no mākslīgajiem matiem top stilīgas somas

Atkritumi bieži vien patiesībā ir vērtīgs resurss, turklāt negaidītā veidā. Āfrikā sievietēm ļoti populāri ir pieaudzēti mākslīgie mati, kas ļauj izveidot bizītes un dažādus citus pinumus, taču jau pēc pāris mēnešiem tie savu ir nokalpojuši.
Šis atkritumu veids dabiskā veidā nesadalās, turklāt var arī aizsprostot ūdens notekas. Lielākoties tos izmet, kur pagadās, aģentūrai AP atzīst Kenijas skaistumkopšanas uzņēmuma “Queening Afrika” līdzdibinātāja Damarisa Kurija, kas cenšas dot savu artavu labākai pasaulei.
“Queening Afrika” izdala saloniem maisus, kur savākt vairs nevajadzīgos sintētiskos matus. Pēc tam uzņēmuma darbnīcā sieviešu komanda sašķiro matus pēc krāsas un tekstūras, atdala materiālu, ko var izmantot atkārtoti, izmazgā, pirms sagatavot tālākam darbam.
Gatavie darinājumi ir stilīgas afrikāniska stila somas, un nezinātājiem prātā neienāks, ka izmantotais materiāls iepriekš bija iepīts kādas sievietes matos. “Queening Afrika” savā “Instagram” profilā lepojas, ka kādam tūristu veikalam piegādātās somas reiz izķertas pat dažu minūšu laikā.
Sievietes strādā kopā kā komanda, pieredzējušākās nodod savas zināšanas jaunākajām darbiniecēm. Sešu bērnu māte Veronika Musjoka šeit ir nostrādājusi divus gadus, mācot savas aušanas prasmes jaunākajām paaudzēm un vienlaikus sniedzot padomus par dzīves izvēlēm.
“Es esmu pinēja jau divas desmitgades, un es konsultēju bērnus un jaunās māmiņas, lai palīdzētu viņām izvairīties no tādām problēmām kā bezpajumtniecība, grūtniecība jaunā vecumā un narkotiku lietošana.
Es mācu viņām šo prasmi, lai viņas varētu to izmantot savas dzīves uzlabošanai,”
saka Veronika.
Rozai Aumai šī ir iespēja uzturēt savu ģimeni: “Aušana mani ir atbalstījusi un devusi spēku, tā ir palīdzējusi man vest bērnus uz skolu un nopelnīt naudu ar “Queening Afrika” starpniecību.”
Džoisa Gitau, jaunatnes konsultante, kura strādā ar “Plan International Kenya”, uzsver, ka šāda veida iniciatīva sniedz ekonomisko vērtību: “Pašlaik mums ir apmēram desmit jaunas sievietes, kuras pelna ar “Queening Afrika”. Tie ir cilvēki, kuri spēj sevi uzturēt ikdienas iztikai, nopelnīt pārtikai, samaksāt īri, vest bērnus uz skolu, pateicoties šādam biznesam. Tā ir skaidra liecība, ka šādas organizācijas un šādas iniciatīvas ir ekonomiski ilgtspējīgas.”
Kenijas Nacionālais statistikas birojs savā 2026. gada ekonomiskajā pārskatā ziņo, ka neformālais sektors veidoja 87,2 % no 822 100 jaunajām darbavietām, kas Kenijā radītas 2025. gadā.
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Atkritumi bieži vien patiesībā ir vērtīgs resurss, turklāt negaidītā veidā. Āfrikā sievietēm ļoti populāri ir pieaudzēti mākslīgie mati, kas ļauj izveidot bizītes un dažādus citus pinumus, taču jau pēc pāris mēnešiem tie savu ir nokalpojuši.
Šis atkritumu veids dabiskā veidā nesadalās, turklāt var arī aizsprostot ūdens notekas. Lielākoties tos izmet, kur pagadās, aģentūrai AP atzīst Kenijas skaistumkopšanas uzņēmuma “Queening Afrika” līdzdibinātāja Damarisa Kurija, kas cenšas dot savu artavu labākai pasaulei.
“Queening Afrika” izdala saloniem maisus, kur savākt vairs nevajadzīgos sintētiskos matus. Pēc tam uzņēmuma darbnīcā sieviešu komanda sašķiro matus pēc krāsas un tekstūras, atdala materiālu, ko var izmantot atkārtoti, izmazgā, pirms sagatavot tālākam darbam.
Gatavie darinājumi ir stilīgas afrikāniska stila somas, un nezinātājiem prātā neienāks, ka izmantotais materiāls iepriekš bija iepīts kādas sievietes matos. “Queening Afrika” savā “Instagram” profilā lepojas, ka kādam tūristu veikalam piegādātās somas reiz izķertas pat dažu minūšu laikā.
Sievietes strādā kopā kā komanda, pieredzējušākās nodod savas zināšanas jaunākajām darbiniecēm. Sešu bērnu māte Veronika Musjoka šeit ir nostrādājusi divus gadus, mācot savas aušanas prasmes jaunākajām paaudzēm un vienlaikus sniedzot padomus par dzīves izvēlēm.
“Es esmu pinēja jau divas desmitgades, un es konsultēju bērnus un jaunās māmiņas, lai palīdzētu viņām izvairīties no tādām problēmām kā bezpajumtniecība, grūtniecība jaunā vecumā un narkotiku lietošana.
Es mācu viņām šo prasmi, lai viņas varētu to izmantot savas dzīves uzlabošanai,”
saka Veronika.
Rozai Aumai šī ir iespēja uzturēt savu ģimeni: “Aušana mani ir atbalstījusi un devusi spēku, tā ir palīdzējusi man vest bērnus uz skolu un nopelnīt naudu ar “Queening Afrika” starpniecību.”
Džoisa Gitau, jaunatnes konsultante, kura strādā ar “Plan International Kenya”, uzsver, ka šāda veida iniciatīva sniedz ekonomisko vērtību: “Pašlaik mums ir apmēram desmit jaunas sievietes, kuras pelna ar “Queening Afrika”. Tie ir cilvēki, kuri spēj sevi uzturēt ikdienas iztikai, nopelnīt pārtikai, samaksāt īri, vest bērnus uz skolu, pateicoties šādam biznesam. Tā ir skaidra liecība, ka šādas organizācijas un šādas iniciatīvas ir ekonomiski ilgtspējīgas.”
Kenijas Nacionālais statistikas birojs savā 2026. gada ekonomiskajā pārskatā ziņo, ka neformālais sektors veidoja 87,2 % no 822 100 jaunajām darbavietām, kas Kenijā radītas 2025. gadā.
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