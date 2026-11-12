Ukraina saskaras ar jauniem sistemātiskiem "Starshield" ierobežojumiem, paziņo Zelenskis

Ukrainas bruņotie spēki saskaras ar jauniem sistemātiskiem ierobežojumiem satelītsakaru sistēmas "Starlink" militārās versijas "Starshield" izmantošanai, ceturtdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukraina pirmo reizi ziņoja par problēmām ar "Starshield" izmantošanu pagājušajā mēnesī pēc strīda starp Zelenski un ASV prezidentu Donaldu Trampu par ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījumu.
Tramps un uzņēmuma "SpaceX" dibinātājs Īlons Masks noliedza atbildību par pārtraukumiem, lai gan Masks vēlāk apsūdzēja Ukrainu par "SpaceX" interneta pakalpojuma "Starlink" ļaunprātīgu izmantošanu militāriem mērķiem. Pēc tam visas puses paziņoja, ka pilnīga piekļuve ir atjaunota.
"Mūsu vienības jau vairākas dienas reģistrē būtiskus "Starshield" darbības traucējumus Ukrainas teritorijā," sociālajos tīklos paziņoja Zelenskis. "Tiek piemēroti sistemātiski ātruma ierobežojumi," viņš paziņoja, piebilstot, ka tie "nav nejaušas kļūdas".
"Tas palīdz krieviem nogalināt vairāk ukraiņu un veikt precīzākus uzbrukumus," norādīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis paziņoja, ka "Starshield" sistēmas nedarbojās, ja ierīces ātrums pārsniedza 161 kilometru stundā. Ātruma ierobežojumi radīja "ievērojamas grūtības, pārtverot Krievijas reaktīvos bezpilota lidaparātus", kuri pārvietojas daudz ātrāk, viņš piebilda.
Ierobežojumi konstatēti brīdī, kad ASV sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners Maskavā tiekas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu pēc divu dienu sarunām Abū Dabī.
"Mēs kopā ar ASV cenšamies noskaidrot visus apstākļus," teica Zelenskis.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Ukraina ar droniem uzbrukusi Krievijas karakuģim Somu līcī
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbrukusi Krievijas karakuģim Somu līcī netālu no Hoglandes salas, paziņojis Ukrainas Drošības dienests (SBU).
Krievijai piederošā Hoglandes sala atrodas aptuveni 40 kilometrus no Somijas ostas pilsētas Kotkas.
Divas augsta ranga Somijas amatpersonas raidorganizācijai YLE apstiprināja, ka šāds uzbrukums noticis.
Igaunijas aizsardzības ministrs Martins Herems paziņoja Igaunijas raidorganizācijai ERR par sprādzienu uz Krievijas Baltijas flotes kuģa. Viņš teica, ka pēc uzbrukuma kuģis devās Sanktpēterburgas virzienā.
Somijas bruņotie spēki, atbildot uz YLE pieprasījumu, apstiprināja, ka trešdien Ukraina veica uzbrukumu Krievijas karakuģim Somu līcī, bet neprecizēja, kur un kad notika uzbrukums un kādā veidā tas tika reģistrēts. Somijas armija uzsvēra, ka nepastāv tieši militāri draudi Somijai.
Uzbrukuma mērķis bija 3. ranga korvete "Narofominska", kas ietilpst Krievijas Jūras spēku Baltijas flotes sastāvā.
Vienlaikus ar uzbrukumu krievu karakuģim Ukraina veica masīvu uzbrukumu Ustjlugas ostai Somu līča austrumu daļā.
2022. gadā būvētā kuģa garums ir aptuveni 70 metri, un tas cita starpā apbruņots ar 100 milimetru lielgabalu, tuvas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu un palaišanas iekārtu astoņām spārnotajām raķetēm "Kalibr" vai pretkuģu raķetēm "Oniks".
Kādi tieši bojājumi nodarīti kuģim, nav zināms.
Pirms uzbrukuma virs Somu līča tika novērota bezpilota lidaparātu aktivitāte. Pēc plkst. 2 naktī Somijas gaisa telpā tika pamanīts bezpilota lidaparāts. Somijas iznīcinātāji pacēlās gaisā, bet bezpilota lidaparātu nenotrieca.
Saskaņā ar ERR datiem bezpilota lidaparāts tika pamanīts arī Igaunijas gaisa telpā. Tur dežurējošie Turcijas iznīcinātāji to arī nenotrieca.
Trešdien agri no rīta Somijas bruņotie spēki piesardzības nolūkā ieviesa pagaidu lidojumu un kuģošanas ierobežojumus Somu līča austrumu daļā.
Ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+", atsaucoties uz saviem avotiem, ziņoja par iespējamiem bojāgājušajiem un ievainotajiem apkalpes locekļu vidū. Par iespējamiem upuriem ziņo arī Krievijas "Telegram" kanāli. YLE neizdevās apstiprināt šo informāciju.
Nevalstiskās organizācijas "Black Bird Group" militārais analītiķis Emīls Kastehelmi rīta raidījumā YLE pauda viedokli, ka Ukraina varētu turpināt uzbrukumus Krievijas flotei Somu līcī. "Ja Ukraina nonāks pie secinājuma, ka šādā veidā tā var salīdzinoši viegli uzbrukt Baltijas flotei, Krievijas karakuģi šajā reģionā, visticamāk, cietīs no uzbrukumiem biežāk," uzskata analītiķis.
Pēc viņa teiktā, pagaidām ir grūti novērtēt, kā Ukrainai izdevās veikt šo uzbrukumu. Taču, ja šāda iespēja ir radusies, Ukrainas bruņotie spēki, visticamāk, mēģinās to izmantot atkārtoti. Analītiķis uzskata par mazticamu versiju, ka Krievija būtu nejauši trāpījusi savam kuģim. Arī Ukraina paziņojusi, ka uzbrukums bija SBU operācija.
Kastehelmi uzskata, ka Krievija ir nonākusi neaizsargātā stāvoklī Somu līcī. Atbildot uz to, tā varētu pastiprināt ostu pretgaisa aizsardzību un kuģu aizsardzību.
Analītiķim nav zināmi gadījumi, kad Krievija no Somu līča būtu palaidusi spārnotās raķetes uz Ukrainu, lai gan "Kalibr" raķešu darbības rādiuss, ar kurām korvetes var būt bruņotas, to ļauj izdarīt.
Kastehelmi uzsvēra, ka šādi uzbrukumi nerada būtiskus draudus Somijai, lai gan karadarbība kļūst arvien pamanāmāka arī Baltijas jūrā.
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Ukrainas bruņotie spēki saskaras ar jauniem sistemātiskiem ierobežojumiem satelītsakaru sistēmas "Starlink" militārās versijas "Starshield" izmantošanai, ceturtdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukraina pirmo reizi ziņoja par problēmām ar "Starshield" izmantošanu pagājušajā mēnesī pēc strīda starp Zelenski un ASV prezidentu Donaldu Trampu par ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījumu.
Tramps un uzņēmuma "SpaceX" dibinātājs Īlons Masks noliedza atbildību par pārtraukumiem, lai gan Masks vēlāk apsūdzēja Ukrainu par "SpaceX" interneta pakalpojuma "Starlink" ļaunprātīgu izmantošanu militāriem mērķiem. Pēc tam visas puses paziņoja, ka pilnīga piekļuve ir atjaunota.
"Mūsu vienības jau vairākas dienas reģistrē būtiskus "Starshield" darbības traucējumus Ukrainas teritorijā," sociālajos tīklos paziņoja Zelenskis. "Tiek piemēroti sistemātiski ātruma ierobežojumi," viņš paziņoja, piebilstot, ka tie "nav nejaušas kļūdas".
"Tas palīdz krieviem nogalināt vairāk ukraiņu un veikt precīzākus uzbrukumus," norādīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis paziņoja, ka "Starshield" sistēmas nedarbojās, ja ierīces ātrums pārsniedza 161 kilometru stundā. Ātruma ierobežojumi radīja "ievērojamas grūtības, pārtverot Krievijas reaktīvos bezpilota lidaparātus", kuri pārvietojas daudz ātrāk, viņš piebilda.
Ierobežojumi konstatēti brīdī, kad ASV sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners Maskavā tiekas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu pēc divu dienu sarunām Abū Dabī.
"Mēs kopā ar ASV cenšamies noskaidrot visus apstākļus," teica Zelenskis.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Ukraina ar droniem uzbrukusi Krievijas karakuģim Somu līcī
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbrukusi Krievijas karakuģim Somu līcī netālu no Hoglandes salas, paziņojis Ukrainas Drošības dienests (SBU).
Krievijai piederošā Hoglandes sala atrodas aptuveni 40 kilometrus no Somijas ostas pilsētas Kotkas.
Divas augsta ranga Somijas amatpersonas raidorganizācijai YLE apstiprināja, ka šāds uzbrukums noticis.
Igaunijas aizsardzības ministrs Martins Herems paziņoja Igaunijas raidorganizācijai ERR par sprādzienu uz Krievijas Baltijas flotes kuģa. Viņš teica, ka pēc uzbrukuma kuģis devās Sanktpēterburgas virzienā.
Somijas bruņotie spēki, atbildot uz YLE pieprasījumu, apstiprināja, ka trešdien Ukraina veica uzbrukumu Krievijas karakuģim Somu līcī, bet neprecizēja, kur un kad notika uzbrukums un kādā veidā tas tika reģistrēts. Somijas armija uzsvēra, ka nepastāv tieši militāri draudi Somijai.
Uzbrukuma mērķis bija 3. ranga korvete "Narofominska", kas ietilpst Krievijas Jūras spēku Baltijas flotes sastāvā.
Vienlaikus ar uzbrukumu krievu karakuģim Ukraina veica masīvu uzbrukumu Ustjlugas ostai Somu līča austrumu daļā.
2022. gadā būvētā kuģa garums ir aptuveni 70 metri, un tas cita starpā apbruņots ar 100 milimetru lielgabalu, tuvas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu un palaišanas iekārtu astoņām spārnotajām raķetēm "Kalibr" vai pretkuģu raķetēm "Oniks".
Kādi tieši bojājumi nodarīti kuģim, nav zināms.
Pirms uzbrukuma virs Somu līča tika novērota bezpilota lidaparātu aktivitāte. Pēc plkst. 2 naktī Somijas gaisa telpā tika pamanīts bezpilota lidaparāts. Somijas iznīcinātāji pacēlās gaisā, bet bezpilota lidaparātu nenotrieca.
Saskaņā ar ERR datiem bezpilota lidaparāts tika pamanīts arī Igaunijas gaisa telpā. Tur dežurējošie Turcijas iznīcinātāji to arī nenotrieca.
Trešdien agri no rīta Somijas bruņotie spēki piesardzības nolūkā ieviesa pagaidu lidojumu un kuģošanas ierobežojumus Somu līča austrumu daļā.
Ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+", atsaucoties uz saviem avotiem, ziņoja par iespējamiem bojāgājušajiem un ievainotajiem apkalpes locekļu vidū. Par iespējamiem upuriem ziņo arī Krievijas "Telegram" kanāli. YLE neizdevās apstiprināt šo informāciju.
Nevalstiskās organizācijas "Black Bird Group" militārais analītiķis Emīls Kastehelmi rīta raidījumā YLE pauda viedokli, ka Ukraina varētu turpināt uzbrukumus Krievijas flotei Somu līcī. "Ja Ukraina nonāks pie secinājuma, ka šādā veidā tā var salīdzinoši viegli uzbrukt Baltijas flotei, Krievijas karakuģi šajā reģionā, visticamāk, cietīs no uzbrukumiem biežāk," uzskata analītiķis.
Pēc viņa teiktā, pagaidām ir grūti novērtēt, kā Ukrainai izdevās veikt šo uzbrukumu. Taču, ja šāda iespēja ir radusies, Ukrainas bruņotie spēki, visticamāk, mēģinās to izmantot atkārtoti. Analītiķis uzskata par mazticamu versiju, ka Krievija būtu nejauši trāpījusi savam kuģim. Arī Ukraina paziņojusi, ka uzbrukums bija SBU operācija.
Kastehelmi uzskata, ka Krievija ir nonākusi neaizsargātā stāvoklī Somu līcī. Atbildot uz to, tā varētu pastiprināt ostu pretgaisa aizsardzību un kuģu aizsardzību.
Analītiķim nav zināmi gadījumi, kad Krievija no Somu līča būtu palaidusi spārnotās raķetes uz Ukrainu, lai gan "Kalibr" raķešu darbības rādiuss, ar kurām korvetes var būt bruņotas, to ļauj izdarīt.
Kastehelmi uzsvēra, ka šādi uzbrukumi nerada būtiskus draudus Somijai, lai gan karadarbība kļūst arvien pamanāmāka arī Baltijas jūrā.
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