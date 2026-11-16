Eksperti norāda uz augsta līmeņa korupcijas lietu trūkumu KNAB darbā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka konkursā uzvarējis līdzšinējais priekšnieka vietnieks Jānis Roze. Tikmēr eksperti norāda uz augsta līmeņa korupcijas lietu trūkumu un kritizē lēmumu jauno vadītāju izraudzīties pirms Valsts kontroles revīzijas noslēguma, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Konkursa finālā sacentās Roze un pieredzējušais ekonomisko noziegumu izmeklētājs, pašlaik Eiropas Prokuratūrā strādājošais Vitālijs Polovinskis. Jau sestdien Valsts kanceleja paziņoja par Rozes uzvaru. Viņa kandidatūra vēl jāapstiprina valdībai un Saeimai.
Politoloģijas doktors un "Providus" asociētais pētnieks Valts Kalniņš vērtē, ka KNAB pēdējos gados galvenokārt strādājis ar ikdienišķām korupcijas lietām. Eiropas Komisijas pērnā gada ziņojumā par tiesiskumu citēta prokuratūras nostāja, ka no 2021. līdz 2024. gadam Latvijā nebija augsta līmeņa korupcijas lietu.
Pērn KNAB sāka 45 kriminālprocesus un 35 lietās rosināja kriminālvajāšanu. Kalniņš uzsver, ka rezultāti ir, tomēr no 24 iztiesātām KNAB lietām reāls cietumsods piespriests tikai vienā. Savukārt vairākas sabiedriski nozīmīgas izmeklēšanas par aizdomīgiem iepirkumiem un Eiropas Savienības fondu naudas izkrāpšanu sākusi Eiropas Prokuratūra, KNAB iesaistoties kā izmeklēšanas partnerim.
KNAB efektivitāti pašlaik vērtē Valsts kontrole. Valsts kontrolieris Edgars Korčagins norāda, ka neviena no lietām, ko birojs pēdējos septiņos gados sācis pēc revīzijās atklātā, nav nonākusi tiesā. Rezultātu pagaidām nav arī izmeklēšanā par vairāk nekā trīs miljonus eiro izmaksājušo elektroauto uzlādes staciju iepirkumu Zemkopības ministrijā.
Vienlaikus Jēkaba Straumes vadībā finansējums KNAB darbinieku algām divkāršojies, pērn sasniedzot 6,5 miljonus eiro. Amata vietu skaits pieaudzis līdz 174, un izveidota Taktiskās analīzes nodaļa. Revīzijā vērtē arī to, vai papildu ieguldījumi devuši rezultātus.
Pēc Straumes lēmuma doties izdienas pensijā sabiedriskās organizācijas aicināja premjeru Andri Kulbergu (AS) pirms jauna priekšnieka meklēšanas sagaidīt revīzijas secinājumus. Tomēr konkurss tika izsludināts augusta beigās, un tajā pieteicās deviņi pretendenti. "Delna" uzsver, ka revīzija sniegtu būtisku informāciju par biroja darbu, kas sabiedrībai citādi nav pieejama.
Roze KNAB strādā 12 gadus un pēdējos desmit atbildējis par operatīvās darbības jautājumiem. Savukārt Polovinskis iepriekš izmeklējis ekonomiskos noziegumus Valsts policijā, tostarp lietas, kurās iesaistīti politiķi un bijušais KNAB priekšnieks Normunds Vilnītis.
Kulbergs raidījumam sacīja, ka birojam vajadzīgs spēcīgs vadītājs ar labām komunikācijas prasmēm, taču nevarēja paskaidrot, kāpēc finālistu redzējums par KNAB attīstību nebija publisks. Roze intervijai kameras priekšā nepiekrita.
Kalniņš arī norāda, ka cīņa ar korupciju nevienai partijai priekšvēlēšanu laikā nebija prioritāšu augšgalā. Balsojums par nākamo KNAB priekšnieku varētu notikt pēc jaunās valdības apstiprināšanas.
Plašāk skatieties 15. novembra "Nekā personīga" sižetā.
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka konkursā uzvarējis līdzšinējais priekšnieka vietnieks Jānis Roze. Tikmēr eksperti norāda uz augsta līmeņa korupcijas lietu trūkumu un kritizē lēmumu jauno vadītāju izraudzīties pirms Valsts kontroles revīzijas noslēguma, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Konkursa finālā sacentās Roze un pieredzējušais ekonomisko noziegumu izmeklētājs, pašlaik Eiropas Prokuratūrā strādājošais Vitālijs Polovinskis. Jau sestdien Valsts kanceleja paziņoja par Rozes uzvaru. Viņa kandidatūra vēl jāapstiprina valdībai un Saeimai.
Politoloģijas doktors un "Providus" asociētais pētnieks Valts Kalniņš vērtē, ka KNAB pēdējos gados galvenokārt strādājis ar ikdienišķām korupcijas lietām. Eiropas Komisijas pērnā gada ziņojumā par tiesiskumu citēta prokuratūras nostāja, ka no 2021. līdz 2024. gadam Latvijā nebija augsta līmeņa korupcijas lietu.
Pērn KNAB sāka 45 kriminālprocesus un 35 lietās rosināja kriminālvajāšanu. Kalniņš uzsver, ka rezultāti ir, tomēr no 24 iztiesātām KNAB lietām reāls cietumsods piespriests tikai vienā. Savukārt vairākas sabiedriski nozīmīgas izmeklēšanas par aizdomīgiem iepirkumiem un Eiropas Savienības fondu naudas izkrāpšanu sākusi Eiropas Prokuratūra, KNAB iesaistoties kā izmeklēšanas partnerim.
KNAB efektivitāti pašlaik vērtē Valsts kontrole. Valsts kontrolieris Edgars Korčagins norāda, ka neviena no lietām, ko birojs pēdējos septiņos gados sācis pēc revīzijās atklātā, nav nonākusi tiesā. Rezultātu pagaidām nav arī izmeklēšanā par vairāk nekā trīs miljonus eiro izmaksājušo elektroauto uzlādes staciju iepirkumu Zemkopības ministrijā.
Vienlaikus Jēkaba Straumes vadībā finansējums KNAB darbinieku algām divkāršojies, pērn sasniedzot 6,5 miljonus eiro. Amata vietu skaits pieaudzis līdz 174, un izveidota Taktiskās analīzes nodaļa. Revīzijā vērtē arī to, vai papildu ieguldījumi devuši rezultātus.
Pēc Straumes lēmuma doties izdienas pensijā sabiedriskās organizācijas aicināja premjeru Andri Kulbergu (AS) pirms jauna priekšnieka meklēšanas sagaidīt revīzijas secinājumus. Tomēr konkurss tika izsludināts augusta beigās, un tajā pieteicās deviņi pretendenti. "Delna" uzsver, ka revīzija sniegtu būtisku informāciju par biroja darbu, kas sabiedrībai citādi nav pieejama.
Roze KNAB strādā 12 gadus un pēdējos desmit atbildējis par operatīvās darbības jautājumiem. Savukārt Polovinskis iepriekš izmeklējis ekonomiskos noziegumus Valsts policijā, tostarp lietas, kurās iesaistīti politiķi un bijušais KNAB priekšnieks Normunds Vilnītis.
Kulbergs raidījumam sacīja, ka birojam vajadzīgs spēcīgs vadītājs ar labām komunikācijas prasmēm, taču nevarēja paskaidrot, kāpēc finālistu redzējums par KNAB attīstību nebija publisks. Roze intervijai kameras priekšā nepiekrita.
Kalniņš arī norāda, ka cīņa ar korupciju nevienai partijai priekšvēlēšanu laikā nebija prioritāšu augšgalā. Balsojums par nākamo KNAB priekšnieku varētu notikt pēc jaunās valdības apstiprināšanas.
Plašāk skatieties 15. novembra "Nekā personīga" sižetā.
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