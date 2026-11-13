Rīgā atrasta vardarbīgā nāvē mirusi seniore; aizturēts viņas radinieks

Novembra sākumā Rīgas centrā kādai seniorei tīši tika nodarīti smagi miesas bojājumi, no kuriem viņa mira. Aizdomās par šo noziegumu tajā pašā dienā policisti aizturēja viņas radinieku, kuram piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Šā gada 5. novembrī Valsts policija saņēma izsaukumu uz kādu dzīvokli Rīgas centrā saistībā ar pensijas vecuma sievietes nāvi. Policistiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka uz grīdas atrodas mirusi sieviete ar acīmredzamām vardarbīgas nāves pazīmēm. Aizdomās par noziegumu pret sievietes veselību un dzīvību turpat dzīvoklī policisti aizturēja sievietes radinieku, kurš dzimis 1978. gadā un ar seniori dzīvojis vienā mājsaimniecībā. Pārbaudot alkohola koncentrāciju izelpā, konstatēts, ka aizturētais vīrietis atradies 2,7 promiļu stiprā reibumā.
Pašreizējā informācija liecina, ka sieviete mirusi no politraumas, ko viņai radījis radinieks, vairākas reizes iesitot. Pēc nozieguma aizdomās turētais vīrietis pats izsaucis operatīvos dienestus.
Saistībā ar notikušo Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļā šobrīd notiek izmeklēšana kriminālprocesā saskaņā ar Krimināllikuma 125. panta trešo daļu — par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Policija turpina skaidrot nozieguma motīvu. Izmeklēšanas gaitā kriminālprocess var tikt pārkvalificēts pēc cita panta.
7. novembrī tiesa aizdomās turētajam vīrietim piemēroja drošības līdzekli — apcietinājumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Novembra sākumā Rīgas centrā kādai seniorei tīši tika nodarīti smagi miesas bojājumi, no kuriem viņa mira. Aizdomās par šo noziegumu tajā pašā dienā policisti aizturēja viņas radinieku, kuram piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Šā gada 5. novembrī Valsts policija saņēma izsaukumu uz kādu dzīvokli Rīgas centrā saistībā ar pensijas vecuma sievietes nāvi. Policistiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka uz grīdas atrodas mirusi sieviete ar acīmredzamām vardarbīgas nāves pazīmēm. Aizdomās par noziegumu pret sievietes veselību un dzīvību turpat dzīvoklī policisti aizturēja sievietes radinieku, kurš dzimis 1978. gadā un ar seniori dzīvojis vienā mājsaimniecībā. Pārbaudot alkohola koncentrāciju izelpā, konstatēts, ka aizturētais vīrietis atradies 2,7 promiļu stiprā reibumā.
Pašreizējā informācija liecina, ka sieviete mirusi no politraumas, ko viņai radījis radinieks, vairākas reizes iesitot. Pēc nozieguma aizdomās turētais vīrietis pats izsaucis operatīvos dienestus.
Saistībā ar notikušo Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļā šobrīd notiek izmeklēšana kriminālprocesā saskaņā ar Krimināllikuma 125. panta trešo daļu — par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Policija turpina skaidrot nozieguma motīvu. Izmeklēšanas gaitā kriminālprocess var tikt pārkvalificēts pēc cita panta.
7. novembrī tiesa aizdomās turētajam vīrietim piemēroja drošības līdzekli — apcietinājumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu