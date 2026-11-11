JV aizvien nav saņēmusi uzaicinājumu uz nākamajām valdības veidošanas sarunām

"Jaunā vienotība" (JV) līdz šim nav saņēmusi nekādus uzaicinājumus no "Apvienotā saraksta" (AS) uz nākamajām sarunām par jaunās valdības veidošanu, sacīja JV Saeimas frakcijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere.
Politiķe norādīja, ka pēc publiski izskanējušās informācijas par iespējamo AS sadarbību ar Nacionālo apvienību (NA) JV nav saņēmusi ne uzaicinājumu uz tikšanos, ne arī citas iniciatīvas no politiskā spēka, kas uzņēmies valdības veidošanas procesu.
"Tādas tikšanās nav bijušas, un arī citi jautājumi vai kādas iniciatīvas no partijas, kas šobrīd uzņēmusies valdības veidošanu, nav bijušas," sacīja Lībiņa-Egnere.
Komentējot iespējamo Saeimas komisiju vadītāju amatu sadali, JV frakcijas vadītāja uzsvēra, ka tas ir AS lēmums, kas cieši saistīts gan ar koalīcijas veidošanu, gan parlamenta turpmāko darbu.
Viņa norādīja, ka JV ir gatava strādāt Saeimā neatkarīgi no tā, kādi lēmumi tiks pieņemti par komisiju vadību. "Mēs esam valstiski, profesionāli, mums ir daudzi ievēlēti deputāti. Esam gatavi strādāt. Mēs necīnāmies par amatiem, bet vēlētos sarunas par Saeimas turpmāko darbu," sacīja Lībiņa-Egnere.
Pēc viņas teiktā, pašlaik Saeimas darbs ārpus svinīgajiem pasākumiem ir ierobežots. Darbu veic Saeimas Prezidijs un pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, bet pārējie deputāti parlamenta ikdienas darbā vēl nav pilnvērtīgi iesaistīti.
AS līdzpriekšsēdētājs Edgars Tavars iepriekš sacīja, ka lēmumi par Saeimas komisiju vadītājiem varētu kļūt zināmi nākamās nedēļas sākumā, jo tie ir cieši saistīti ar jaunās valdības veidošanas procesu. Pēc viņa teiktā, AS ir apspriedis vairākus iespējamos kandidātus komisiju vadībai, tomēr galīgās vienošanās vēl nav panāktas.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) paudis cerību, ka līdz 18. novembrim jaunās valdības sastāvs būs zināms un, iespējams, arī apstiprināts Saeimā. Savukārt sarunas par nākamo koalīciju pagaidām nav devušas skaidru atbildi par valdības modeli. Kā iespējamie scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
"Jaunā vienotība" (JV) līdz šim nav saņēmusi nekādus uzaicinājumus no "Apvienotā saraksta" (AS) uz nākamajām sarunām par jaunās valdības veidošanu, sacīja JV Saeimas frakcijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere.
Politiķe norādīja, ka pēc publiski izskanējušās informācijas par iespējamo AS sadarbību ar Nacionālo apvienību (NA) JV nav saņēmusi ne uzaicinājumu uz tikšanos, ne arī citas iniciatīvas no politiskā spēka, kas uzņēmies valdības veidošanas procesu.
"Tādas tikšanās nav bijušas, un arī citi jautājumi vai kādas iniciatīvas no partijas, kas šobrīd uzņēmusies valdības veidošanu, nav bijušas," sacīja Lībiņa-Egnere.
Komentējot iespējamo Saeimas komisiju vadītāju amatu sadali, JV frakcijas vadītāja uzsvēra, ka tas ir AS lēmums, kas cieši saistīts gan ar koalīcijas veidošanu, gan parlamenta turpmāko darbu.
Viņa norādīja, ka JV ir gatava strādāt Saeimā neatkarīgi no tā, kādi lēmumi tiks pieņemti par komisiju vadību. "Mēs esam valstiski, profesionāli, mums ir daudzi ievēlēti deputāti. Esam gatavi strādāt. Mēs necīnāmies par amatiem, bet vēlētos sarunas par Saeimas turpmāko darbu," sacīja Lībiņa-Egnere.
Pēc viņas teiktā, pašlaik Saeimas darbs ārpus svinīgajiem pasākumiem ir ierobežots. Darbu veic Saeimas Prezidijs un pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, bet pārējie deputāti parlamenta ikdienas darbā vēl nav pilnvērtīgi iesaistīti.
AS līdzpriekšsēdētājs Edgars Tavars iepriekš sacīja, ka lēmumi par Saeimas komisiju vadītājiem varētu kļūt zināmi nākamās nedēļas sākumā, jo tie ir cieši saistīti ar jaunās valdības veidošanas procesu. Pēc viņa teiktā, AS ir apspriedis vairākus iespējamos kandidātus komisiju vadībai, tomēr galīgās vienošanās vēl nav panāktas.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) paudis cerību, ka līdz 18. novembrim jaunās valdības sastāvs būs zināms un, iespējams, arī apstiprināts Saeimā. Savukārt sarunas par nākamo koalīciju pagaidām nav devušas skaidru atbildi par valdības modeli. Kā iespējamie scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu